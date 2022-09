Suzuki S-Cross, ecco la versione Hybrid 140V che alza l’asticella dell’elettrificazione

«In un mondo che cambia rapidamente le elettriche pure stanno frenando, ancora penalizzate dal prezzo, dai limiti di autonomia e da scarse infrastrutture di ricarica, invece le ibride sono sempre più richieste». Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, spiega così il successo sul mercato della Casa giapponese, che in Italia propone una gamma interamente ibrida (declinando tutti i tipi di tecnologie, dal mild alle plug-in). L'occasione è il lancio della nuova S-Cross 140V, ultima evoluzione del Suv medio (da pochi mesi interamente rinnovato) che già proponeva in listino la soluzione dell'ibrido "leggero" a 48V abbinato al motore 1.4 BoosterJet.

Questa nuova edizione si basa invece sul 4 cilindri benzina 1.5 DualJet da 102 CV e 138 Nm, un inedito motore aspirato a doppia iniezione e ciclo Atkinson che integrato con l'elettrico consente per brevi tragitti, un massimo di 4,5 km, di viaggiare anche a emissioni zero. "S-Cross – prosegue Nalli – è una soluzione ideale per chi desidera un Suv versatile, dal design avanzato e prestazionale su ogni tipo di terreno, offrendo oltre alle due ruote motrici la seduzione di una vera trazione integrale 4WD".

Il sistema 140V di Suzuki si basa sul lavoro coordinato di 3 elementi: modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW e batteria di trazione da 140V, motore termico, cambio robotizzato Ags. La batteria al litiotitanato (56 celle da 2,5V per una capacità totale di 840Wh) è sotto il vano bagagli e occupa una parte del doppiofondo, preservando uno spazio disponibile di 293 litri, 665 con i sedili reclinati.

Il motogeneratore posizionato a valle del cambio, garantisce trazione sia in maniera autonoma sia in combinazione con il motore termico ed è in grado di erogare fino a 24,6 kW con una coppia equivalente a 152,7 Nm. In fase di frenata o rallentamento funge invece da generatore per ricaricare la batteria a 140V, a cui si affiancano altre due batterie, u:a al piombo da 12V nel vano motore e una al litio da 12V sotto il sedile del guidatore. Queste due unità partecipano alla gestione dell’Integrated Starter Generator che svolge le funzioni di motorino di avviamento e alternatore, oltre ad alimentare i sistemi di bordo nelle fasi di arresto o se si viaggia in modalità elettrica. La guida risulta particolarmente brillante perché, in combinazione con il motogeneratore elettrico, la S-Cross sfrutta un "boost" di potenza erogando fino a 84 kW, 115 CV. Il cambio robotizzato Ags è reattivo quanto basta, specie nella modalità Sport, e si può utilizzare divertendosi anche tramite le palette al volante.

Nel test in Valpolicella abbiamo verificato, anche in off-road, la nuova anima tecnologica del Suv Suzuki. Quando si parte e nelle manovre di retromarcia il sistema 140V muove la vettura con la sola trazione elettrica, fino a 80 km/h e con una velocità massima di 60 km/h. Nelle fasi di veleggiamento, entro i 135 km/h, il motore termico viene spento e lavora unicamente l'elettrico. Nelle fasi di accelerazione il motogeneratore elettrico lascia spazio al propulsore termico quando si è raggiunta una velocità sufficiente a garantirne l’efficienza. Il motogeneratore interviene però anche a fianco dell’unità termica durante la cambiata e se il guidatore chiede maggiore potenza. Sono prestazioni in tutto paragonabili a quelle delle tradizionali vetture full-hybrid.

Con la funzione Eco Mode, attivabile da un pulsante a sinistra del volante, la risposta al comando dell’acceleratore risulta più graduale, limitando l’intervento simultaneo dei due motori e prediligendo la trazione elettrica. Quattro modalità sono facilmente selezionabili dal comando sul tunnel centrale (Auto, Sport, Snow e Lock) e rendono semplice gestire anche la regolazione del sistema 4x4 controllato elettronicamente.

La nuova S-Cross 140V viene offerta in allestimento top, Starview con tetto panoramico apribile di serie, cambio automatico, Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e ripartenza automatica. Costa 32.890 euro (35.590 la 4WD) e beneficia al lancio di incentivi Suzuki fino a 2.500 euro con rottamazione e permuta.

Questa evoluzione propone ovviamente tutte le novità della nuova famiglia. S-Cross (lungo 4,3 metri, largo 1,78 e alto 1,58) che è molto made in Italy, disegnato presso il Centro Stile Suzuki di Torino, l’unico dei quattro design center sul territorio europeo (altri due sono in Giappone, l’ultimo in India). Il look è dinamico ed evidenzia i gruppi ottici anteriori (a Led) e posteriori, parte integrante dello stile. La vettura è muscolosa all’esterno ed elegante negli interni. L'ampio touchscreen da 9” a centro plancia garantisce connettività smartphone wireless e integra tutte le informazioni di bordo. Il sistema, con navigatore integrato, si interfaccia con la videocamera posteriore e quella a 360° per monitorare i dintorni della vettura. La nuova App Connect disponibile per Android e Apple offre sette funzioni di assistenza per controllare e gestire l'auto da remoto. Le notifiche di sicurezza permettono anche di sapere se l’auto parcheggiata è stata forzata e se l’allarme si è attivato. La App inoltre avvisa se il motore è stato avviato quando non previsto. Disponibili tutti i sistemi di guida assistita, compresi frenata automatica, monitoraggio attenzione del guidatore per prevenire i colpi di sonno, monitoraggio angoli ciechi anche in retromarcia.

Nel 2021 il marchio di Hamamatsu ha elettrificato la sua intera gamma con tutte le declinazioni dell'ibrido. Su Ignis Hybrid e Swift Hybrid è presente il sistema 12V abbinato al 4 cilindri 1.2 DualJet, disponibile anche con cambio automatico CVT o con trazione 4WD AllGrip Auto; su Vitara Hybrid e Swift Sport Hybrid è invece disponibile il sistema 48V abbinato al 4 cilindri turbo 1.4 BoosterJet. A questi modelli si affiancano Swace Hybrid con il sistema "full" 207V, mentre Across è Plug-in con il sistema 355V. Soluzioni per tutti i gusti.