Sealion 7, Byd alza il tiro: comfort e tecnologia top. Batterie “blade” garantiscono una autonomia di 500 km, è anche 4x4

Il marchio Byd continua la sua offensiva sul mercato europeo con un Suv elettrico di segmento D dalle linee sportive e affilate, simili a quelle di un crossover: la Sealion 7, che offre un comfort di alto livello e tanta tecnologia di bordo. La gamma Byd in Italia si arricchirà ulteriormente nel 2025 con nuovi arrivi, soprattutto nei segmento più bassi, con motorizzazioni elettriche e ibride. La Sealion 7 è disponibile con due motorizzazioni, a trazione posteriore con batteria da 82,5 kWh e integrale da 91,3 kWh, offre un’autonomia massima di 502 km e sarà proposta a un prezzo di partenza di 46.500 euro per la Comfort e 56.490 euro per la Excellence 4WD. A prima vista la Sealion 7 colpisce per le linee affilate e raffinate, con un frontale che porta alla mente immediatamente il family feeling con le altre vetture del marchio cinese: nervature sul cofano, fari sottili con forma a C rovesciata e muso proteso in avanti. La linea laterale da Suv coupé è caratterizzata da un tetto molto spiovente verso il posteriore che culmina con uno spoiler aerodinamico. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza di 4.830 mm, una larghezza di 1.925 mm, un’altezza di 1.620 mm e un passo generoso di 2.930 mm.



La Sealion 7 arriva in Europa con due diverse motorizzazioni, ciascuna con il suo allestimento distinto: la gamma parte dalla Comfort a trazione posteriore, dotata di un singolo motore da 313 Cv (230 kW) e 380 Nm di coppia capace di girare a 23 mila giri al minuto, il che lo rende il più veloce attualmente in produzione di serie. Abbinato a una batteria da 82,5 kWh al litio-ferro-fosfato con tecnologia Blade, esclusiva della casa, garantisce un’autonomia fino a 482 km e una potenza di ricarica di 150 kW. La versione Excellence a trazione integrale è dotata di un secondo motore anteriore da 160 kW, per una potenza complessiva di 523 cv, che grazie alla batteria blade da 91,3 kWh permette di arrivare a 502 km di autonomia e di ricaricare a 230 kW. Le prestazioni sono interessanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi per la versione a due ruote motrici e in 4,5 secondi per la 4x4, mentre la velocità massima è limitata a 215 km/h. Gli interni della Byd Sealion 7 sono disegnati per offrire il massimo del comfort agli occupanti, ma impressionano anche per la qualità dei materiali e per il design moderno e accattivante che non manca di personalità.

Il cruscotto digitale da 10,25” è molto intuitivo e può essere integrato dall’head up display, mentre al centro della plancia si trova lo schermo da 15,6” dell’infotainment, capace di ruotare di 90° e disporsi in verticale come avviene sugli altri modelli del marchio. Il suo funzionamento è analogo a quello di uno smartphone e permette di interagire con l’auto accendendo le luci o abbassando i finestrini direttamente da un menu che mostra un modello tridimensionale del veicolo. Non può mancare l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay, oltre che un sistema di controllo vocale intelligente che distingue da chi arriva il comando in base alla sua posizione. I sedili di serie sono in pelle vegana, con comandi elettrici e riscaldamento per tutte le sedute e ventilazione per quelli anteriori. Il fondo piatto consente di ricavare ampio spazio per le gambe di chi siede dietro, che può usufruire di prese Usb e persino della tecnologia Vehicle-to-load che consente di attaccare un dispositivo elettrico e fornire fino a 3,3 kW di potenza. Piuttosto ampio il bagagliaio, che offre una capacità di 520 litri espandibile fino a 1.789 abbattendo il divano posteriore, mentre all’anteriore è presente un vano da 58 litri.

Su strada la Byd Sealion 7, che abbiamo provato nella versione più potente, bimotore e a trazione integrale, dimostra la sua vocazione da viaggiatrice. La comodità dei sedili invita a percorrere lunghe distanze, che sono facilmente raggiungibili grazie all’efficienza delle batterie con tecnologia Blade. La grande potenza di questa motorizzazione si traduce in uno scatto impressionate, qualora si volesse premere sull’acceleratore, ma la Sealion 7 si trova maggiormente a suo agio a velocità di crociera: l’assetto e il peso di ben 2.435 kg la penalizzato tra le curve.