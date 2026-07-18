Renault Clio a Gpl, costi di utilizzo attraenti: con il pieno si possono percorrere quasi 1.500 km

La nuova generazione della Renault Clio è cambiata molto a livello estetico, ma ha mantenuto uno dei punti di forza della precedente serie: la motorizzazione a Gpl, rinnovata nella potenza e nella tecnologia, ora disponibile esclusivamente con un cambio automatico a sei rapporti. I dati di vendita delle vetture a gas in Italia mostrano una netta superiorità del gruppo Renault, che occupa il 72% delle immatricolazioni grazie soprattutto a Dacia, ma anche alla casa madre. Una ogni due Captur e una ogni tre Clio vendute sono a Gpl, un numero che illustra alla perfezione l’importanza di questa motorizzazione nel nostro Paese. Sulla Clio, che misura 4,12 metri di lunghezza, il 1.2 tre cilindri turbo da 120 Cv e 200 Nm di coppia offre prestazioni più che sufficienti e buoni consumi, con un’autonomia complessiva con il pieno di entrambi i serbatoi che raggiunge i 1.450 km. La Clio a Gpl parte da un listino di 20.900 euro nell’allestimento base Evolution.

La Renault Clio è cambiata tanto con l’ultima generazione, che introduce un frontale scolpito caratterizzato dalla mascherina esagonale al centro, circondata dai fari sottili e dalle luci di posizione a forma di parentesi. La linea laterale diventa ancora più filante, con una linea dei finestrini che sale verso il posteriore e il tetto che culmina con uno spoiler. Le forme affilate proseguono anche dietro, dove alla base del lunotto è presente un piccolo scalino e i fari sono sdoppiati. La lunghezza cresce fino a 4.116 mm, con una larghezza di 1.768 mm, un’altezza di 1.451 mm e un passo di 2.591 mm.

Gli interni sono stati a loro volta aggiornati, con la presenza del cambio automatico che fa sparire la leva sul tunnel centrale, sostituita da un selettore analogo a quelli già visti sui modelli elettrici e posto dietro al volante. Sono però presenti anche le palette per azionare manualmente le marce. Il cruscotto digitale e l’infotainment si trovano in un unico blocco e hanno una misura di 10” ciascuno. Il sistema multimediale vede l’integrazione di Google ed è completato dalla presenza di diversi tasti fisici per controllare la climatizzazione posti più in basso. I sedili offrono regolazioni manuali in altezza e profondità, risultando comodi anche per i trasferimenti più lunghi, mentre lo spazio è buono anche per chi siede dietro. La presenza del serbatoio di Gpl rende più piccole le dimensioni del bagagliaio, che si ferma a 260 litri perdendo il comodo doppio fondo.

Il motore base della nuova Clio è un 1.2 tre cilindri turbo, che va a sostituire il vecchio 1.0 da 90 Cv della generazione precedente. Su questa versione con motore a Gpl eroga 120 Cv e 200 Nm di coppia, più che sufficienti per toccare i 180 km/h di velocità massima, mentre i consumi si attestano su 5,4 l/100 km a benzina e 6,5 l/100 km a gas. Il Gpl abbatte in particolar modo le emissioni di CO2, che diventano di 106 g/km nel ciclo misto, mentre a benzina sono di 122 g/km.

Nell’uso quotidiano, la Clio a Gpl sfoggia un assetto ben studiato, con una taratura delle sospensioni non troppo rigida che favorisce il comfort in ogni situazione. Il motore spinge bene a tutti i regimi, mentre il cambio automatico è preciso nelle salite e nelle scalate di marcia anche nella guida più sportiva. All’occorrenza è possibile sfruttare anche le palette per effettuare le cambiate in autonomia, ma l’indole della vettura difficilmente spingerà a volerlo fare. La dotazione in termini di aiuti alla guida è molto completa e quelli più invadenti possono essere disattivati o silenziati con un singolo pulsante posto sul lato sinistro del volante, una soluzione molto comoda per l’uso quotidiano.