Peugeot E-3008 Dual Motor: la trazione integrale interpetata dal Leone

BASILEA – La famiglia della Peugeot E-3008 si allarga con l’arrivo della nuova variante Dual Motor. Oltre ad aggiungere la trazione integrale, la versione con doppio motore si pone al vertice della gamma del Suv di segmento C del Leone. Se il design da fastback resta inalterato, a variare è invece ciò che si trova sotto la carrozzeria aggiungendo brillantezza e una guida decisamente più divertente, come dimostrato nella nostra prova sulle strade delle Foresta Nera.

Invariata nel suo stile, la Peugeot E-3008 Dual Motor presenta la forma da Suv coupé con il lunotto spiovente e un accenno di coda sul bagagliaio. Le forme taglienti e affilate rendono il C-Suv del Leone sportivo e, al contempo, estremamente futuristico. Il frontale parte dal nuovo logo Peugeot e si espande su tutta la superficie della calandra con un motivo geometrico ad ampliare la visuale. Taglienti anche i fari LED con gli immancabili tre artigli a sottolineare il carattere della vettura.

La vista laterale mette in evidenza il suo aspetto muscoloso con una linea di cintura alta e il tetto discendente verso il lunotto enfatizzato dalla coda dov’è presente un piccolo sbalzo quasi come fosse uno spoiler. Infine le luci posteriori, unite da una fascia nera con all’interno lo stop, ampliano visivamente la presenza su strada della vettura. A tal proposito la E-3008 Dual Motor mantiene le stesse dimensioni della variante a singolo motore, vale a dire 4,54 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,64 metri in altezza.

Anche salendo a bordo ritroviamo il Panoramic i-Cockpit dotato di schermo curvo da 21” che sembra fluttuare sulla plancia e include sia il quadro strumenti che il touch screen per il sistema di infotainment. Mentre in basso non manca il pannello, sempre touch, per richiamare i comandi rapidi. Curati gli assemblaggi con materiali morbidi e l’uso di tessuto grigio a dare maggior brillantezza all’abitacolo.

Comodi e contenitivi, i sedili anteriori sono ventilati e dotati di funzione massaggiante per i viaggi più lunghi. Sfruttando un passo di 2,74 metri, anche chi siede nella fila posteriore può godere di un buon spazio. Inoltre il pavimento piatto, consente di avere maggior spazio anche per l’occupante centrale. Infine il bagagliaio offre una capacità di carico che varia da 520 litri fino a 1.482 litri con i sedili posteriori reclinati.

La vera novità, come dicevamo, è però sotto il cofano. Qui, oltre al motore anteriore da 157 kW (213 Cv), troviamo sull’asse posteriore un secondo da 83 kW (112 Cv). A seconda delle modalità di guida i due motori lavorano all’unisono garantendo, così, una potenza complessiva di 235 kW (325 Cv) e una coppia di 509 Nm, o privilegiando il solo motore anteriore grazie alla trazione integrale intelligente.

Infatti in modalità Eco la vettura predilige l’efficienza dando potenza esclusivamente alle ruote anteriori, oltre a rendere più morbida la risposta del pedale dell’acceleratore. In Normal l’asse posteriore viene attivato solamente quando si chiede maggior potenza, mentre in 4WD i motori lavorano in parallelo con la stessa ripartizione (50/50) garantendo la massima aderenza anche sui terreni più scivolosi e sconnessi. Infine in modalità Sport, oltre ad avere una risposta più rapida al tocco del gas con uno 0-100 km/h coperto in 6 secondi, la distribuzione privilegia il motore anteriore con una distribuzione 60/40 a favore dell’avantreno.

A differenza della versione Long Range, la Peugeot E-3008 Dual Motor è equipaggiata da una batteria al litio NMC da 73 kWh che consente un’autonomia fino a 490 km. Inoltre, sfruttando la corrente continua a 160 kW, la batteria può essere ricaricata dal 20 all’80% in circa 30 minuti. Mentre in corrente alternata a 11 kW (optional i 22 kW) per una carica completa occorrono quattro ore e mezza.

Lasciata Basilea, imbocchiamo la strada in direzione Friburgo. Dopo un tratto autostradale, dove abbiamo potuto apprezzare l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo oltre la fluidità di marcia in modalità Normal, ci dirigiamo verso la Foresta Nera. I rettilinei lasciano quindi il posto a curve e tornanti in salita, occasione ideale per provare la modalità Sport. Oltre all’acceleratore, a cambiare è anche la risposta dello sterzo che diventata più consistente e diretto.

Il volante piccolo, con corona di taglio sportivo e appiattita inferiormente, rende la vettura più divertente da guidare. Inoltre la trazione integrale permette alla Peugeot di uscire con disinvoltura anche dalle curve più strette. Buono anche l’assetto che, nonostante la mole di 2.262 kg in ordine di marcia, riesce a contenere il rollio in curva mantenendo sempre una buona stabilità. Al termine della prova di circa 150 km abbiamo registrato un consumo di 22,5 kWh per percorrere 100 km.

Se i prezzi verranno annunciati a breve, Peugeot ha già reso noto che offrirà una garanzia di otto anni o 160mila km sia per il veicolo che per la batteria. Inoltre incluso nell’acquisito sarà disponibile la wallbox per la ricarica a casa e un pass Free2Move per accedere a un milione di colonnine di ricarica in tutta Europa.