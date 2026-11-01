Serie 7, l'ammiraglia totale. Bmw rinnova la sua limousine al vertice della gamma. Comfort e prestazioni senza pari

PUEGNAGO - Il Lago di Garda si avvicina lentamente, tra vigneti ordinati, colline sinuose e borghi affacciati sull’acqua. Fuori, il paesaggio invita a rallentare per assaporarne ogni scorcio. Dentro il mondo sembra scorrere con un ritmo diverso, lontano dal traffico e dal rumore della città. Arrivati sulle sponde del Garda, mentre la luce accarezza l’acqua e il profilo delle montagne si riflette sul lago, la BMW Serie 7 si muove placida e silenziosa, perfettamente a suo agio. Per raccontare l’ammiraglia di Monaco di Baviera questa volta partiamo dalla destinazione finale, dove le nuvole di una grigia Milano lasciano il posto al sole che illumina la sua filante carrozzeria esaltandone le forme. Rinnovata nel design, la BMW Serie 7 si presenta imponente con i suoi 5,4 metri di lunghezza, le sue superfici pulite e scultoree che trasmettono eleganza da ogni angolazione.

Anche la nostra prova è atipica, perché inizia dal sedile posteriore. Si parte dalla sede di BMW Italia a San Donato Milanese. La prima esperienza è quella di accomodarsi sul divano dietro e lasciare che qualcun altro si occupi della guida. Le portiere si chiudono e i rumori esterni si attenuano, mentre pelle, finiture curate e illuminazione ambientale contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata. Lo spazio per le gambe è generoso e, con la configurazione Executive Lounge, il sedile posteriore destro può reclinarsi mentre quello anteriore viene spostato in avanti, trasformando la poltrona in una chaise longue. Il comfort viaggia di pari passo con la tecnologia. Dal soffitto scende elettricamente il BMW Theatre Screen, un display da 31,3 pollici con risoluzione 8K che trasforma la seconda fila in una piccola sala privata. Film, videogiochi e videochiamate diventano parte del viaggio, mentre i comandi integrati nelle portiere permettono di gestire diverse funzioni senza alzarsi dalla propria posizione. Eppure, la vera protagonista rimane la sensazione di tranquillità.

Le sospensioni pneumatiche adattive assorbono le irregolarità dell’asfalto e l’abitacolo, ben isolato, permette di conversare senza alzare la voce. Quando la strada abbandona il traffico milanese e si apre verso la campagna bresciana, il viaggio assume un’altra dimensione. I vigneti disegnano geometrie regolari sulle colline, i borghi conservano un fascino discreto e il Garda appare progressivamente tra la vegetazione, con le sue acque incorniciate dalle montagne. Un panorama da osservare senza fretta, mentre la Serie 7 si occupa di tutto il resto. Terminata la parentesi da passeggero, è il momento di mettersi al volante della BMW i7 M70 xDrive, la versione elettrica top di gamma. Sotto la carrozzeria si nasconde infatti un sistema propulsivo capace di sviluppare 680 cv e una coppia massima di 1.100 Nm, valori che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, numeri da sportiva racchiusi in una berlina di lusso. La prima sensazione è quella di una spinta immediata e continua, basta premere l’acceleratore per essere accompagnati da un’accelerazione poderosa, ma sempre progressiva.



Le sospensioni pneumatiche adattive lavorano insieme alle quattro ruote sterzanti per assorbire le imperfezioni dell’asfalto senza perdere stabilità. Di prim’ordine anche l’autonomia, fino a 686 km grazie alla batteria da 116,4 kWh che si ricarica in corrente continua a 250 kW passando dal 10 all’80% in 28 minuti. La nuova interfaccia BMW Panoramic iDrive, mutuata dalla Neue Klasse, completa l’esperienza al volante. Le informazioni principali sono raccolte nella fascia digitale alla base del parabrezza, così da rimanere facilmente leggibili, mentre i sistemi di assistenza contribuiscono a rendere meno faticosi anche i viaggi più lunghi. Non da meno i comodi sedili avvolgenti che coccolano grazie alle numerose funzioni di massaggio e alla possibilità di essere riscaldati o raffrescati. In men che non si dica la destinazione è raggiunta e, con estremo rammarico, bisogna scendere dalla vettura, ma questa volta a mitigare la fine della prova ci pensa il suggestivo panorama della Valtenesi che ci accoglie in tutto il suo splendore autunnale.

Anche se la variante elettrica esprime appieno il perfetto equilibrio tra comfort e dinamica, la gamma della Serie 7 comprende numerose motorizzazioni. Si parte dalla 740 xDrive con il sei cilindri 3.0 turbo benzina mild hybrid a 48 Volt e 400 cv, affiancata dalla turbodiesel mild hybrid da 313 cv. L’offerta ibrida plug-in include la 750e xDrive, che sviluppa 489 cv, e la più sportiva M760e xDrive capace di erogare 612 cv. Sul fronte elettrico, senza scomodare la i7 M70 xDrive della nostra prova, troviamo la i7 50 xDrive da 455 cv e la i7 60 XDrive che, oltre ai 544 cv, dichiara un’autonomia fino a 727 km. In fondo, al giorno d’oggi, il vero lusso è anche questo: poter scegliere come muoversi. La BMW Serie 7 è disponibile a partire da 132.700 euro, per la versione a benzina. Si sale a 140.700 euro per l’ibrida plug-in, arrivando ad un listino che parte da 136.500 per la variante elettrica.