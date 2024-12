Subaru Forester, la sesta generazione: boxer, trazione integrale e doti off road

Giunta alla sesta generazione, la Subaru Forester conserva i capisaldi che le hanno permesso di essere tra le vetture più apprezzate della Casa giapponese. Lanciata nel 1997, la Forester può vantare oltre 5 milioni di esemplari venduti tra cui più di 30.000 in Italia. Da sempre amato per la sua versatilità e le ottime capacità da fuoristrada, Subaru ha rinnovato il suo D-Suv mantenendo inalterato il suo Dna. La nuova Forester, sul piano estetico, segna un punto di rottura adottando un frontale inedito con l’ampia calandra a sviluppo orizzontale accentuato anche dai fari sottili. La fiancata presenta una linea di cintura bassa migliorando, così, la visibilità a bordo. Spetta ai passaruota esagonali, assieme ai cerchi in lega da 18” o 19”, renderla muscolosa. Più tradizionale il posteriore con un portellone verticale e le due luci unite da una fascia nera.

Pur essendo leggermente più grande, parliamo di 4,67 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,73 metri di altezza, la nuova Forester è più leggera in media di 35 kg rispetto la versione precedente. Merito della piattaforma SGP ottimizzata con un miglior assemblaggio che ne incrementa la rigidità torsionale del 10% a tutto vantaggio della dinamica di guida. Invariato il passo (2,67 metri) che garantisce ampio spazio a bordo grazie ai nuovi sedili studiati per massimizzare il comfort, materiali e assemblaggi hanno migliorato anche l’isolamento acustico riducendolo del 39%. Ottima anche la capacità di carico, che varia da 509 fino a 1.731 litri, oltre a una soglia di carico più bassa. La visibilità dal posto guida è ottimale, merito del montante sottile e delle ampie finestrature. Chi guida può fare affidamento sul cruscotto analogico con un display centrale da 4,2” mentre al centro della plancia troviamo il touch screen verticale da 11,6” dotato di un nuovo sistema multimediale per l’infotainment, non manca la compatibilità con gli smartphone e la piastra di ricarica wireless.

Il sistema ibrido e-Boxer combina il boxer benzina 4 cilindri aspirato 2.0 litri, da 136 Cv e 182 Nm di coppia, con un motore elettrico, posto all’interno del cambio CVT da 16,7 Cv e 66 Nm, supportato da una batteria aglio ioni di litio da 118 V. Tale sistema consente di muoversi anche in elettrico per brevi tratti. Sulle strade dei colli bolognesi abbiamo apprezzato la progressione del motore nonché la stabilità in curva, merito dello sterzo e della trazione integrale permanente, il tutto garantendo consumi di circa 12,5 km al litro. Con un’altezza da terra di 22 centimetri, un angolo di attacco di 20,4° e di uscita di 25,7°, la Forester si presta anche per le guide fuoristrada. L’abbiamo provata sia sulla ghiaia che sul fango e, merito del sistema X-Mode, il Suv giapponese si è dimostrato sempre all’altezza di ogni situazione.



Subaru da sempre pone al centro la sicurezza. Oltre a ricevere le 5 stelle EuroNCAP, la Forester è dotata del sistema di assistenza alla guida EyeSight di 4ª generazione, dotato di 15 funzioni tra cui il sistema anticollisione, e ben 9 airbag. Disponibile in 4 allestimenti, tutti con dotazioni complete, la Forester è offerta da 41.950 Euro fino a raggiungere i 48.450 Euro per la top di gamma. In occasione del lancio Subaru propone una promozione di 6.050 Euro sul prezzo a listino oltre una garanzia di 8 anni a chilometraggio illimitato. Già ordinabile, le prime consegne partiranno dal prossimo gennaio.