Peugeot leone da viaggio: la 5008 è un salotto per 7. Offre spazio e abitabilità è disponibile: full electric, Phev e mild

Completando il rinnovamento dell’intera gamma (in cui i Suv giocano un ruolo primario) Peugeot lancia il nuovo 5008 a 7 posti: taglia maxi, con 4,79 metri di lunghezza per 1,89 di larghezza e 1,69 di altezza. Un veicolo imponente, che tuttavia sfoggia un’insospettabile agilità anche nei percorsi urbani. Per il debutto il brand francese di Stellantis sceglie la versione E-5008 full-electric, una vetrina tecnologica avanzata che in Italia catturerà secondo le previsioni il 15% dei clienti, come la versione plug-in, mentre il 70% delle preferenze andrà alla Hybrid. Parliamo di un segmento di nicchia, per famiglie numerose, dove comfort e spazio fanno la differenza e dove Peugeot è tra i leader storici. In questo caso, con l’elettrica a 7 posti, è oggi anche un’offerta unica sul mercato.

Il nuovo maxi-Suv a emissioni zero si propone con tre varianti di motori elettrici a magneti permanenti. Abbinati alle 2 ruote motrici hanno potenza di 157 kW (213 cv-345 Nm) con 502 km d’autonomia oppure - Long Range - di 170 kW (230 cv-345 Nm, 668 km d’autonomia). La versione a 2 motori e 4 ruote motrici, in arrivo a breve, erogherà una potenza totale di 237 kW (322 cv). La batteria agli ioni di litio da 400 V è sistemata sotto al pavimento. Una pompa di calore garantisce temperatura confortevole per gli occupanti, preservando l’energia. E-5008 nasce sulla piattaforma STLA Medium in una configurazione allungata, progettata per i veicoli elettrici del Gruppo ma multi-energy (infatti concepisce anche le varianti Hybrid e Plug-in). Tra i suoi pregi, quello di consentire un’aerodinamica efficiente (SCx di 0,77) migliorando l’autonomia a zero emissioni fino a 668 km. La presa di ricarica sul posteriore sinistro offre connessioni Mode 2/3 (AC) e Mode 4 (DC). Per la ricarica in corrente continua la spina Mode 4 accetta potenze fino a 160 kW: significa recuperare 100 km di autonomia in soli 10 minuti e ricaricare dal 20% all’80% in 30. La rinnovata generazione 5008 è già ordinabile, nelle varianti versioni Allure e GT. I prezzi? Adeguati al prodotto. La Hybrid a 48 V (136 cv) parte da 41.700 euro, la Plug-in (195 cv) da 47.950, la full-electric ha un listino da 47.730 nella versione da 213 cv e da 51.980 in quella da 230 cv. Numerose le formule di finanziamento, e con Allure Care per il nuovo E-5008 la garanzia si estende a 8 anni o 160.000 km.

Peugeot punta molto su allure, emozione ed eccellenza. In effetti le seduzioni a bordo non mancano. Spettacolare l’i-Cockpit panoramico che domina il cruscotto e rende piacevole la guida, diversa da quella dei classici Suv anche per il volante piccolo e squadrato e le informazioni sul display “sospeso”: monitoraggio in tempo reale dei parametri di viaggio e infotainment sono integrati nello schermo curvo da 21” che si estende scenograficamente fino alla console centrale. L’illuminazione ambientale a Led sotto lo schermo accentua l’effetto fluttuante. Il sistema offre connettività totale, riconoscimento vocale e volendo anche ChatGPT. Si può giocare con le varie funzioni disponibili come alla plancia di una play-station. Esteriormente, nuovo design del frontale che enfatizza la firma luminosa della calandra e incorpora fari a Led ultracompatti. Ma è all’interno che il maxi-Suv Peugeot si supera, per lo spazio e la modularità. I sette sedili (di serie) sono tutti comodi, perfino quelli della terza fila, e reclinabili. Abbassando gli schienali, si crea un gigantesco piano di carico piatto con una capacità di 2.232 litri. Il portellone elettrico è di serie sulla più ricca versione GT che offre anche sedili riscaldabili ventilati e massaggianti.

Curati, e perfino raffinati, i materiali ecologici degli interni, ad esempio l’elegante rivestimento in vero alluminio e l’illuminazione ambientale personalizzabile in otto colori con Led che si estendono su tutta la plancia e sulle portiere. Più di 40 sistemi di assistenza e di sicurezza garantiscono un livello di guida semi-autonoma di livello 2 (Drive Assist Plus 2.0) sfoggiando telecamere, radar e sensori. L'applicazione per smartphone MyPeugeot consente inoltre di rimanere sempre connessi alla propria vettura e di accedere da remoto a numerose funzioni, anche per programmare e avviare la carica della batteria o il precondizionamento.