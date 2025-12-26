Sportequipe alza l'asticella, comfort per sette e tecnologia d'avanguardia: ecco 7 GTW

La gamma Sportequipe, brand del Gruppo DR, cresce con la 7 GTW, che porta la sua missione nel nome; infatti, la lettera W indica la parola wagon, anche se è un Suv dalle dimensioni importanti. Lunga circa 4 metri e 72 centimetri, larga 1 metro e 90 centimetri e con un'altezza di 1 metro e 72 centimetri, questa vettura si fa notare per le sue linee sportive ed eleganti. Il design è impreziosito da elementi distintivi come la grande griglia centrale, le firme luminose a LED ed i cerchi da 20 pollici; non mancano delle cromature che offrono un ulteriore tocco di stile. Uno stile che si ritrova anche nell'ampio abitacolo, in cui trovano posto fino a 7 persone e che beneficia di un passo di circa 2,70 metri, oltre che del tetto panoramico da 62 pollici ultrawide, per garantire spazio e luminosità. L'ambiente, contraddistinto dall'utilizzo di materiali di pregio e da finiture di stampo premium, mette in evidenza i due schermi per strumentazione digitale ed infotainment situati sulla plancia e la console centrale sospesa, che ospita i comandi touch del climatizzatore e la leva del cambio. Completano il quadro relativo agli interni il sistema di ricarica wireless per lo smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto.

In viaggio, la Sportequipe 7 GTW sfoggia un'andatura confortevole garantita dalla taratura dell'assetto, dalla leggerezza dei comandi e dalla fluidità del cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Ma il motore 1.6 turbo benzina da 185 CV ha sempre la risposta pronta quando si spinge sull'acceleratore e cambiando modalità di guida si può variare anche il carattere della vettura, che in Sport diventa decisamente più reattiva. Per diminuire i costi nei rifornimenti ed avere un'autonomia più estesa, quando le percorrenze annuali sono elevate, la versione a doppia alimentazione benzina/GPL, come quella della nostra prova, rappresenta la scelta più indicata. Infatti, può sfruttare il serbatoio per il GPL da 52 litri che si aggiunge a quello di benzina da 57 litri.

A livello di aiuti alla guida, il Suv molisano può contare sulle 4 telecamere HD con vista a 360° e linee dinamiche, che aiutano non poco nella guida urbana, mentre in autostrada vengono a supporto del guidatore ulteriori ADAS, tra cui segnaliamo l'adaptive cruise control, l'assistenza al mantenimento di corsia, l'assistenza al cambio di corsia ed il dispositivo che segnala la presenza di altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori. Spaziosa e con una dotazione completa che non necessita di integrazioni, la Sportequipe 7 GTW ha un listino che parte da 31.900 euro, se si opta per il motore 1.5 turbo benzina da 156 CV accoppiato al cambio DCT a 6 rapporti. Il prezzo d'attacco per la versione 1.6 sovralimentata sale a 33.900 euro, mentre le varianti a GPL, offerte con entrambe le motorizzazioni, comportano un incremento del costo di 2.000 euro.