Tiger Eight punta a ridefinire il concetto di Suv medio con il giusto mix di tecnologia, comfort premium e design elegante

Tiger Eight punta a ridefinire il concetto di Suv medio con un mix eccellente di tecnologia Adas di livello avanzato, comfort da segmento premium e design elegante. Dopo l'arrivo del Suv Six, Tiger, il nuovo marchio del gruppo DR Automobiles, raddoppia la sua presenza nel mercato italiano con un altro modello a ruote alte, denominato Eight, pensato per offrire più comfort e spazio a bordo. Infatti, le sue dimensioni: circa 4,74 metri di lunghezza, quasi 1,90 metri di larghezza e circa 1,71 metri di altezza, rappresentano un indizio della sua propensione al viaggio. Il corpo vettura, imponente, è impreziosito dalle cromature e dai cerchi da 20 pollici. Nell'insieme spiccano anche i gruppi ottici full LED, che attraversano il frontale, le firme luminose posteriori riunite al centro da una sorta di nolder, le maniglie a filo, lo spoiler posteriore, i terminali di scarico e l'estrattore. L'abitacolo, complice il passo di 2,80 metri, offre spazio abbondante a 5 persone, mentre il bagagliaio ha una capacità di 450 litri con 5 posti in uso. La percezione di un interno particolarmente ampio è amplificata dalla plancia che si estende in larghezza e dal tetto apribile panoramico.

Curate le finiture, grazie all'utilizzo di materiali come l'Alcantara e l'ecopelle, mentre gli schermi presenti a bordo sono ben tre: uno per la strumentazione digitale, uno per l'infotainment ed un altro dedicato ai comandi del climatizzatore. Gestire le varie voci del menu del sistema multimediale è un'operazione semplice ed immediata, mentre i comandi full touch sul volante consentono di accedere agevolmente ai parametri della vettura durante la guida. Non mancano delle luci ambientali che modificano il look dell'abitacolo mediante 64 colori tra cui scegliere. In viaggio Tiger Eight si rivela confortevole, grazie ad un assetto morbido e capace di assorbire ogni asperità, che si rivela rigoroso in percorrenza di curva, quando si affrontano dei tratti misti. In questa situazione bisogna valutare gli ingombri della vettura e tenere conto delle sue dimensioni esterne. Il motore 4 cilindri 1.5 turbo da 176 CV e 300 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione, si è rivelato adeguato alla massa dell'auto, assicurando sempre una spinta vigorosa.

La possibilità di usufruire della doppia alimentazione benzina/GPL, inoltre, offre il vantaggio di un'autonomia maggiore, grazie ai due serbatoi, e consente di risparmiare al momento del rifornimento, per via del costo del GPL. Tanti gli aiuti alla guida presenti nella dotazione di serie, come il cruise control intelligente adattivo, l'assistenza al mantenimento della corsia, ed il rilevamento di altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori; questi agiscono con immediatezza contribuendo a migliorare la sicurezza attiva. In città ed in fase di parcheggio il sistema di telecamere aiuta a percepire gli ingombri esterni per muoversi con disinvoltura anche in spazi stretti.

Il nuovo Tiger Eight offre un rapporto prezzo/contenuti vantaggioso, considerando che la dotazione di serie annovera, tra i tanti accessori, anche il tetto apribile panoramico, il parabrezza riscaldabile, il portellone elettrico ed i sedili anteriori a regolazione elettrica. Il listino parte dai 34.900 euro della versione a benzina, mentre quella a doppia alimentazione, benzina/GPL, ha un costo di 36.900 euro. Per avere l'allestimento British Green Edition bisogna mettere in conto una spesa ulteriore di 3.000 euro.