Rinnovamento Ateca, il primo Suv della Seat compie il salto di qualità: look dinamico ed un pieno di tecnologia

VERONA - Aria nuova per Seat Ateca, il Suv compatto che nel 2016 ha introdotto il marchio spagnolo nello spumeggiante mercato delle vetture a ruote alte dando un contributo decisivo alla ritrovata verve del brand, come confermano le oltre 300.000 unità finora consegnate a livello globale.

Per l'Ateca è arrivata l'ora del restyling che deve consentirle di continuare sulla strada del successo grazie a un intervento diffuso che ne ha profondamente modificato il look, la meccanica e i contenuti tecnologici che ora possono contare sulle risorse più evolute attinte all'immensa «banca degli organi» del gruppo Volkswagen, di cui la casa spagnola è la punta di diamante nello studio e nella sperimentazione di nuove e più sostenibili soluzioni di mobilità.

Rivisitata esteticamente con l'obiettivo – raggiunto – di conferirle una più spiccata e incisiva personalità, Ateca sfoggia un frontale aggressivo, allineato al nuovo corso stilistico del marchio e impreziosito dai proiettori full Led, così come a Led sono le luci posteriori, mentre gli indicatori di direzione dinamici sono di serie con gli allestimenti «alti» della nuova gamma.

Provando la vettura sulle tortuose strade dalla Valpolicella abbiamo avuto modo di apprezzare l'eccellente comportamento di un'auto brillante quanto basta, piacevole da guidare e migliorata nell'assetto, con l'eliminazione di qualsiasi fastidiosa tendenza al rollio spesso indotta dal baricentro alto tipico di questa categoria di vetture. Per quanto riguarda la gamma motori, la nuova gamma comprende tre unità turbo Tsi a benzina: 1.0 a 3 cilindri da 115 cv, 1.5 da 150 cv con scelta tra cambio manuale a 6 marce e Dsg doppia frizione a 7 rapporti e con disattivazione di due cilindri quando il loro apporto non è necessario e 2.0 da 190 cv, abbinato di serie al cambio Dsg e alla trazione integrale 4Drive.

A rappresentare la propulsione a gasolio troviamo invece il 2.0 Tdi (che sostituisce il precedente 1.6) nelle declinazioni da 150 cv, disponibile anche con trazione 4Drive, e da 115 cv con cambio manuale attesa qualche mese dopo il lancio. A proposito di sostituzioni, anche il 3 clindri a benzina da 115 cv dovrà presto cedere il posto a un più moderno pari cilindrata con meno cavalli (110), ma con efficienza migliorata del 10% grazie all'adozione del ciclo Miller e del turbo a geometria variabile.

Il vero salto di qualità che il rinnovamento ha regalato all'Ateca è però legato all'elettronica di bordo, che trova la sua espressione più emblematica nel Seat Virtual Cockpit, il quadro strumenti integralmente digitale e configurabile con schermo da 10,25 pollici, e nell'infomobilità gestita dal Media System con display tattile da 8,25 pollici che salgono a 9,2 nel caso del più evoluto Connect System (di serie per gli allestimenti superiori) con navigazione e comprensione dei comandi vocali naturali che agevola il dialogo con l'utente.

La eSim integrata nella vetture consente di mantenere un collegamento costante con il mondo esterno senza dover ricorrere all'uso dello smartphone e di accedere da remoto ai numerosi (e in costante evoluzione) servizi Seat Connect tramite i quali è possibile, per esempio, ricevere in tempo reale utili informazioni dal cloud.

Non sono da meno le funzioni – di serie o disponibili in opzione – di assistenza alla guida che in molti casi offrono, pur nel rispetto delle norme vigenti che vietano il prolungato distacco delle mani dal volante, intriganti esperienze di guida autonoma. Ne sono un esempio – fra i tanti – il cruise control predittivo che permette al pilota di adeguare in anticipo il comportamento alle caratteristiche del percorso che si sta per affrontare, il «Travel assist» che mantiene l'auto al centro della corsia adeguando la velocità a quella dei veicoli che precedono e l'«Exit assist» che al momento di uscire da un parcheggio monitora, e se del caso attiva la frenata automatica, l'eventuale sopraggiungere di altri utenti della strada.

Disponibile negli allestimenti Reference, Business, FR di intonazione sportiva e Xperience che sostituisce al vertice della gamma il precedente Xcellence, la rinnovata Ateca si presenta con tanti miglioramenti che non incidono sul listino, sostanzialmente allineato a quello del modello uscente. Anzi, addirittura inferiore condiderato il prezzo d'accesso di 24.150 euro (per il 3 cilindri da 115 cv Reference) rispetto ai 25.200 dell'analogo modello che si appresta a rimpiazzare.