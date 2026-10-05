Suzuki Across, un passo avanti. La 2° generazione del Suv “full hybrid” ha una sola versione completissima

CHERASCO - Paladina dell’ibrido e maestra nell’arte dell’offroad: dalla sublimazione delle virtù storiche di Suzuki è nata la seconda generazione Across, nuova ammiraglia a ruote alte della gamma giapponese. Un modello importante, figlio della collaborazione industriale con Toyota, che rilancia la sfida della casa di Hamamatsu nel segmento dei Suv medio-grandi. C’è un design tutto nuovo, c’è soprattutto un pieno di tecnologie (a cominciare dalla motorizzazione Plug-in Hybrid evoluta) che rende questa nuova Across decisamente appetibile, specie considerando le prestazioni garantite dalla trazione elettrica integrale 4WD AllGrip.

Il suo lancio commerciale è parallelo a quello della e-Vitara, prima full-electric Suzuki, segnale indubbio di vitalità. «Nei mesi scorsi abbiamo dovuto affrontare un piccolo rallentamento delle vendite - spiega il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli – dovuto all’uscita di vetture importanti come Ignis e Jimny. Ma ora la nostra offerta torna a crescere e dal 2027 lanceremo una novità all’anno. L’obiettivo è mantenere sul nostro mercato una quota intorno al 2%: le vendite del primo semestre confermano le nostre ambizioni con il successo di Swift, Vitara e S-Cross».

La nuova Across Plug-in Hybrid è piacevole da guidare, agile e reattiva nonostante le dimensioni: poco più corta della serie precedente, con 4,62 metri di lunghezza per 1,88 di larghezza e 1,68 di altezza. Un Suv confortevole che ha ottimizzato l’ergonomia degli spazi interni preservando un vano bagagli variabile da 672 a oltre 1.600 litri. C’è un’unica versione al prezzo di 55.900 euro, che diventano 51.400 in fase di lancio, con permuta o rottamazione. Come per l’intera gamma, Across offre garanzia (senza sovrapprezzo) fino a 10 anni, rispettando le procedure di manutenzione.

Primo test sulle strade tortuose delle Langhe con curve tormentate e rettilinei, perfino un “soft offroad” tra le vigne del Barolo. Ideale per verificare, anche, l’efficacia del sistema di trazione integrale AllGrip E-Four che garantisce una trazione ideale in ogni condizione, grazie all’elettronica che monitora costantemente il terreno e gestisce la distribuzione della coppia tra gli assi, contribuendo anche alla correzione di sottosterzo e sovrasterzo. Convincente il nuovo powertrain.

È rimasto lo schema classico con motore termico 2.5 a benzina (143 cv) e due unità elettriche, l’anteriore da 206 cv e la posteriore da 55 cv per una potenza combinata di 309 cv. Ma il sistema integra ora nuove soluzioni tecniche avanzate, tra cui semiconduttori di potenza al carburo di silicio, una batteria di trazione da 22,7 kWh e un caricatore ad elevata potenza, con l’obiettivo di migliorare il rendimento complessivo, ampliare il range di percorrenza e ridurre le emissioni. Obiettivi centrati, visto che in elettrico puro si possono percorrere 129 km (addirittura 191 nel ciclo urbano), mentre il consumo medio in modalità ibrida è di 1,3 litri per 100 km con emissioni limitate a 32 grammi/km.

Velocità massima 160 km l’ora, accelerazione 1-100 in 6,1 secondi. Niente male per un Suv che pesa più di 2 tonnellate. Oltre alle tre modalità di guida Normal, Eco e Sport si può impostare E-Four Trail, che gestisce un rapporto fisso di distribuzione della coppia integrando forza frenante e controllo di trazione. Sul piano stilistico, la Across è cambiata parecchio. Il frontale è caratterizzato da un’impostazione verticale, con gruppi ottici full Led, calandra superiore integrata e un’ampia presa d’aria centrale. La linea di cintura è alta, la fiancata evidenzia “muscoli” eleganti, dietro spiccano gruppi ottici orizzontali collegati da un elemento scuro a contrasto. Rivisto l’intero abitacolo, che raggruppa display, comandi principali e il selettore di marcia shift-by-wire in aree facili da raggiungere.

Altrettanto accessibili sono i sistemi di connettività smartphone, tutti wireless. Il quadro strumenti – abbassato - regala una piacevole percezione di controllo, e risulta prezioso l’head up display personalizzabile. Nuovo il display centrale per l’infotainment da 12,9”, ben visibile il digital cluster (12,3” con modalità navy) dietro al volante. Tra le raffinatezze, il radar dinamico a 360° che consente anche di visualizzare oggetti e insidie nascosti sotto il cofano. Un supporto importante specie in fase di offroad.

L’abitacolo ospita numerose soluzioni dedicate alla connettività, tra cui la base di ricarica wireless per smartphone e 5 porte Usb-C per la ricarica fast dei dispositivi elettronici. Sotto il profilo degli adas a supporto della sicurezza, la nuova Across eccelle. Di serie ci sono tutte le più recenti tecnologie, compreso il cruise control attivo che “vede” lontano, a distanza di due vetture. La tecnologia predittiva consente inoltre di prevenire impatti negli incroci e all’uscita dai parcheggi, evitare pedoni o biciclette invisibili allo sguardo diretto. E il sistema intelligente può comandare anche il cambio autonomo di corsia, a patto che esistano le condizioni di sicurezza.