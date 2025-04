Tesla Model Y, la best seller globale alza ancora l'asticella. Performante, tecnologica e molto versatile

La versione rinnovata del popolare Suv elettrico della casa di Elon Musk stupisce profondamente. Un robot su ruote: è così che in Tesla gradiscono che siano identificate le proprie auto, e con la nuova Model Y sembra davvero di essere a un passo dal desiderio. Elon Musk ha affidato ai tecnici e ai design il difficile compito di metter mano all'auto più venduta al mondo, punto di riferimento indiscusso per la mobilità elettrica e non solo. Il risultato è un restyling è profondo, in termini estetici e, ancor più, nel comparto tecnologico e porta con sé il meglio del brand degli ultimi anni. Ecco la prova della nuova Tesla Model Y in versione Long Range, con trazione integrale. Caratterizzato da un frontale più aggressivo, con fari sottili, al posteriore il suv sfoggia una barra luminosa di chiara ispirazione Cybetruck che attraversa la vettura per l'intera larghezza con una luce soffusa, che non arriva in maniera diretta ma 'rimbalza' su una speciale superficie: caratteristiche che conferiscono, nel complesso, un aspetto più robusto, moderno, inconfondibilmente Tesla.

Le dimensioni rimangono sostanzialmente invariate rispetto al precedente, con una lunghezza di 4.790 mm e una larghezza di 1.980 mm per un'altezza di 1.624 mm. Il bagagliaio è capace di accogliere 822 litri, che con i sedili abbattuti - operazione che si compie elettricamente - arriva a 2022. Il fondo cela capiente vano, che accoglie anche la cappelliera ripiegata in tre. Anche sotto il cofano anteriore c'è un comodo vano da oltre centodieci litri. Ma è salendo a bordo che ci si immerge nel nuovo mondo della mobilità: comfort assoluto, interni curati fin nei dettagli più nascosti e l'assoluta semplicità che contraddistingue i veicoli del Brand. La luce filtra dal nuovo tetto in vetro a basse emissioni, senza però essere mai invadente. La postazione di guida è ricercatamente elementare: volante con un cursore e due pulsanti per lato, una sola leva per gli indicatori di direzione. Tutto il resto è demandato ai comandi vocali - efficacissimi - e al sistema di infotainment da 15.4 pollici con software ottimizzato per rendere l'esperienza utente ancora più fluida e reattiva.

Non devono spaventare le numerosissime funzioni disponibili: Tesla New Model Y è un'auto 'intelligente', e - a seconda delle condizioni - provvede autonomamente ad accendere i fari o gli abbaglianti, raffreddare o riscaldare i sedili, climatizzare l'abitacolo non attraverso antiche bocchette ma grazie a un sistema di areazione diffusa, naturale. Ma non basta, perché il sistema Tesla è davvero un computer a - e non di - bordo. Nelle soste è possibile trascorrere il tempo giocando con i videogames o vedere film in streaming, ascoltare musica o pianificare il viaggio. L'intero sistema è proprietario, senza Android Auto o Apple CarPlay. Si può, certamente, ricaricare, grazie alle due comode piastre o alle numerose prese usb nascoste nel vano sotto al bracciolo. E con gli aggiornamenti, le opzioni e le caratteristiche non potranno che aumentare. En plein di sistemi di assistenza alla guida, con funzioni di sicurezza attiva - avvertimento di collisione frontale, frenata d'emergenza attiva, sistema di prevenzione uscita di corsia - e una struttura rigida della carrozzeria per un ottimale assorbimento dell'energia d'urto.

Se gli spazi anteriori davvero ampi e comodi, con sedili avvolgenti ma non costrittivi, quelli posteriori non sono da meno. Ampio lo spazio per la testa e per le ginocchia, e al centro un touchscreen da 8 pollici consente ai passeggeri di giocare o vedere film mente l'auto è in moto, con qualità audio da sala concerti grazie ai 16 altoparlanti. La trazione integrale, che sfrutta due motori elettrici - 287 CV al posteriore, 199 CV all'anteriore - consente una spinta potente e continua, sfoggia un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, un tempo sorprendente per un SUV di quasi due tonnellate. E inserendo il boost, i tempi si abbreviano ulteriormente raggiungendo davvero livelli da supercar, con le sospensioni che si stabilizzano e lo sterzo più rigido. La guida è stabile e confortevole, grazie a un assetto leggermente morbido - derivato dalla Nuova Model 3 - che riduce le vibrazioni e migliora il comfort durante i viaggi lunghi. Oltre al cruise control adattivo, è disponibile - ancora in versione beta - la modalità di autosterzatura.

Una volta impostata la velocità, l'auto assume il completo controllo. Certo, le mani sul volante sono ancora obbligatorie (per legge), ma la vettura disegna le curve, gestisce l'accelerazione e decide le traiettorie. Da guidatore si scende al rango di copilota. È sufficiente una minima interazione umana perché la modalità di Autosterzatura si disattivi, a volte in maniera un po' troppo marcata. L'esperienza è davvero unica, il futuro già disegnato. Migliorata anche l'autonomia della nuova Model Y Long Range, che può contare su una batteria da 75 kWh: oltre 600 km con una singola carica secondo il ciclo WLTP, che diventano - nella realtà circa di 500 in autostrada, a velocità costante di circa 120 km/h. Affidabile il calcolo dell'autonomia nel pianificare un viaggio, con le indicazioni dei Tesla supercharger sul percorso e i tempi di ricarica. In 15 minuti, si immagazzina energia per oltre 250 km. Il listino di Nuova Tesla Model Y parte da 46mila euro chiavi in mano per la versione a trazione, che diventano circa 54mila per la versione Long Range trazione integrale oggetto del test.