Renault Austral: il restyling punta su comfort, tecnologia e un’ibrido ancora più efficiente

MILANO – A quattro anni dal debutto, la Renault Austral si presenta ora profondamente rinnovata. La vettura della Losanga si conferma, così, uno dei modelli cardine nella strategia di attacco della Casa franse nell’affollato segmento dei C-Suv. Più di un aggiornamento di metà carriera, il restyling interviene in modo deciso sia sul design che sulla qualità della guida. Quest’ultimo aspetto è sicuramente merito del nuovo powertrain Full Hybrid E-Tech da 200 cv.

La principale novità stilistica è evidente soprattutto nel frontale, che ora adotta una calandra completamente ridisegnata e un nuovo paraurti caratterizzato da un motivo tridimensionale ispirato alla losanga del marchio. I gruppi ottici anteriori full LED contribuiscono a rendere lo sguardo più moderno e tecnologico, mentre al posteriore i fanali, leggermente più compatti rispetto al passato, introducono una firma luminosa raffinata, con una particolare finitura chiara quando sono spenti che aggiunge un tocco di eleganza. L’insieme restituisce un’immagine più incisiva e coerente con i modelli di segmento superiore della gamma Renault, senza alterare le proporzioni complessive della vettura, che ricordiamo presenta una lunghezza di 4,51 metri.

L’abitacolo offre un’ottima cura costruttiva e materiali piacevoli al tatto. Le novità riguardano in particolare i sedili anteriori, ora più ergonomici e avvolgenti, soprattutto nell’allestimento più sportivo Esprit Alpine. Proprio il comfort rappresenta uno dei principali passi avanti della nuova Austral, grazie a un lavoro mirato sull’isolamento acustico e sulle vibrazioni. Interventi su supporti motore, materiali fonoassorbenti e componenti aerodinamici consentono di ridurre in modo sensibile i rumori percepiti a bordo, sia a bassa velocità che in autostrada, rendendo l’esperienza di viaggio più rilassante per tutti gli occupanti.

Dal punto di vista tecnologico, Renault Austral compie un ulteriore salto in avanti introducendo il sistema di riconoscimento del conducente. Una telecamera integrata nel montante anteriore consente alla vettura di identificare chi si mette al volante e di adattare automaticamente la posizione del sedile, le impostazioni del sistema multimediale e le preferenze personali, inclusi i servizi Google. Una soluzione pensata per semplificare la vita quotidiana e rendere l’interazione con l’auto ancora più immediata, pur senza essere utilizzata come sistema di sicurezza per l’avviamento.

La plancia è dominata dal sistema OpenR, con una strumentazione digitale da 12” affiancata da un display centrale verticale fino a 12,3”, basato su Android Automotive. La presenza dei servizi Google integrati consente di utilizzare navigazione, assistente vocale e numerose applicazioni direttamente dall’auto, mantenendo comunque la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Non mancano, inoltre, i pratici tasti fisici dedicati al climatizzatore.

L’abitabilità resta uno dei punti di forza del modello. Lo spazio a disposizione è generoso sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori, con il divano scorrevole fino a 16 centimetri che consente di modulare efficacemente lo spazio tra abitacolo e bagagliaio. Quest’ultimo offre una capacità che va da 527 fino a 1.763 litri con i sedili posteriori reclinati.

Sotto il profilo meccanico, troviamo la versione Full Hybrid E-Tech da 200 cv. Il sistema combina il tre cilindri turbo benzina da 1,2 litri con due motori elettrici e una trasmissione automatica multimodale che è stata oggetto di una profonda ricalibrazione. Il risultato è una risposta più pronta e una maggiore fluidità nelle cambiate, soprattutto nelle riprese e nelle accelerazioni in salita, dove in passato si avvertivano alcune indecisioni.

Anche il telaio beneficia di aggiornamenti mirati, con nuovi ammortizzatori e tamponi che migliorano l’assorbimento delle asperità senza compromettere la stabilità. Nonostante la presenza di cerchi di grandi dimensioni, il comfort sulle strade rovinate o sul pavé di Milano risulta convincente, mentre il comportamento dinamico privilegia sicurezza e facilità di guida. Il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced, disponibile a richiesta, contribuisce in modo determinante all’agilità alle basse velocità e alla stabilità nei curvoni veloci, riducendo il raggio di sterzata in città e aumentando la precisione nei percorsi extraurbani.

Dal punto di vista dell’efficienza, la full hybrid E-Tech conferma valori di riferimento per la categoria, con consumi particolarmente contenuti, basti pensare che nella nostra presa di contatto di circa 60 km abbiamo registrato un valore di 5,3 litri per compiere 100 chilometri. In ambito urbano, inoltre, il sistema ibrido consente di viaggiare spesso in modalità elettrica, mentre anche alle velocità più sostenute l’equilibrio tra prestazioni e consumi rimane uno dei punti di forza del modello.

La gamma del nuovo Renault Austral viene semplificata e articolata su tre allestimenti, Evolution, Techno ed Esprit Alpine, tutti caratterizzati da una dotazione tecnologica e di assistenza alla guida molto completa già dalle versioni di accesso. Già acquistabile, il C-Suv della Losanga viene offerto a partire da 38.700 euro fino a raggiungere i 43.200 euro nella versione più accessoriata Esprit Alpine.