Su strada con la Kia Ev3, il Suv compatto che sorprende per agilità, consumi e spazio a bordo

LISBONA – Sorprende per i consumi, misurati, e per lo spazio, quasi smisurato quello interno. La Kia Ev3, il primo Suv nativo elettrico compatto della casa coreana, arriva sul mercato con grandi ambizioni dopo un tour estivo balneare e fra i concessionari: il “Porte Aperte” è in programma il 23 e 24 novembre. È lunga appena 4,3 metri, ma ha lo stesso passo (2,68) della Sportage, che supera i 4,5. Ecco perché dentro l'abitacolo si sta larghi e comodi, perfino il passeggero centrale posteriore. Ed ecco perché anche il vano bagagli ha fra 460 e 1.250 litri di capienza, nemmeno penalizzata dal cavo di ricarica, che si può sistemare sotto il cofano anteriore (25 litri).

Questi numeri sono alcuni, ma non tutti, di quelli che fanno dire a Kia che la Ev3 è una «elettrica per tutti», ossia una potenziale unica auto per la famiglia. Oltre allo spazio, offre anche un'autonomia massima omologata di 605 chilometri, teoricamente sufficienti per eliminare la temuta “ansia da colonnina”. Il valore riguarda le versioni con la batteria da 81.4 kWh (a partire da 39.950 euro per l'allestimento Air con cerchi da 17''), che possono anche rifornire fino a 424 chilometri in 31 minuti alla colonnina. Il prezzo è impegnativo anche per l'entry level, che è di 35.950 euro con l'accumulatore da 58.3 kWh (fino a 436 km di percorrenza) e che per qualche tempo può scendere di 2.500 euro con lo sconto del costruttore. Entrambe le versioni condividono le due ruote motrici anteriori, il motore da 204 Cv e 283 Nm di coppia e la velocità massima di 170 orari. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è invece diversa: 7,7'' per la Long Range e due decimi in meno per la Standard Range.

I consumi rilevati dal computer di bordo rientrano in quelli dichiarati: i 15.4 kWh/100 km contabilizzati dopo 120 chilometri sono compresi fra i 14.9 e 16.2 dell'omologazione. Kia guarda in alto e punta alla Volvo Ex30, un modello premium. Per questo offre equipaggiamenti già molto generosi (il top di gamma arriva in ogni caso a 48.250 euro) che includono ad esempio tre schermi da 12.3, 5.3 e 12.3''. Un altro, sempre da 12.3'', è quello dell'head-up display, che è tuttavia di serie solo sulla Gt-Line+, la versione più esclusiva.

Kia ha fatto sapere di aver lavorato allo sterzo in funzione dei clienti europei: la Ev3 ha un assetto piuttosto morbido, probabilmente un vantaggio in città, magari un po' meno sugli spostamenti più lunghi. La visibilità è buona e i comandi sono ergonomici e funzionali. È anche divertente da guidare perché è docilmente brillante, oltre che silenziosa e confortevole. È efficiente per effetto del nuovo rivestimento del sottoscocca che migliora i flussi d'aria abbattendo anche i rumori, per effetto dell'adozione della pompa di calore (di serie su tre dei quattro allestimenti: per averla sulla Air servono 1.000 euro) e per effetto, ma questo dipende da chi sta al volante, della gestione della rigenerazione dell'energia con le leve al volante. Tra gli evoluti sistemi di assistenza, la Kia Ev3 dispone di Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control 2 e altri dispositivi di prevenzione delle collisioni. Il Suv compatto è il primo modello del costruttore coreano a offrire anche la soluzione In-Car Payment che consente di saldare alcuni conti, tipo il parcheggio, tramite lo schermo di navigazione.