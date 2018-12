Serie 3, quarant'anni in prima fila. BMW lancia la nuova generazione: tutto fa un passo in avanti

FARO - Prima E, poi F e adesso G. Solo tre le lettere che racchiudono più di quarant’anni di storia di Bmw Serie 3. La celebre vettura bavarese rilancia le proprie quotazioni in un formato inedito. Una nuova edizione che arriverà ufficialmente sul mercato a partire da marzo 2019. Ancora più filante e sportiva rispetto al passato, il passaggio al nuovo modello ha pure sancito una netta crescita delle dimensioni. Pur rimanendo fedele al suo segmento di mercato, la nuova 3 è più lunga di 85 millimetri (4.709 mm), 16 millimetri più larga (1.827 mm) e solo 1 mm più alta (1.442 millimetri). Migliorata l’abitabilità a bordo grazie anche ad un interasse maggiorato: la quota del passo è superiore di 41 millimetri (2.851 mm). Quanto invece allo stile più mascolino e grintoso, ci hanno pensato le carreggiate più larghe (anteriori: + 43 mm, posteriori: + 21 mm) a garantire un andamento atletico del corpo vettura.

E se da un lato la sportività è confermata dalla scelta di un design accattivante, dall’altro la volontà necessaria di demandare al digitale tutti gli apparati di bordo. Una decisione certamente non nuova all’interno della gamma bavarese, che la 3 porta in auge dopo nuova Bmw X5 e nuova Bmw Serie 8. La scenografia è dettata dalla presenza del quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, e di un display touch che sovrasta la plancia da 10,25 pollici (nella configurazione più ricca). Oltre ad un Head-up Display maggiorato rispetto al passato.



Il comando a rotella dell’iDrive Touch Controller non è sparito, così come i tasti che richiamano alcuni menù principali tipo quello del navigatore e del telefono. Però presenziano per la prima volta su Serie 3 gli ormai celebri comandi gestuali. L’aspetto più interessante e innovativo sono i comandi vocali, attivabili senza dover per forza premere un tasto (sebbene sia comunque presente). Basta infatti enunciare il comando “Ok Bmw!”, che la Serie 3 si mette completamente a vostra disposizione. Un po’ come avviene per gli smartphone di origine Apple o Android.

Un vantaggio quando si guida e non ci si vuole distrarre. Anche perché l’inserimento del comando avviene in modo colloquiale, senza dover seguire delle operazioni standardizzate. Così basta asserire di avere freddo per fare in modo che la temperatura si alzi, oppure dire semplicemente il luogo o l’indirizzo della vostra destinazione, che il navigatore lo imposta nell’immediato. La nuova Bmw Serie 3 non è più una semplicemente una vettura, bensì uno smartphone a quattro ruote. Una definizione che non sminuisce il lavoro dei tecnici di Monaco di Baviera, bensì fa cadere l’accento sulle svariate possibilità offerte da questa automobile. Non meno importante la meccanica, sempre tesa all’efficienza. Al lancio sono previste solo unità a quattro cilindri. Da una parte il diesel, dall’altra il benzina.



L’unità a gasolio, meglio nota come 320d, sarà sul mercato oltre che con la trazione posteriore anche con quella integrale xDrive. Potenza massima di 190 cavalli. Congiuntamente ci sarà pure il benzina del modello 330i da 258 cavalli. Giusto un assaggio di quello che sarà la gamma Serie 3, sempre attenta all’aspetto prestazionale ed emozionale delle proprie motorizzazioni. Infatti, in attesa della prossima generazione di M3, che non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2020, spetterà alla nuova M340i xDrive fare le veci di ipersportiva di famiglia. Potendo infatti vantare 374 cv di potenza massima. Ma presenzierà pure una nuova generazione di ibrida plug-in, la 330e, capace di 60 km di autonomia nella sola marcia in elettrico. Un portafoglio ricco, che via via andrà ad arricchirsi di nuove varianti e livelli di potenza. Confermata poi la presenza del cambio automatico a 8 rapporti di origine ZF, mentre è previsto il manuale a sei marce per alcune versioni in ingresso di gamma.

Una famiglia che si articola come in passato, con l’entry level a fare da sparti acque, seguita dalla Business Advantage, poi dalla Sport, dalla Luxury e dalla più performante M Sport (caratterizzata da un assetto specifico). Il ventaglio di prezzi è compreso tra i 39.420 euro della 320d “base” e i 57.720 della 330i M Sport.

La nuova Bmw Serie 3 verrà prodotta presso lo stabilimento Bmw “Home” di Monaco di Baviera, e nella fabbrica Tiexi di Shenyang gestita dalla joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), oltre che nel nuovo impianto Bmw di San Luis Potosí in Messico. Un’auto dal respiro globale. Una vettura che si conferma come le passate edizioni, una sportiva a tutto tondo. Il comparto sospensioni copia a dovere l’asfalto, assicurando la “giusta” presenza su strada. I movimenti in fase di rilascio sono progressivi, pronti all’uso nel misto stretto. Una piacevole sorpresa lo sterzo. Non più marmoreo in ogni condizione di marcia, ma capace di essere leggero, agevolando ulteriormente il feeling tra vettura e conducente. In questo modo le informazioni che arrivano dall’avantreno sono più precise e puntuali.