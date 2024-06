Q7, si rinnova il primo dei Suv Audi: propulsori per esigenze di ogni tipo

La gamma Q di Audi rappresenta una fetta importante del mercato in Italia, addirittura del 55%. La Q3 è il modello di maggior successo in Italia, con quasi un quarto delle immatricolazioni, mentre la Q5 è quello più venduto al mondo. La Q7, infine, è stata il primo modello di Suv introdotto sul mercato dalla casa degli Anelli nel 2006: «Una prova di maturità passata a pieni voti», nelle parole del direttore di Audi Italia Fabrizio Longo. L’auto è già disponibile in concessionario con un listino che parte da 77.000 euro.

L’Audi Q7 si distingue per una linea che dissimula molto bene le sue grandi dimensioni: è lunga infatti 5.072 mm, ma il suo design muscolare e slanciato la fa sembrare più piccola e più simile a una station wagon rialzata. Per il 2024 la vettura riceve degli aggiornamenti a livello estetico, con una nuova calandra ottagonale e dai paraurti con prese d’aria più grandi, oltre che con i fari Oled all’anteriore e al posteriore con quattro firme luminose personalizzabili.

Le novità della versione 2024 della Q7 sono prevalentemente esterne: dentro l’auto mantiene la sua impostazione classica con ben tre schermi. Il cruscotto digitale viene replicato anche sull’head-up display, mentre al centro della plancia si trova l’ampio display touch dell’infotainment e subito sotto un altro schermo per il controllo delle impostazioni di climatizzazione. Comodi tutti i sedili, compresi quelli optional della terza fila dove riescono a sedersi anche due adulti. La Q7, come gran parte dei modelli della casa dei quattro anelli, riscuote grande successo nel mondo del business. Il cliente tipo è infatti il dirigente di azienda che vuole un mezzo spazioso e comodo per percorrere tanti chilometri con tutta la famiglia.



Da qui la necessità di offrire ancora la motorizzazione diesel: si tratta di un 3.0 V6 abbinato al sistema mild hybrid a 48 V e proposto con potenza di 231 o 286 Cv. Presente poi un motore a benzina 3.0 Tfsi V6 da 340 Cv, sempre mild hybrid. Per chi è più attento all’ambiente la Q7 è proposta anche in due motorizzazioni plug-in, che abbinano il motore 3.0 V6 a benzina con un propulsore elettrico e hanno un taglio di potenza da 394 e 490 Cv, con autonomie elettriche fino a 84 km.Non può mancare infine la versione sportiva, la SQ7, con un 4.0 V8 biturbo da 507 Cv. Abbiamo provato la versione 50 Tdi della Q7, quella più venduta e apprezzata sia dai clienti privati che da quelli business. Equipaggiata con il 3.0 V6 diesel da 286 Cv, si configura come un’auto da viaggio capace di percorrere oltre 1.000 km con il serbatoio pieno e di accogliere fino a sette passeggeri: la terza fila di sedili è infatti un optional molto richiesto. In autostrada la Q7 si muove con disinvoltura a velocità limite ed esprime consumi nell’ordine degli 8-8,5 l/100 km, con il motore che resta silenzioso grazie anche all’ottimo lavoro del cambio tiptronic a otto rapporti.

Nel misto sorprendono invece la stabilità e la reattività di un’auto così grande, che risulta sempre efficace nell’entrata in curva grazie anche alle ruote posteriori sterzanti di 5°. Infine, grazie alla presenza di un assetto offroad controllabile elettronicamente, la Q7 si alza di 9 cm ed è in grado di affrontare mulattiere e strade leggermente dissestate con disinvoltura. La 50 Tdi parte da un listino di 77.750 euro.