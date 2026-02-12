Porsche Macan GTS: 571 cavalli elettrici di puro divertimento. Equilibrio perfetto tra prestazioni e coinvolgimento di guida

NIZZA – Tre lettere: GTS, che dal 1963 evocano il lato più autentico e sportivo di Porsche. Dalla 904 Carrera GTS fino alle declinazioni più recenti, questa sigla ha sempre identificato il punto di equilibrio perfetto tra prestazioni, dinamica e coinvolgimento di guida. Oggi, per la prima volta, quel badge approda sulla Macan completamente elettrica, completando un percorso che vede ogni modello della Casa di Zuffenhausen offrire una declinazione sportiva, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

La nuova Macan GTS si inserisce come quinta variante della Macan Electric e si posiziona strategicamente tra la 4S e la Turbo. È più rapida della prima, meno estrema in termini di potenza massima rispetto alla seconda, ma secondo Porsche rappresenta il modello più emozionale della gamma. Il suo ruolo è chiaro: offrire l’esperienza di guida più coinvolgente possibile, senza compromessi sul piano dell’usabilità quotidiana.

Esteticamente, pur trattandosi di un SUV lungo 4,8 metri, largo 1,95 e alto 1,62 metri, le proporzioni restano inequivocabilmente Porsche. Le superfici sono morbide e armoniose, il tetto scivola verso il posteriore con una linea quasi da coupé e l’insieme comunica solidità e dinamismo. Inoltre sulla GTS, questo carattere viene accentuato da una serie di dettagli specifici.

I fari Matrix LED sono oscurati, gli inserti presentano finiture nere verniciate, cifra stilistica di tutti i modelli GTS, e le nuove minigonne laterali si allargano verso il retrotreno per enfatizzare la postura muscolosa della vettura. Il diffusore è più pronunciato, i gruppi ottici posteriori sono sfumati in nero e lo spoiler posteriore adattivo completa la vista d’insieme che rendono il Suv estremamente aggressivo.

Di serie troviamo cerchi Macan Design da 21” in grigio antracite, mentre in opzione sono disponibili i RS Spyder Design da 22” con la stessa finitura. Tra le nuove tinte spiccano il Rosso Carminio tipico delle GTS, il ritorno del Gesso e l’inedito Blu Lugano, con la possibilità di attingere al programma Paint to Sample di Porsche Exclusive Manufaktur per una personalizzazione pressoché illimitata.

Se l’esterno comunica sportività, l’abitacolo non è da meno. Il Race-Tex, materiale ispirato al motorsport, riveste il volante sportivo multifunzione, i braccioli, parte della plancia e le sezioni centrali dei sedili sportivi. La pelle nera liscia avvolge i fianchetti e i poggiatesta, mentre i dettagli in carbonio del pacchetto interno GTS opzionale aggiungono ulteriore carattere. Per la prima volta sulla Macan elettrica, è possibile coordinare colore esterno e interno attraverso un pacchetto dedicato, con impunture, cinture di sicurezza e loghi “GTS” in tinta con la carrozzeria.

L’ambiente è altamente tecnologico. Il quadro strumenti digitale da 12,6” è supportato dal pratico head-up display. Mentre al centro della plancia trovano posto il display da 10,9” per l’infotainment e un ulteriore schermo, di pari dimensioni, per il passeggero anteriore. Inedito il pacchetto Sport Chrono che, ampliato con la modalità Track, permette di registrare tempi sul giro, analizzare telemetria e preparare la vettura a sessioni in pista.

Sotto la carrozzeria troviamo la vera essenza della Macan GTS. Al posteriore c’è il motore elettrico più potente della gamma, lo stesso della Turbo, con un diametro di 230 millimetri e una lunghezza attiva di 210 mm, abbinato a un inverter a impulsi in carburo di silicio da 900 ampere. In combinazione con l’unità anteriore, la potenza raggiunge i 380 kW, pari a 516 cv, che diventano 420 kW, ossia 571 cv, in overboost con Launch Control. La coppia massima è di 955 Nm ed è disponibile praticamente istantaneamente.

I numeri raccontano di uno 0-100 km/h coperto in 3,8 secondi, di uno 0-200 km/h in 13,3 secondi e di una velocità massima limitata a 250 km/h. Ma è al volante, sulle strade che si arrampicano verso le Alpi Marittime, che questi dati prendono forma concreta. La Macan GTS scorre inizialmente silenziosa tra le vie di Nizza, poi cambia registro quando il percorso si fa più tortuoso. L’assetto ribassato di 10 millimetri rispetto alle altre versioni, il baricentro più basso della gamma e una distribuzione dei pesi di 48:52 a favore del retrotreno contribuiscono a una sensazione di equilibrio e prontezza sorprendente per un Suv.

Le sospensioni pneumatiche sportive con controllo elettronico e sistema PASM sono state tarate specificamente per la GTS, così come le barre antirollio. Il differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico, integrato nel sistema Porsche Torque Vectoring Plus, lavora in sinergia con la trazione integrale e il Porsche Traction Management elettronico per massimizzare trazione e agilità, anche sui tornanti scivolosi teatro delle prove speciali del Rally di Monte Carlo. L’asse posteriore sterzante, disponibile su richiesta, aggiunge ulteriore precisione, oltre a ridurre il diametro di sterzata a 11,1 metri e migliorare la maneggevolezza.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente interviene il Porsche Electric Sport Sound, con due profili sonori esclusivi dedicati alla Macan GTS quando si usano le modalità Sport e Sport Plus. Non si tratta di un semplice artificio acustico, ma di un elemento studiato per amplificare la percezione di accelerazione e velocità quando si è in movimento.

Nonostante l’indole sportiva, la Macan GTS resta un SUV adatto alla vita di tutti i giorni. Basata su architettura a 800 Volt, monta una batteria da 100 kWh che garantisce fino a 586 km di autonomia nel ciclo WLTP. In corrente continua può ricaricare fino a 270 kW, passando dal 10 all’80% in circa 21 minuti. La capacità di recupero in frenata raggiunge i 240 kW, contribuendo all’efficienza complessiva. Inoltre è possibile ricaricare in corrente alternata fino a 22 kW.

Già ordinabile in Italia a partire da 109.530 euro, la nuova Porsche Macan GTS rappresenta il punto di incontro tra elettrificazione e tradizione sportiva. È la dimostrazione che anche nell’era a zero emissioni le tre lettere GTS continuano a significare ciò che hanno sempre promesso: emozione e piacere di guida allo stato puro.