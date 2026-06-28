Range Rover, al volante della Sport SV Black Edition, il fascino dark che nasconde un V8 biturbo che spinge fino a 290 km/h

Range Rover interpreta la sportività puntando sull'eleganza con la Sport SV Black Edition che, come si intuisce dalla sigla, offre un look che punta sul nero per esaltare il carattere e le forme della vettura. La prova svela come un Suv imponente e misterioso riesca a essere sportivo anche nella guida. Come il modello da cui deriva, la Sport SV Black Edition ha un corpo vettura alto, largo e lungo circa 5 metri. Il look dark però rende questa variante più misteriosa e invece di nascondere i dettagli, li esalta.

La livrea Narvik Black interessa la carrozzeria nella sua interezza, compresi lo splitter anteriore, le minigonne, le prese d'aria e al cofanorealizzato in fibra di carbonio ma verniciato in nero. I cerchi da 23 pollici e le pinze dei freni sono in nero lucido, così come gli scarichi. La mise scura ha interessato persino il nuovo badge SV in ceramica presente nel portellone posteriore. La cura Black Edition continua nell'ampio abitacolo dove spiccano le soglie battitacco specifiche e illuminate. La plancia presenta finiture Glass Grand Black per un look in nero lucido che conquista, mantenendo i due schermi per strumentazione digitale ed infotainment.

Il volante con il tasto SV in basso sottolinea l'essenza sportiva dell'auto, alla stregua dei tasti che consentono di sfruttare in modalità manuale la trasmissione automatica ad 8 rapporti. Tasti che, col calar del buio, si illuminano e cambiano la tinta in rosso quando si spinge il pulsante SV: è il segnale che i sedili sportivi con poggiatesta integrato, rivestiti in pelle Ebony Windsur, con tanto di logo SV illuminato, sono chiamati a trattenere al meglio guidatore e passeggero.

Con il V8 4.4 Twin Turbo mild hybrid da 635 CV e 750 Nm di coppia, infatti, l'accelerazione schiaccia la schiena al sedile, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in 3,8 secondi, mentre la velocità sale e, in pista, la Range Rover Sport SV Black Edition può arrivare anche a 290 km/h. Con le ruote posteriori sterzanti, il torque vectoring, la trazione integrale e le sospensioni idrauliche con schema ad X però, questa vettura ha tutto quello che serve per gestire la sua mole e mostrare un'agilità di solito appannaggio di auto più basse e leggere. Basta modulare la frenata ed entrare in curva fluidi, al resto pensa a tutto lei: si stabilizza e poi utilizza tutta la tecnologia a sua disposizione fino a raggiungere il rettilineo con grande rapidità offrendo un rombo difficile da dimenticare.

La seduta alta, inoltre, consente di dominare la strada e, a velocità costante, l'insonorizzazione è da ammiraglia, per cui la doppia anima di questo Suv le consente di affrontare i viaggi con un comfort da riferimento, sfruttando anche la capacità delle sospensioni di smorzare in maniera efficace ogni genere di asperità. Il tocco di classe supplementare è offerto dal sistema audio sensoriale con wellness benefits, il Body And Soul, che amplifica le vibrazioni della musica negli schienali dei sedili anteriori e consente di sfruttare diversi programmi di massaggio. L'esclusività della Rover Sport SV Black Edition porta il prezzo di listino a 203.500 euro, un costo in linea con il blasone dell'auto.