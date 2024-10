Spettacolo Mercedes. Al volante della Cle da Milano a Genova, fino a Massa Carrara. Dove si è esibita la Classe G

Ci sono anche la terra, l'aria e il mare fra gli elementi caratterizzanti della stella a tre punte che, da sempre, rappresenta il simbolo di Mercedes-Benz. Non è un caso se, nell'ultimo fine settimana di un'estate particolarmente ricca di attività, la casa tedesca ha deciso di riunire alcuni appassionati del marchio, per un evento davvero unico nel suo genere che ha coinvolto direttamente i centri di Milano, punto di partenza e di arrivo del percorso, Genova, sede della 64esima edizione del Salone Nautico, Forte dei Marmi e Massa Carrara. Un'occasione ideale che abbiamo sfruttato per metterci al volante della nuova Cle Cabrio, a vettura da quattro posti, elegante, dinamica e sportiva, ideale per ogni stagione. I circa centocinquanta chilometri che dividono la pianura lombarda dalla riviera ligure, infatti, ci hanno permesso di approfondire la conoscenza di uno dei fiori all'occhiello di una gamma sempre più improntata verso l'elettrificazione (con le soluzioni mild hybrid che, nel caso specifico, la fanno da padrone).

Sotto il cofano è possibile scegliere fra le motorizzazioni a quattro cilindri (da 1.993 per la 220 d Cabrio) e un motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri al vertice della gamma di potenza per la Mercedes-Benz Cle 450 4Matic. Lungo l'intera tratta dell'A7, compreso il saliscendi disegnato in territorio ligure per scavalcare gli Appennini, a Mercedes-Benz Cle 220 d Cabriolet dotata di un motore diesel 2,0 litri da 197 Cv abbinato all'unità elettrica (in grado di erogare una potenza massima di 23 Cv) e a un cambio a 9 marce Speedshift Mct Amg ha mantenuto le aspettative, con una guida briosa e tanto comfort a bordo. D'altronde le dimensioni non mentono (questa vettura è lunga 4.850 mm, larga 1.861 mm, alta 1.424 mm, a fronte di un passo pari a 2.865 mm e di una capacità di carico che si attesta fra i 295 litri con la capote abbassata e i 385). A proposito della dotazione regina della cabrio tedesca, disponibile in tre colorazioni, nero, rosso o grigio, con il funzionamento completamente elettrico, va detto che per l'apertura e per la chiusura sono necessari 20 secondi fino ad una velocità di 60 km/h, con l'abitacolo che risulta perfettamente insonorizzato anche durante la guida en plein air. Oltre a un'aerodinamica particolarmente sofisticata, proprio per ottenere il massimo comfort al volante, e a una tecnologia di bordo all'avanguardia (il cuore dell'infotainment è rappresentato dal display della strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici e lo schermo centrale da 11,9 pollici orientato al conducente in formato verticale), la cabrio tedesca da quattro posti si distingue per gli elevati standard raggiunti in termini di sicurezza.

Il listino prezzi parte da 68.616 euro per la Cle 180 e per la 200 Cabrio, mentre per la top di gamma Cle 450 4Matic si arriva a quota 109.974. Fra i padiglioni allestiti dal 19 al 24 settembre alla Fiera del Mare di Genova in occasione del Salone Nautico, invece, la casa di Stoccarda ha messo in vetrina l'affascinante concept PureSpeed firmato Mercedes-Amg e la Classe G elettrica (la G 580 con tecnologia EQ). La prima è una due posti realizzata con materiali e tecnologia innovativi, con un design estremo e radicale, senza tetto né parabrezza, con chiara ispirazione alle leggendarie auto da corsa del passato. Si tratta di un'anticipazione del primo modello della serie Hyper limited che verrà prodotta in appena 250 unità destinate esclusivamente ai fan del marchio e ai collezionisti più fedeli.

La Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, invece, è la prima variante completamente elettrica di una vera e propria icona dell'off-road, come testimoniato anche dalla nutrita partecipazione (oltre cento vetture) presenti al raduno organizzato tra Carrara e le cave di marmo circostanti. Di fatto, in Italia, i rappresentanti della community G Owners Club (acronimo di Got) sono stati fra i primi ad aver potuto ammirare la nuova versione a batteria di una vettura senza tempo, entrata in produzione nel lontano 1979. Ora la nuova sfida della Casa tedesca è quella di rendere appetibile sul mercato questo fuoristrada dotato di una batteria agli ioni di litio (da 116 kWh) integrata nel telaio portante e di 4 motori elettrici controllati singolarmente e alloggiati vicino alle ruote, per una potenza massima di 432 kW e un'autonomia nel ciclo combinato misto Wltp pari a 473 chilometri.