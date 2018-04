Suzuki Swift Sport: divertimento assicurato. Leggera e agile con grinta da vendere

MALAGA - Sarà anche una compatta citycar, ma la Suzuki Swift Sport preferisce la definizione di sportiva pungente. Perché sotto i 4 metri di lunghezza sono davvero poche le potenziali sfidanti della piccola giapponese. Una tradizione che va avanti da diversi anni con un discreto successo tra gli appassionati del genere.

Al di là delle tematiche che riguardano il design, “kittato” per l’occasione, il segnale più importante di rinnovamento si celebra sotto il cofano motore. Basta unità ad aspirazione naturale, oggi è il momento del 1.4 turbo della famiglia Boosterjet. Una scelta di campo tesa a migliorare la fruibilità della Swift Sport soprattutto nel quotidiano. La presenza di un turbocompressore di piccole dimensioni consente una guida fluida con la giusta quantità di coppia ai bassi regimi. Aspetto ben descritto dalle informazioni tecniche di Swift Sport. I 230 Nm sono disponibili nell’intervallo compreso tra i 2500 e i 3500 giri/min. A questi bisogna aggiungere i 140 cavalli di potenza massima per mettere in chiaro il quadro prestazionale della giapponese: da 0 a 100 in 8,1 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

La sportività non è però l’unico aspetto potenzialmente gratificante di Swift Sport. La caratterizzazione estetica di forte impatto si palesa anche a bordo. Ma non sono soltanto i sedili sportivi ad essere un valore aggiunto, bensì la presenza di Apple CarPlay, Android Auto e pure MirrorLink. Interfacciati al pubblico in abitacolo grazie ad uno schermo touch da 7 pollici posto al centro della plancia. Una dotazione la cui tecnologia non si limita all’infotainment, ma segue pure le ovvie necessità legate alla sicurezza. Così, la serie di dispositivi che la corredano, la rendono a tutti gli effetti una vettura di segmento superiore. Di serie, ad esempio, il sistema “guidadritto”. Rispetto al passato è stato ulteriormente ottimizzato su Swift Sport con l’introduzione del controllo attivo sullo sterzo. A velocità comprese tra i 60 e i 160 km/h, una telecamera monoculare identifica la corsia percorsa.

In fase di lancio, sino alla fine del mese di maggio, la nuova Suzuki Swift Sport è offerta al prezzo di 18.150 euro (dopodiché il costo sarà di 21.190 euro). Una cifra che comprende una dotazione che non ha bisogno di alcuna particolare aggiunta, fatta eccezione per la vernice metallizzata (550 euro).