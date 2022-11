Solterra, la prima elettrica Subaru si esalta anche nell'off-road. Look da Suv con 218 cv, autonomia fino a 465 km

PIETRASANTA - Eccola su strada, per un test impegnativo in Toscana, da Firenze alla Versilia lungo un percorso misto con parentesi off-road. E' la prima elettrica Subaru, si chiama Solterra (da Sole e Terra) e nasce dal gemellaggio con la Toyota battezzata bZ4X. Stessa piattaforma green, la e-Tnga, meccanica e propulsione elettrica in comune, ma una specifica caratterizzazione non solo stilistica. "Noi mettiamo in campo - spiegano i manager Subaru – cinquant'anni di esperienza specifica nel 4x4, l'all-wheel-drive è la nostra specialità e su questa vettura, grazie ai due motori eletttrici sui due assi, abbiamo raggiunto prestazioni di valore assoluto". Sono specifiche anche le calibrazioni di sospensioni, sterzo e freni.

Una Subaru vera, insomma, sebbene alimentata a batterie. Ed è proprio nelle esperienze in fuoristrada, nonostante il peso di oltre 2 tonnellate, che il nuovo Suv/coupé si esalta sfruttando i 21 cm di altezza da terra e un'elettronica sofisticata. Basta selezionare il tasto X-Mode e scegliere tra due modalità (sterrato o fango/neve), con il controllo automatico della velocità anche nelle più ripide discese. Il Grip control evoluto mantiene costante la velocità desiderata (da 2 a 10 km/h) grazie all'elettronica.

La batteria è da 71,6 kWh, i motori sviluppano entrambi 80 kW (per una potenza complessiva di 218 Cv e 336 Nm di coppia che consente uno spunto da 0 a 100 in soli 6,9"), la velocità massima è di 160 km l'ora. Subaru garantisce un'autonomia di 465 km con cerchi da 18" o 414 (con quelli da 20"), naturalmente lo stile di guida – come in tutte le elettriche - condiziona i consumi. Efficace la rigenerazione in frenata che ha 4 diverse modalità, interessante l'opzione S-Pedal che quando è attivo rallenta la Solterra fin quasi allo stop e consente di guidare utilizzando quasi esclusivamente l'acceleratore. Sulla consolle centrale troviamo il rotore per la selezione delle marce e i tasti delle diverse modalità dinamiche (Eco, Normal e Power).

Solterra è lunga 4,69 metri, larga 1,86 e alta 1,65 con un passo di 2,85 metri che garantisce grande comfort ai passeggeri posteriori e un vano bagagli di 421 litri. Un capitolo speciale merita la posizione di guida, decisamente particolare con il cruscotto rialzato (ben leggibile il display da 7") rispetto al volante, regolabile ma sistemato molto in basso, come l'i-cockpit di Peugeot. La visibilità eccellente è un'altra caratteristica apprezzabile. La sicurezza, attiva e passiva, è assicurata dai numerosi sistemi di assistenza Aafety Sense con funzioni predittive

A centro plancia troneggia il grande display dell'infotainment (12,3") con il navigatore che monitora in traffico in tempo reale sfruttando avanzate tecnologie di connessione. Due gli allestimenti: 4E-xperience (a 59,900 euro) comprende drive mode select, monitor panoramico, portellone elettrico e navigatore; 4E-xperience+ (a 63.900 euro) aggiunge cerchi in lega da 20", tetto panoramico, ricarica wireless per smartphone, audio Harman e sedili elettrici con memoria. La wallbox per la ricarica è di serie, la garanzia è di 8 anni con chilometraggio illimitato e 3 anni di tagliandi inclusi.