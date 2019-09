Porsche Cayenne, ecco la Turbo S E-Hybrid. Una vera supercar travestita da Suv

DÜSSELDORF - Ha da poco raddoppiato le carrozzerie, ora è il momento di raddoppiare anche le versioni con il doppio motore per la Porsche Cayenne che alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni con la Turbo S E-Hybrid da 680 cavalli facendone il Suv di Zuffenhausen più potente di sempre. Anzi, sarebbe meglio parlare al plurale da quando – giusto pochi mesi – la Cayenne si è sdoppiata con l’aggiunta della Coupé. Il sistema ibrido ricaricabile è lo stesso già introdotto sulla Panamera ed è composto dal V8 4 litri biturbo da 550 cv al quale è accoppiato un elettrico da 100 kW integrato nel cambio automatico a 8 rapporti.



Dall’unione dei due motori vengono fuori 680 cv e 900 Nm di coppia, una mix di forza capace di imprimere prestazioni formidabili: quasi 300 all’ora e uno zerocento in meno di 4 secondi. Per gli amanti della precisione e dei numeri, i dati esatti sono 295 km/h e da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi con la possibilità di viaggiare ad emissioni zero per 40 km fino a 135 km/h e consumi di 3,9-3,7 litri/100 km di carburante e di 19,6-18,7 kWh/100 km di energia elettrica. Quest’ultima trova casa all’interno di una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh la cui presenza diminuisce il bagagliaio di 130 litri: ci vogliono 6 ore per ricaricarla dalla normale presa domestica da 230 Volt, 2,4 ore invece se si usa al meglio il caricatore di bordo da 7,2 kW avendo a disposizione una presa trifase da 400 Volt. Il sistema insomma, escludendo la parte termica, è lo stesso della versione E-Hybrid che ha debuttato poco più di un anno fa e ora è disponibile anche sulla Coupé. In questo caso il motore a benzina è un V6 3 litri turbo per una potenza e una coppia complessive di 462 cv e 700 Nm. Per ottemperare alle normative anti inquinamento, ora è dotato di filtro antiparticolato, ma le prestazioni rimangono identiche: 253 km/h, 0-100 km/h in 5,1 secondi con un consumo di carburante di 3,2-3,1 l/100 km e di 18,7-17,7 kWh/100 km di elettricità. In questo caso l’autonomia ad emissioni zero è di 43 km. Oltre alle recenti novità, l’intera gamma beneficia di ulteriori miglioramenti come Apple CarPlay tramite Bluetooth mentre per ricaricare gli smartphone ora ci sono sia il vassoio a induzione sia le prese USB-C.

Tutte le versioni ibride hanno il climatizzatore ausiliario, così da poterlo attivare grazie all’app Porsche Connect, che consente anche di controllare il processo di ricarica della batteria a distanza. La dotazione di serie delle versioni Turbo S E-Hybrid comprende anche le sospensioni pneumatiche tricamera con ammortizzatori a controllo elettronico, le barre antirollio attive, il differenziale posteriore attivo, i freni carboceramici, il pacchetto Sport Chrono, i cerchi da 21” – ma si possono avere anche da 22” – e le 4 ruote sterzanti. Attingendo al ricco catalogo di optional, si può arricchire l’equipaggiamento con i fari a matrice di led, il sistema di visione notturna a raggi infrarossi e infine il pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida InnoDrive che include il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’assistenza al cambio di corsia e in prossimità degli incroci e infine la frenata di emergenza. Con la Cayenne più potente si può andare in elettrico, in 3 modalità ibride, selezionare la Sport e la Sport+ oppure premere il pulsante Sport Response e spremere per 20 secondi tutto il meglio dalla super ibrida ricaricabile della Cavallina.

L’assetto è più rigido, soprattutto sulla Coupé che ha anche le carreggiate più larghe, e i circa 3 quintali in più di peso si sentono, ma le sensazioni rimangono comunque fortissime, degne di una Porsche. Lo stesso dicasi dei prezzi: la Cayenne Turbo S E-Hybrid costa 172.064 euro, la Coupé arriva addirittura a 176.293 euro. Se invece si hanno pretese più contenute, il listino parte da 91.684 euro ai quali aggiungere oltre 4mila euro scegliendo la variante di carrozzeria più sportiva.