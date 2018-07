Renault Scenic, nuovo Tce 1.3 benzina che si comporta da diesel: consumi ed emissioni giù, salgono le prestazioni

FIRENZE – Abbassare consumi ed emissioni garantendo performance più elevate. È con questo obiettivo che è nato il nuovo motore TCe 1.3, frutto di un lungo e accurato lavoro svolto dall'Alleanza (Renault, Nissan e Mitsubishi) insieme a Daimler. I marchi in questione hanno sviluppato questo propulsore in modo sinergico, condividendo anche gli investimenti e ottimizzando in modo considerevole i costi di produzione, portando avanti, ciascuno a modo suo, un programma di rinnovamento sempre più orientato verso le motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Non è un caso che in Europa il diesel abbia perso circa il 13% negli ultimi anni, con il benzina che invece ha incrementato le vendite del 26%.

Il TCe 1.3 sarà prodotto in quattro Paesi (Spagna, Germania, Regno Unito e Cina), in cinque fabbriche differenti e sarà venduto in Europa, Russia, Brasile, Cina, Giappone e Corea del Sud. Ulteriori commercializzazioni sono previste in Africa, Medio Oriente e India, mentre le previsioni di vendita si attestano sul milione di motori all’anno.

Il nuovo motore TCe 1.3 sostituisce il vecchio 1.2 ed equipaggerà inizialmente Scenic e Grand Scenic, per poi arrivare più avanti su gran parte della gamma Renault, coprendo i segmenti B, C e D. È stato impreziosito con una tecnologia di rivestimento dei cilindri ripresa dal motore della Nissan GT-R (che migliora l’efficienza riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttività termica), con l’iniezione diretta di benzina con pressione portata a 250 bar e con la nuova camera di combustione progettata per ottimizzare la miscela aria/carburante. In soldoni, il risultato è una riduzione del 5,5% dei consumi e una riduzione di 7g/km delle emissioni su Scenic e rispettivamente dell'8% e di 11g/km su Grand Scenic.

Sono tre i livelli di potenza disponibili: 115 cv, 140 cv e 160 cv, con cambio manuale a sei marce o con la trasmissione a doppia frizione EDC a sette velocità, per la prima volta su Scenic TCe. Il primo da 115 CV offre una coppia massima di 220 Nm a 1.500 giri/min con trasmissione manuale. Il livello intermedio da 140 CV garantisce 240 Nm a 1.500 giri/min con entrambe le trasmissioni. Il più performante da 160 CV, invece, offre a 1.750 giri/min una coppia massima di 260 Nm con trasmissione manuale e di 270 Nm con trasmissione automatica EDC. Nei pressi di Firenze abbiamo testato la versione intermedia da 140 CV assaporandone le sorprendenti performance. Dei tre è probabilmente il più equilibrato, è perfetto per un'auto come la nuova monovolume stilosa del marchio francese. Garantisce un'ottima spinta ai bassi regimi (quella tipica dei diesel, per intenderci), è silenzioso, non vibra e, se guidato con oculatezza, consuma anche poco. I prezzi partono dai 22.050 euro della versione entry level, Scenic Sport Edition Energy Tce 115, e arrivano ai 36.650 della top di gamma Scenic INITIALE PARIS Energy Tce 160 EDC, cifre a cui vanno aggiunti 1.500 euro se si preferisce la Grand Scenic.