Tiger Six, il Suv comodo ed elegante dal tocco sportivo. Anche in doppia alimentazione benzina-GPL per chi fa tanta strada

Tra le nuove proposte del gruppo DR spicca Tiger Six, un C-Suv contraddistinto da un marchio di lunga tradizione, le cui origini risalgono al 1989 e che, dal 2022, è entrato a far parte della realtà molisana. L'abbiamo provato nella variante a doppia alimentazione benzina-GPL, pensata per chi fa tanta strada. Lungo circa 4,60 metri, offre un corpo vettura con proporzioni indovinate, in cui la fiancata liscia e muscolosa, grazie anche alle maniglie a scomparsa, si combina in un piacevole contrasto con il frontale affilato contraddistinto dai gruppi ottici lunghi e sottili e dalla grande presa d'aria inferiore, entrambi dai contorni spigolosi. Dietro, le firme luminose, unite da un elemento nero, diventano protagoniste, e sono sovrastate da una scritta Tiger che non lascia dubbi sull'identità dell'auto. Il marchio è messo in evidenza anche dagli scudetti presenti sul cofano anteriore e sui passaruota. Mentre, i cerchi da 20 pollici offrono eleganza e dinamismo all'insieme.

Una volta all'interno, Tiger Six accoglie guidatore e passeggeri con materiali di qualità, finiture curate e tecnologia di ultima generazione. Infatti, ci sono due schermi da circa 10 pollici per strumentazione digitale ed infotainment, ed i tasti fisici sono ridotti al minimo. Intriganti le luci ambientali presenti nei pannelli porta ed al centro della plancia; sportive, ma con discrezione, le cuciture gialle sui sedili e gli elementi dello stesso colore inseriti nella zona alta del cruscotto; pratico il piano di ricarica ad induzione per lo smartphone. Con 5 posti veri e tanto spazio per gambe e testa anche di chi siede sul divano posteriore, Tiger Six ampia la luminosità interna con il tetto panoramico, di serie. Il portellone automatico, anch'esso presente nella dotazione della vettura, consente di accedere comodamente ad un vano di carico che ha una capacità minima di 350 litri. In marcia, Tiger Six affronta la strada con un comfort elevato, visto che il motore fa sentire la sua presenza solo quando vengono richiamati all'ordine tutti i 177 CV ed i 305 Nm di cui dispone, mentre la versione GPL ha 10 CV in meno che non ne limitano la brillantezza. Forte di un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che distende il 1.5 turbo o lo rende più reattivo, a seconda della situazione, questo Suv scatta da 0 a 100 km/h in 7,84 secondi e può raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Complice la massa contenuta a 1550 kg, Tiger Six nel misto offre un certo coinvolgimento e fa valere i solidi appoggi delle coperture montate su ruote da 20 pollici.

In viaggio, invece, consente di percorrere tanti chilometri senza affaticarsi e nella massima sicurezza, visto che il conducente può contare su tutti gli aiuti alla guida di ultima generazione, di serie, tra cui spiccano il cruise control adattivo ed il lane keep assist. A livello di consumo, il dato dichiarato è di 7,8l/100 km e, per chi fa tanta strada, la versione GPL consente di abbattere i costi e di incrementare l'autonomia totale sfruttando il doppio serbatoio. La scelta, dunque, va ponderata in base alla percorrenza; in ogni caso, sia la versione a benzina che quella a doppia alimentazione, benzina-GPL, offrono un prezzo accessibile per la categoria e perfettamente in linea con la filosofia del gruppo DR. Infatti, il listino della variante a benzina parte da 29.900 euro, mentre la versione GPL comporta un esborso ulteriore di 2000 euro.