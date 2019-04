Scala, al volante della berlina compatta di Skoda. Piacere di guida, tanto spazio e grande capacità di carico

SPALATO – Una Scala per salire sempre più in alto. È questo che la Skoda chiede alla nuova berlina compatta, originale nel look e sportiva nel temperamento: dare ulteriore slancio al marchio che nel 2018 ha stabilito il terzo record consecutivo di vendite con 1,3 milioni di vetture consegnate (+ 5,5% sull’anno precedente) prevalentemente in Europa, mentre l’Asia pesa per quasi un terzo con Cina – 341.000 le immatricolazioni 2018 – come primo mercato mondiale, davanti a Germania e Repubblica Ceca nell’ordine. La nuova arrivata si appresta a scendere in strada – lo farà in Italia il mese prossimo, ma la prevendita è già in corso – sull’onda del vento favorevole che continua a gonfiare le vele del brand ceco, soprattutto nel Vecchio Continente dove nel primo trimestre del 2019 le consegne sono cresciute del 5,8% in Europa Occidentale, del 12,5 in quella dell’Est e del 9,1 in Russia, contribuendo a incrementare la quota di mercato mondiale, ora attestata al 3,3% nonostante la frenata cinese abbia determinato a livello globale un lieve arretramento a 307.600 consegne totali, -2.9% rispetto ai primi tre mesi del 2018.



Per consentire alla Scala di svolgere il compito che le è stato affidato a Mlada Boleslav non hanno lesinato l’impegno, realizzando una vettura moderna, piacevole da guidare, funzionale e ricca di contenuti tecnologici. A stupire piacevolmente fin dal primo impatto sulle strade, spesso tortuose ma dall’asfalto sempre impeccabile, dell’entroterra spalatino è stata l’abitabilità, davvero sorprendente in relazione alla taglia della vettura. È l’ennesima conferma di quella che può essere considerata una specialità della casa: la capacità di sfruttare sapientemente la modularità delle piattaforme del gruppo VW – nel caso specifico, la Mqb A0 trasversale condivisa con la Polo – per ottenere modelli che vanno a collocarsi a cavallo tra il segmento “di partenza” e quello superiore. Lunga 4.320 mm, la Scala supera infatti di 65 mm l’attuale Golf, la regina del segmento C, regalando tanto spazio ai passeggeri – soprattutto chi siede davanti ha a disposizione una larghezza piacevolmente inusuale – e ai bagagli i quali, grazie anche alla configurazione della carrozzeria che posteriormente si abbassa ma con “cautela”, possono contare sul volume più generoso del segmento: 467 litri che salgono a 1.410 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. La gamma motori comprende tutte unità turbo rispettose delle normative Euro 6d-Temp. Ne fanno parte il 3 cilindri 1.0 Tsi a benzina da 115 cv abbinato al cambio manuale a 6 marce, il brillante Tsi 1.5 da 150 cv con cambio doppia frizione Dsg a 7 rapporti e il turbodiesel 1.6 Tdi da 115 cv disponibile con entrambi i tipi di trasmissione.

Successivamente al lancio arriveranno il motore d’ingresso 1.0 Tsi da 95 cv con cambio a 5 marce (entro l’estate) e lo stesso propulsore nella versione G-Tec bi-fuel a metano da 90 cv, atteso per l’autunno e abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Abbiamo accennato alla dovizia delle dotazioni tecnologiche su cui la nuova Skoda può fare affidamento in opzione o a richiesta. Una ricchezza che trova la sua espressione più evidente nel sistema di infotainment di terza generazione che per la connettività si affida a una Sim nativa compatibile con lo standard di comunicazione veloce Lte che svincola il cliente dalla dipendenza dal proprio smartphone, il quale comunque può essere integrato nell’auto in modalità wireless. Connettività e navigazione, oltre a diverse funzionalità della vettura, vengono gestite tramite il display flottante che svetta al centro della plancia con diagonale di 8 o 9,2 pollici.



In opzione, il tradizionale quadro strumenti analogico può essere sostituito dal Virtual cockpit digitale configurabile da 10,25 pollici. Altrettanto ricco il panorama dei dispositivi di assistenza alla guida, tra i quali figurano di serie il cruise control adattivo utilizzabile fino a 210 km all’ora, l’assistenza al mantenimento della corsia di marcia e quella frontale con monitoraggio radar e frenata di emergenza a bassa velocità. Tra i dispositivi “Simply clever”, il “semplicemente intelligente” che per Skoda è un autentico mantra, debuttano il portellone a chiusura elettrica e il gancio di traino estraibile con la pressione di un pulsante nel bagagliaio che affiancano le soluzioni classiche come l’ombrello inserito nella portiera anteriore sinistra e il raschietto per il ghiaccio nel vano del tappo del carburante.

Tra le tante novità portate dalla Scala c’è l’articolazione della gamma italiana, dalla quale sparisce l’allestimento Active. L’offerta – il listino parte da 21.760 euro, che scenderanno a 19.960 con l’arrivo del benzina da 95 cv – prevede i livelli Ambition, Sport (con assetto ribassato di 15 mm e selettore delle modalità di guida) e Style, l’unico a offrire di serie il Virtual Cockpit.