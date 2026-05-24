Suzuki,debutto elettrico: eVitara è il primo modello zero emission. Ha una trazione 4x4 sorprendente

Si arrampica in Val di Susa sui percorsi arditi di una cava, si libera con agilità dalle trappole di un impegnativo sterrato nel bosco e perfino di un guado che manda sott’acqua le batterie. È la eVitara, un nuovo Suv compatto ma soprattutto la prima elettrica nella storia di Suzuki. Con il modello termico (che affianca in gamma senza sostituirlo) ha in comune solo il nome ed esalta – come tradizione impone – il Dna di vettura ideale anche per l’off-road. Non a caso l’anima fuoristradistica viene enfatizzata dai tecnici della casa di Hamamatsu, che nel 2025 ha venduto 3,3 milioni di vetture (3° produttore nipponico, superata Nissan) e vanta il 3° posto globale per profittabilità dopo Ferrari e Porsche. Nel mondo dell’elettrico puro è dunque arrivata anche Suzuki, che finora aveva puntato esclusivamente sull’ibrido facendone la propria formula vincente. La eVitara segna un punto di svolta strategico verso la sostenibilità, sebbene il suo ingresso sul mercato italiano resti prudenziale: previste un migliaio di unità l’anno. Un passo verso il futuro, non ancora una rivoluzione.



«Sperimentiamo soluzioni diverse – sottolinea il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli – perché è chiaro che una parte della futura motorizzazione sarà elettrica, ma non trascuriamo le tecnologie oggi dominanti che i clienti ancora ci chiedono. In Europa la sfida è particolarmente difficile anche per l’incertezza delle norme, nel resto del mondo utilizziamo già soluzioni come la benzina sintetica, il bio-metano e l’idrogeno». Il nuovo Suv compatto mette in campo tecnologie raffinate. «La trazione 4x4 – ribadisce Nalli - è diventata elettrica Allgrip-e, ma con prestazioni sorprendenti che rendono onore alla nostra storia». Prodotta in India, eVitara è agile e compatta (4,27 metri di lunghezza per 1,80 di larghezza e 1,63 di altezza), molto confortevole.

Sorprendente lo spazio disponibile anche dietro, grazie al passo generoso (2,70) e all’escursione di 16 cm dei sedili posteriori. Nata sulla inedita piattaforma Heartect-e, sfoggia un design che unisce dettagli tecnologici, come il frontale senza griglia e i fari Matrix Led a tre punti, a un aspetto squadrato e muscoloso per esaltare il carattere e la linea alta di cintura. Il 90% dell’offerta si concentrerà sulla 4WD, ma è disponibile una variante 2WD Single Motor a trazione solo anteriore. Nella versione integrale il cuore pulsante è l’eAxle Dual Motor che combina un motore anteriore da 128 kW e uno posteriore da 48 kW per una potenza totale di 184 cv (135 kW) e una coppia di 307 Nm. Mossa da due assi elettrici indipendenti, uno all’anteriore e l’altro al posteriore, questo sistema fornisce elevate prestazioni e consente un controllo preciso del veicolo in ogni situazione.



Preziosa la modalità Trail che aiuta a uscire indenni dai terreni più difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e gestendo in autonomia la coppia motrice. Perfino nelle situazioni estreme non risulta penalizzante il peso del nuovo Suv elettrico (oltre 1.900 kg nelle versione più prestazionale) mentre si apprezzano molto la sua agilità e soprattutto i 65 cv erogati dal motore posteriore e gli oltre 300 Nm di coppia. Le batterie al litio-ferro-fosfato da 61 kWh (di origine cinese) garantiscono un’autonomia che raggiunge il picco di 581 km nel ciclo esclusivamente urbano e si attesta nell’utilizzo reale combinato sui 395 km, con un consumo medio per la 4WD di 16,6 kWh per 100 km. Il sistema di ricarica supporta 11 kW in AC e fino a 70 kW in DC. Velocità massima 150 km l’ora, sprint da 0 a 100 km/h in 7,4”. All’interno, arredato da materiali soft-touch, spiccano il display centrale da 10,1” con connettività (anche wireless) e quello per la strumentazione digitale da 10,25” personalizzabile nelle informazioni mostrate. Apprezzabile, specie in manovra, la wiew camera a 360° per una visione aerea completa del veicolo e dei suoi dintorni.



La console centrale è flottante con selettore “shift by wire” e ospita la base di ricarica wireless. L’illuminazione ambientale a Led è configurabile in 12 colori. Il Suzuki Connect evoluto ora consente operazioni remote avanzate come il precondizionamento della batteria, il controllo del riscaldamento di sedili e volante e la pianificazione dei viaggi con indicazione dei prezzi alle colonnine. Previsti, naturalmente, tutti gli Adas di nuova generazione per l’assistenza alla guida in condizioni di assoluta sicurezza. Il listino parte da 36.900 euro per le versioni 2WD Top e 4WD Cool, arrivando ai 38.900 della top di gamma 4WD Dual Motor con tutto di serie, compreso il tettuccio panoramico. «Il miglior prezzo sul mercato – sottolinea il vice direttore auto Mirko Dall’Agnola – visto che tutti i Suv compatti elettrici di pari livello superano i 40mila euro». La eVitara è inoltre inclusa nel programma Suzuki 10&Lode per ottenere gratuitamente una garanzia supplementare sui principali componenti per 12 mesi o 20.000 km.