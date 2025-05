Peugeot E-5008 Dual Motor, il D-Suv per la famiglia diventa a trazione integrale

BASILEA – Peugeot alza ulteriormente l’asticella con la nuova E-5008 Dual Motor, una versione a trazione integrale che completa la gamma del suo D-Suv sette posti a zero emissioni. Dopo aver debuttato con la motorizzazione Single Motor, la Casa francese introduce ora una configurazione più potente e performante, capace di offrire non solo maggiore dinamismo alla guida, ma anche una versatilità adatta alle esigenze di famiglie numerose e di chi desidera affrontare qualunque tipo di percorso, anche il fuoristrada.

Dal punto di vista estetico, la variante Dual Motor non stravolge il design della E-5008, che già nella sua versione base si distingue per proporzioni imponenti e uno stile moderno quanto affilato. Lungo 4,79 metri, largo 1,89 e alto 1,69 metri, il Suv mantiene le stesse dimensioni delle altre versioni, con il frontale dominato dai sottili fari Matrix LED e dai caratteristici artigli verticali. La calandra, che si espande partendo dal logo del Leone, aggiunge un tocco moderno e sofisticato. I cerchi da 20” ne esaltano la presenza su strada mentre, sul retrotreno, a cambiare è solo il dettaglio del badge “Dual Motor” sul portellone, unico segno distintivo del modello.

Salendo a bordo, l’abitacolo conferma la filosofia Peugeot, con una forte impronta tecnologica. L’elemento centrale è il nuovo Panoramic i-Cockpit dotato di un display curvo da 21 pollici che sembra fluttuare. Questo integra sia la strumentazione digitale, per il conducente, che il sistema infotainment supportato da un secondo schermo con comandi rapidi touch. A completare l’offerta tecnologica, ci sono la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale di ChatGPT, per un’interazione sempre più naturale e intuitiva.

La qualità percepita è elevata, grazie a materiali come pelle e tessuti riciclati, mentre l’illuminazione ambientale, variabile in base alla modalità di guida, contribuisce a creare un’atmosfera raffinata e accogliente. L’abitabilità rimane uno dei punti forti della E-5008: nonostante il pianale rialzato per ospitare la batteria, lo spazio per le gambe e la testa è abbondante anche per i passeggeri più alti. Di facile accesso, la terza fila risulta adatta anche per essere utilizzata da persone adulte. Quanto alla capacità di carico, si parte da 294 litri, con tutti e sette i posti in uso, e si arriva fino a 862 litri con la terza fila ripiegata.

Realizzata sulla piattaforma Stla Medium, il cuore di questa nuova versione è ovviamente il doppio motore elettrico: uno da 157 kW (213 Cv) sull’asse anteriore e uno da 83 kW (112 Cv) al posteriore, per una potenza combinata di 325 CV e una coppia di 509 Nm. Numeri che si traducono in prestazioni brillanti: lo 0-100 km/h è coperto in soli 6,5 secondi, mentre la ripresa 80-120 km/h avviene in appena 4 secondi. Ma la potenza pura non è l’unico elemento su cui ha lavorato Peugeot. Il telaio è stato infatti ottimizzato con barre anti-rollio, molle e ammortizzatori irrigiditi, oltre a uno sterzo ritarato per offrire maggiore precisione in inserimento.

Le modalità di guida sono quattro: Eco e Normal, pensate per l’efficienza, Sport per una guida più coinvolgente e 4WD, che ripartisce equamente la coppia tra i due assi. Nelle prime due modalità il motore posteriore entra in azione solo in fase di forte accelerazione, per ridurre i consumi. Su strada, la Dual Motor sorprende per la sua progressività e per l’equilibrio generale: in Sport è reattiva e coinvolgente, mentre nelle modalità più tranquille si dimostra composta e confortevole, ideale anche per i lunghi viaggi.

La E-5008 Dual Motor è equipaggiata con una batteria NMC da 73 kWh, che promette fino a 465 km di autonomia nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 160 kW, permettendo un passaggio dal 20 all’80% in circa 30 minuti, mentre in alternata è di serie il caricatore di bordo a 11 kW, mentre come optional è disponibile quello da 22 kW. Nel corso di un primo test su percorsi misti di circa 60 km, il consumo medio registrato è stato di 16 kWh per percorre 100 km.

I prezzi ufficiali della E-5008 Dual Motor non sono ancora stati comunicati da Peugeot, ma si prevede un posizionamento al di sopra della versione Long Range da 231 CV, attualmente proposta a partire da circa 52.000 Euro. Un costo sicuramente giustificato per via della dotazione tecnica presente sulla variante dotata di due motori.