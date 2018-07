Qashqai con ProPilot: la sicurezza è per tutti. Il crossover Nissan dotato dei dispositivi di assistenza alla guida

VALLELUNGA - La sicurezza è tanto più importante quando riguarda automobili di grande diffusione. Una tra queste è sicuramente la Qashqai, il crossover più venduto in Europa e quello più targato del suo segmento in Italia dove l’auto giapponese fabbricata nel Regno Unito ha nei primi 5 mesi dell’anno raggiunto le 14.500 unità che si aggiungono alle oltre 300mila già in circolazione, parte consistente delle 2,3 milioni finora sfornate dallo stabilimento di Sunderland dal 2006.

Allora il segmento dei crossover aveva dimensioni da riserva indiana, oggi invece un’automobile nuova su 3 è a ruote alte e la concorrenza cresce continuamente per quantità e qualità, ecco perché anche le campionesse come la Qashqai non possono dormire sugli allori e, dopo il restyling dello scorso anno, arriva il ProPilot, ovvero il sistema di guida assistita che si aggiunge agli altri sistema di sicurezza già presenti ed è il primo passo verso la guida autonoma.

Il ProPilot introduce il cruise control adattativo, che regola automaticamente la velocità in base all’andatura del veicolo che precede, il sistema di mantenimento attivo della corsia, che agisce sullo sterzo per tenere l’auto tra le linee di demarcazione, e l’assistente per il traffico cittadino che, oltre a mantenere la giusta traiettoria, arresta e fa ripartire la vettura ad ogni fermata riducendo lo stress di guida e diminuendo il rischio di tamponamento, anche se quest’ultima opzione è attiva solo in presenza del cambio automatico. Tutto questo avviene grazie a due novità: la telecamera stereoscopica montata sul parabrezza e il sensore radar sistemato dietro il logo Nissan sulla calandra. La loro azione combinata permette di controllare il traffico circostante e di istruire opportunamente sterzo, acceleratore e freno potenziando la sensibilità dei sistemi di sicurezza già presenti, a partire dalla frenata autonoma con riconoscimento del pedone.

Per mettere il ProPilot in azione, c’è un nuovo pulsante di colore azzurro sulla razza di destra del volante, accanto ai comandi per il cruise control, ed è stato modificato nella grafica il visore al centro della strumentazione che avvisa quando il sistema è attivato visualizzando la vicinanza di un altro veicolo di fronte e il mantenimento del veicolo all’interno della corsia. È dunque un sistema di assistenza alla guida e il primo passo verso la guida autonoma vera e propria, ovvero quella di livello 4 e di livello 5, quello in cui le auto non avranno più bisogno di volante e pedali. Nissan vi arriverà per gradi, ma già dai primi anni del prossimo decennio e mantenendo sempre il marchio ProPilot come parte della strategia Intelligent Mobility che comprende anche l’auto connessa e ovviamente l’elettrificazione, campo nel quale il marchio giapponese non accetta lezioni da nessuno visto che la Leaf è l’auto elettrica più veduta della storia e la seconda generazione è stata appena lanciata.

La Qashqai offre il ProPilot (per ora) solo con il motore diesel 1.6 da 130 cv, sia nella versione con cambio manuale e la trazione integrale sia in quella con il cambio automatico Xtronic a variazione continua di rapporto e la trazione anteriore, ed è di serie sugli allestimenti superiori Tekna e Tekna+ e a richiesta sull’N-Connecta: costa 1.000 euro, ma va preso in abbinamento al Driver Assistant Pack che in 700 euro mette l’assistenza al parcheggio, il rilevamento degli oggetti in movimento dietro alla vettura, l’allerta per la stanchezza e per l’angolo cieco. La gamma Qashqai è offerta anche nei livelli Visia, Acenta e Business e con altri motori, tra cui il diesel 1.5 da 110 (3,8 litri/100 km pari a 99 g/km di CO2) cv e i 4 cilindri a benzina turbo ad iniezione diretta 1.2 da 115 cv e 1.6 da 163 cv (200 km/h, 0-100 km/h in 8,9 s.). Il listino parte da 21.300 euro.