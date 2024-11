Renault Rafale E-Tech 4X4, fascino e sport ora volano. Ecco la versione top dell’ammiraglia: un 1.2 e tre unità a elettroni per 300 cv

Tra passato e presente, la gamma della Renault Rafale si amplia nel segno della performance con la E-Tech 4X4 300 cv. Onorando la storia del marchio, che nel 1934 conquistò il record di velocità aerea raggiungendo i 445 km/h con il velivolo Caudron Renault Rafale pilotato dall’aviatrice Hélène Boucher, la Casa francese ha presentato la versione più sportiva del suo Suv Coupé. Trazione integrale, 300 cv di potenza e tanta tecnologia, sviluppata direttamente dal reparto sportivo Alpine, rendono la Rafale pronta a sfidare i marchi Premium. Eleganza e dinamicità coesistono nelle forme disegnate da Gilles Vidal. Realizzato sul pianale CMF-CD, lungo 4,71 metri, largo 1,86 e alto 1,61 metri, il Suv coupé di segmento D è caratterizzato da linee tese e superfici spigolose. La sua indole sportiva fuoriesce al meglio con la versione Atelier Alpine dotata di cerchi specifici da 21” oltre alla tinta esclusiva azzurro satinato e tetto e spoiler neri a contrasto. Ampio lo spazio a bordo con sedili comodi e contenitivi. Sulla plancia ritroviamo il touch screen da 12” per l’infotainment, che sfrutta i servizi Google, e il quadro strumenti da 12,3”. Non poteva mancare il tetto panoramico Solarbay e il bracciolo del divano posteriore dotato di prese USB e pratici vani.



Le novità più interessanti si trovano sotto la carrozzeria a partire dalla nuova motorizzazione ibrida plug-in E-Tech 4x4. Alla base resta il propulsore 1.2 litri 3 cilindri turbobenzina, portato a 150 Cv e 230 Nm di coppia, al quale si affiancano 3 motori elettrici per una potenza complessiva di 300 cv. Se davanti troviamo l’unità elettrica da 70 cv e l’HSG (High-voltage-Starter Generator da 35 cv che si occupa dell’avviamento e della trasmissione), sull’asse posteriore è presente il motore da 136 cv che garantisce alla Rafale la trazione integrale. A supportare il tutto c’è la batteria da 22 kWh, ricaricabile in meno di 3 ore sfruttando una potenza di 7,4 kW. Oltre a uno scatto 0-100 km/h in 6,4 secondi e 180 km/h di velocità massima, la Rafale offre un’autonomia di circa 1000 km.

Il merito è del serbatoio da 55 litri e un consumo di 0,5 litri per 100 km, con batteria in uso, che salgono a 5,8 litri senza il supporto dell’accumulatore.

Di assoluto rilievo anche il lavoro svolto sul telaio dai tecnici Alpine. La Rafale adotta le carreggiate allargate di 4 centimetri abbinate alle 4 ruote sterzanti. Fiore all’occhiello di Renault sono le sospensioni attive predittive in cui gli ammortizzatori, a controllo elettronico, regolano la risposta in base all’andamento e alla superficie della strada rilevata attraverso la telecamera, posta sul parabrezza, e i vari sensori. Rivista anche la taratura della frenata rigenerativa, configurabile su 4 livelli, e le modalità di guida. Oltre alla Hybrid ed EV, quest’ultima per muoversi fino a 105 km solamente in elettrico, troviamo le mappature Eco, Comfort, Sport, Personal e l’inedita Snow ideale per fondi scivolosi. Partendo da Roquebrune, in modalità EV, ci dirigiamo verso Nizza e la sua Promenade des Anglais che costeggia il lungomare. Silenziosa e docile, sfruttando la modalità Comfort, la Renault sguscia con disinvoltura nel traffico accompagnandoci verso il tratto autostradale che ci porterà a inerpicarsi verso le Alpi Marittime. Ad attenderci sono, infatti, le strade utilizzate per il Rally di Montecarlo.

Saliamo di quota lasciandoci alle spalle il traffico cittadino, davanti a noi troviamo solamente un susseguirsi di curve che portano al Col de Vence: il terreno ideale per mettere alla prova le qualità della Rafale. In modalità Sport la risposta dei motori elettrici, a supporto del termico, diventa più consistere. Inoltre lo sterzo più diretto e preciso, aiutato dal retrotreno sterzante fino a 5 gradi, consente di affrontare con facilità sia le curve veloci che i tornanti tanto da farci dimenticare la mole della vettura e il suo peso di 1.934 kg. Fondamentali anche le sospensioni, appositamente ritarate, che gestiscono al meglio il rollio anche alle alte velocità. La Rafale E-Tech 4X4 300 cv nasconde una doppia anima: docile e confortevole come un’ammiraglia, all’occorrenza sa essere divertente e affilata come una sportiva. Oltre alla Atelier Alpine, offerta da 57.200 Euro, Renault offre l’allestimento Esprit Alpine a 52.700. La versione più sportiva della Rafale si va ad affiancare alle full hybrid E-Tech 200 cv offerte a partire da 43.700 Euro.