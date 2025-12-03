Rolls-Royce Ghost Black Badge: la tradizione che continua a dettare le regole del lusso

Quando ai tecnici Rolls Royce si chiede chi sia il loro vero concorrente, la risposta rimane sempre la stessa: jet privati, yacht ed elicotteri; è la prova di quanto il marchio abbia costruito, fin dal 1906, un’idea di eccellenza che non ammette paragoni. La Silver Ghost del 1907 inaugurò un modo diverso di intendere il comfort e, più di un secolo dopo, la Ghost Black Badge porta avanti quello stesso principio con una maturità sorprendente. È la versione più energica e moderna di una berlina nata per chi vuole guidare una Rolls Royce, non soltanto possederla.

Sotto il cofano della Ghost Black Badge lavora uno degli ultimi V12 puri ancora in circolazione: un 6.75 litri biturbo capace di sviluppare 600 Cv e 900 Nm di coppia, erogati con una linearità che rimane costante in ogni condizione di marcia. Il motore è abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti, calibrato per privilegiare fluidità e risposta progressiva più che aggressività. Nonostante una massa superiore alle 2,5 tonnellate, la Ghost si muove con una sorprendente naturalezza grazie anche alla distribuzione dei pesi ottimizzata e alla trazione integrale intelligente, che modula coppia e aderenza con una precisione impercettibile al guidatore.

All’interno, Ghost Black Badge porta l’idea di comfort Rolls Royce ai suoi massimi livelli. Il soffitto stellato, realizzato con centinaia di fibre ottiche, riproduce costellazioni personalizzate a richiesta del proprietario, trasformando il tetto in un cielo privato. I tappetini in lana di pecora offrono una morbidezza quasi irreale, mentre la pelle utilizzata per sedili e pannelli deriva da allevamenti di alta montagna in Argentina, dove l’assenza di insetti ne preserva l’integrità della superficie. La plancia di fronte al passeggero è traforata a mano e illuminata dall’interno, creando una costellazione unica per ogni vettura. Nella zona posteriore, un compartimento dedicato ospita una bottiglia di whisky e due bicchieri in cristallo, mentre schermi e tavolini integrati trasformano la seconda fila in un salotto viaggiante pronto per lavorare o rilassarsi.

Ghost Black Badge è una berlina pensata per chi desidera guidare, non farsi trasportare. Il V12 sembra non affaticarsi mai e la sua erogazione, pur impressionante, rimane sempre sotto controllo, come se fosse filtrata da una compostezza naturale. Ogni movimento è morbido, ogni cambiamento di ritmo avviene senza sforzo. Il più recente Planar Suspension System introduce uno smorzatore orizzontale aggiuntivo e una taratura dedicata per ridurre al minimo le oscillazioni verticali; il sistema Flagbearer, tramite telecamere che “leggono” la strada in anticipo, adatta preventivamente sospensioni e ammortizzatori; infine, la struttura in alluminio e l’elevato isolamento acustico e vibrazionale contribuiscono a creare la tipica sensazione di “tappeto volante” che ha reso celebre il marchio. Le quattro ruote sterzanti, infine, rendono la vettura più maneggevole nei centri urbani e più stabile nei curvoni veloci, offrendo una combinazione rara in un’auto di queste dimensioni: precisione nella guida e totale assenza di fatica. È bene ricordare che Rolls Royce produce auto solo su commissione, come opere d’arte: il prezzo di partenza per la versione base di Ghost Black Badge è di 400.000 euro.