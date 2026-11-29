POLLENZO - Se il Suv medio Sportage è bestseller consolidato nel mondo Kia, la “sorellina” Seltos si affaccia sui mercati (compreso quello europeo) con altrettante chances di successo. Offre una ricca gamma motori e dimensioni interessanti anche per un impiego urbano, con 4,43 metri di lunghezza (11 cm meno della Sportage), 1,83 di larghezza (3 cm in meno), altezza di 1,60 e passo di 2,69 a garanzia di un abitacolo confortevole anche per chi sta dietro. Comodi i sedili reclinabili di 12 gradi, ampio il bagagliaio che spazia da 536 a 1.500 litri. Un saggio di versatilità in formula compatta.



«Abbiamo inventato il concetto di Sport Utility nel 1996 con la prima Sportage – fa notare il presidente e Ceo di Kia Italia, Giuseppe Bitti – e dopo trent’anni di successi con Seltos riaffermiamo oggi la nostra capacità di innovare intercettando i gusti dei clienti». La seconda generazione del C-Suv coreano – che vanta 5 stelle nei test EuroNcap - sfoggia uno stile audace e molto personale. La nuova versione Full-Hybrid è un pilastro della transizione verso la mobilità elettrificata e per l’Italia risulta preziosa l’opzione dell’alimentazione a GPL. Ancor più lo sarà (da febbraio) l’introduzione della Tri-Fuel che Kia ha sviluppato con Westport Fuel Systems: abbinando il GPL al Full-Hybrid, questa formula ormai collaudata garantisce elevata autonomia, consumi contenuti e una riduzione complessiva dei costi di utilizzo.

Alternativa ideale a chi viaggia molto e finora ha guidato una vettura diesel. Seltos Full Hybrid è anche la prima Kia dotata di sistema e-AWD (la declinazione elettrica delle quattro ruote motrici) che ottimizza la distribuzione della coppia, la trazione e la stabilità. L’obiettivo è venderne in Italia 7.500 unità l’anno, conquistando clienti provenienti da altri brand. La gamma motori parte dal 4 cilindri 1.6 T-GDi Benzina da 180 cv o Benzina/Gpl da 168 cv (e 270 Nm), trazione anteriore 2WD abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico Dct7 a doppia frizione. Autonomia complessiva 1.300 km. La novità più interessante è la Full-Hybrid articolata su due livelli di potenza e trazione. La 2WD sviluppa 154 cv, la e-AWD con 178 cv aggiunge un motore elettrico dedicato all’asse posteriore. La trazione integrale, abbinata alle sospensioni posteriori multi-link e alla regolazione Terrain con le modalità Snow, Mud e Sand, migliora la stabilità e il controllo in condizioni difficili. Il Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport) adatta le prestazioni alle diverse circostanze.

Sotto il profilo stilistico, Seltos dà l’impressione di un veicolo più grande, grazie al design robusto e alla percepibile “presenza” su strada. Nel frontale emerge l’ampia griglia arricchita dalla firma luminosa Star map e dalle welcome lights a sequenza dinamica. Dettagli raffinati sono le maniglie delle portiere a scomparsa e i fanali posteriori dallo sviluppo verticale estesi per l’intera ampiezza del portellone. Gli interni sono riprogettati, l’adozione del cambio Shift-by-Wire (con leva sul piantone dello sterzo) ha permesso di guadagnare spazio.

Il tetto panoramico contribuisce a regalare un’atmosfera luminosa, con 64 colori disponibili per i led dell’abitacolo. Al temperamento dinamico su strada contribuiscono la rigidità della carrozzeria, l’isolamento acustico e l’equilibrio del telaio.



Tra le varie tecnologie, la Full-Hybrid introduce la funzionalità Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni e lo Smart Regenerative Braking System 3.0 che regola in automatico la frenata rigenerativa in base al flusso del traffico e ai dati di navigazione. Sotto il profilo della sicurezza, Seltos prevede i migliori sistemi attivi per mantenere il controllo in emergenza. Preziosi l’assistente al mantenimento carreggiata, alla distanza programmata dal veicolo che precede, la frenata automatica e il parcheggio automatico, con visione a 360 gradi. L’Head-Up Display proietta le principali informazioni di guida direttamente sul parabrezza. Il display panoramico prevede due schermi da 12.3 pollici. Disponibile l'AI Assistant basato sull’intelligenza artificiale generativa e il sistema digital Key 2.0 per l’accesso senza chiave, anche tramite smartphone. Le offerte di lancio consentono di risparmiare fino a 5.550 euro. Seltos parte da 25.950 euro e raggiunge il top con la 1.6 Gdi e-AWD Full-Hybrid automatica a 43.000 euro.