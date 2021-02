Santa Fe “20th Anniversary””: l'ammiraglia dei Suv Hyundai si elettrifica

MILANO - Se è vero, come dice il proverbio, che il buon giorno si vede dal mattino, il restyling del Santa Fe di quarta generazione non poteva nascere sotto auspici migliori. Né celebrare in maniera più degna i 20 anni di presenza in Europa del Suv più grande dell’offerta Hyundai.

Proprio la possibilità di provare la ricca versione “20th Anniversary” che anticipa l’arrivo della nuova gamma ci ha permesso di verificare come questo modello abbia le carte in regola per bussare legittimamente alle porte del mondo premium. Qualità elevata, materiali di pregio, cura dei dettagli, contenuti tecnologici importanti vanno a braccetto con un comportamento dinamico che su strada si è rivelato brillante ed equilibrato, piacevole alla guida e rispettoso dell’ambiente.

Merito da un lato della nuova piattaforma che Santa Fe è il primo modello Hyundai a portare in Europa con la promessa di significativi miglioramenti in termini di maneggevolezza, efficienza e sicurezza, dall’altro della principale novità tecnica legata al restyling: l’elettrificazione, sia quella full-hybrid come del modello in prova, sia quella ibrida plug-in che arriverà in un secondo momento.

Entrambe propongono l’abbinamento tra il 4 cilindri turbo 1.6 T-Gdi da 180 cv della nuova famiglia Smartstream e la componente elettrica, nel caso del Santa Fe full-hybrid il motore da 44,2 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. Il risultato è un sistema da 230 cv (rispetto ai 265 della futura versione “alla spina”) con 350 Nm di coppia massima che spinge questo Suv lungo 4.785 mm e dotato di trazione integrale fino a 180 km orari.

Piacevole da guidare, come abbiamo detto, ma anche da vivere nell’abitacolo comodo e accogliente, che non fa concessioni alla moda tecnologica del momento, orientata alla progressiva eliminazione dei comandi meccanici per sostituirli con quelli “touch” o vocali. Il Santa Fe, invece, resta fedele alla tradizione sfoggiando una quantità industriale di interruttori, pulsanti e selettori rotanti: ne abbiamo contati una cinquantina distribuiti tra il bracciolo della portiera lato guida, le razze del volante e la consolle centrale, dove spicca la manopola rotante “Terrain mode selector”.

Si tratta del selettore delle modalità di guida che sono divise in due gruppi: Drive per la marcia su asfalto con le modalità Eco, Sport e Smart, e Terrain, specifico per l’off-road, che adatta la motricità alle differenti tipologie di fondo offrendo la scelta fra Neve, Fango e Sabbia. Per passare dall’uno all’altro gruppo basta premere il pulsante centrale. A fianco di questa manopola ci sono i grandi pulsanti P (Park), R (Retro), N (folle) e D (guida), lettere familiari a chi ha consuetudine con i cambi automatici. Un’alternativa comoda e intuitiva alla classica leva.

Un’altra soluzione utile e originale sfrutta le possibilità offerte dal quadro strumenti da 12,3 pollici interamente digitale: attivando l’indicatore di direzione, il quadrante dello strumento principale sul lato corrispondente (tachimetro a sinistra, contagiri o monitoraggio del funzionamento elettrico a destra) sostituisce le informazioni base con le nitide riprese della telecamera posteriore, accompagnandole con un allarme acustico qualora rilevi un potenziale pericolo come il sopraggiungere di un veicolo non visto o il rientro troppo precipitoso dopo un sorpasso.

Esteticamente riconoscibile per il nuovo disegno della griglia e dei gruppi ottici con le luci diurne a forma di “T”e per la fascia riflettente rossa che collega i fari posteriori, il Santa Fe “20th Anniversary” offre per 57.600 euro ricco equipaggiamento di serie. Ne fanno parte tra l’altro i 14 dispositivi di guida assistita del pacchetto Hyundai SmartSense, i fari full-Led, il tetto panoramico elettrico come il portellone, il climatizzatore tri-zona, il display di navigazione da 10,25” compatibile Android Auto e Apple CarPlay, l’impianto audio Krell con 8 altoparlanti e subwoofer e la ricarica wireless per lo smartphone.