Leggerezza, praticità e dotazioni tecnologiche sono i pilastri su cui poggia la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, progettata per riportare la propulsione a zero emissioni al centro della mobilità quotidiana. Per testarne le reali capacità, poche città offrono un banco di prova severo quanto Roma: tra traffico congestionato, vicoli stretti e parcheggi contesi, la Capitale mette a dura prova qualsiasi vettura. Ed è proprio in questo contesto che la piccola francese dimostra tutta la sua efficacia.

Dal debutto nel 1992, la Twingo ha venduto oltre quattro milioni di esemplari, imponendosi come punto di riferimento nel segmento A europeo. La nuova generazione riprende quella stessa formula — ingombri ridotti, abitabilità sorprendente e soluzioni intelligenti — declinandola in chiave elettrica per democratizzare l'accesso alla mobilità sostenibile.

Design neo-retrò e spazio modulare Il legame stilistico con l'antenata degli anni Novanta è evidente fin dal primo sguardo. Il frontale arrotondato, le linee morbide e l'iconico «faccino» sorridente rendono omaggio alla storia del modello, mentre i fari Full Led e la nuova firma luminosa ne aggiornano l'estetica.

Nonostante una lunghezza contenuta in 3,79 metri (con un passo di 2,49 metri), l'abitacolo sfrutta al meglio i volumi:Sedili posteriori indipendenti: scorrono singolarmente fino a 17 centimetri, permettendo di privilegiare lo spazio per le gambe o la capacità del bagagliaio.

Capacità di carico: abbattendo la fila posteriore si superano i 1.000 litri di volume.

Versatilità extra: ripiegando anche lo schienale del passeggero anteriore, è possibile caricare oggetti lunghi fino a due metri.

Agile nel traffico, equilibrata fuori porta Sotto il cofano lavora un motore elettrico da 60 kW (80 CV) dall'erogazione immediata. Più che la velocità massima, nell'uso cittadino conta lo spunto da fermo: lo scatto da 0 a 50 km/h richiede appena 3,85 secondi, una prontezza ideale per districarsi tra i semafori, immettersi nelle rotatorie o sfruttare i varchi nel traffico romano.

La guida beneficia inoltre di uno sterzo diretto, di un peso contenuto e di un raggio di sterzata ridotto che semplifica le manovre negli spazi più angusti. A questo si aggiunge la funzione One Pedal, che consente di gestire accelerazione e frenata (fino all'arresto completo) modulando unicamente il pedale destro, oltre a una posizione di guida rialzata che migliora la visibilità. Anche fuori dal perimetro urbano l'assetto si rivela equilibrato, garantendo un buon compromesso tra comfort e tenuta di strada per affrontare senza affanni salite e gite fuori porta.

Interni digitali e batteria su misura per la città All'interno spicca la plancia con struttura cilindrica sospesa, un richiamo creativo alle prime generazioni, abbinata a un quadro strumenti digitale da 7 pollici e a un display centrale da 10 pollici. Sull'allestimento Techno oggetto della prova debutta il sistema OpenR Link con Google integrato (che include Google Maps, assistente vocale e accesso a Google Play), affiancato dalla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e da un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida.

Il powertrain è alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh, dimensionata per non gravare sul peso complessivo. I dati di omologazione parlano di consumi a partire da 12,2 kWh/100 km e di un'autonomia fino a 250 km nel ciclo WLTP: valori calibrati per gli spostamenti quotidiani, particolarmente gestibili da chi può ricaricare comodamente a casa.

Prezzi e posizionamento La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si inserisce in una fascia di mercato sempre più sguarnita di proposte compatte, con un listino che parte da 19.500 euro per l'allestimento Evolution e raggiunge i 21.100 euro per la versione Techno. Al termine della prova capitolina, la piccola elettrica conferma la propria identità: una vettura scattante, pratica da parcheggiare e dotata di una personalità ben riconoscibile.