Toyota Corolla Cross: nuovo look, più efficienza e arriva la versione GR Sport

ROMA – Ci sono vetture che, pur nella loro semplicità, riescono a entrare nella storia dell’automobile diventando delle vere icone. È il caso della Toyota Corolla che, dal suo lancio avvenuto nel 1966, è tuttora il modello di maggior successo del marchio giapponese. Basti pensare che, nell’arco della sua lunga carriera, ne sono state vendute oltre 55 milioni di unità. Nel corso degli anni la Corolla ha saputo rinnovarsi dettando anche l’evoluzione e le mode del mercato. Non per ultimo la declinazione a ruote alte nella variante Cross che, lanciata nel 2022, riceve ora un aggiornamento di metà carriera.

Nel puro stile Toyota non si tratta di una drastica rivoluzione, bensì di una costante evoluzione figlia anche dei feedback raccolti dai clienti che già hanno avuto modo di apprezzare il modello. Troviamo quindi una veste rinnovata esternamente, ma anche più tecnologia a bordo e, soprattutto, un powertrain ulteriormente affinato per garantire sia buone prestazioni che una maggior efficienza, tanto da portarlo ai vertici della categoria dei C-Suv in quanto a consumi.

Invariate le dimensioni che presentano una lunghezza di 4,46 metri e una larghezza di 1,83 metri. Ciò non significa che il design della Corolla Cross sia rimasto immutato, tutt’altro. Il suo stile segue ora il nuovo linguaggio “Urban Active” di Toyota presentando un frontale decisamente più aggressivo. Al centro troviamo la nuova calandra, dotata di griglia a nido d’ape, a cui si accosta la nuova firma luminosa. Quest’ultima è dotata di fari LED, a matrice per la top di gamma, che sono collegato da una striscia illuminata, quasi a sottolineare il simbolo Toyota.

La vista laterale mette in evidenza la robustezza del Suv con le fiancate scolpite e i passaruota leggermente bombati che ospitano cerchi da 18”. Il tetto discende lievemente verso il lunotto leggermente inclinato al posteriore, dove troviamo i gruppi ottici rivisti nella loro grafica e opportunamente modificati anche per migliorare l’efficienza aerodinamica riducendo, così, i fruscii che si generano in coda.

Salendo a bordo si può apprezzare il lavoro svolto per ottimizzare l’esperienza d’uso quotidiana. Oltre a confermare l’ottima qualità di assemblaggio, si percepisce immediatamente l’uso di materiali più pregiati e morbidi al tatto. Non manca lo spazio a bordo, grazie al passo di 2,6 metri, anche per chi si accomoda sul divano posteriore, inoltre il bagagliaio offre una capacità di carico di 473 litri.

Ad evolversi è anche il comparto tecnologico. Al centro della plancia troviamo il display touch screen da 10,5” che adotta il sistema multimediale Toyota Smart Connect che, oltre ad offrire funzioni avanzare, è in grado di dialogare con gli smartphone. A tal proposito non mancano le prese USB di tipo C e la piastra per la ricarica ad induzione dei cellulari. Ampio e completo il cruscotto digitale da 12,3”, in grado di offrire tutte le informazioni al conducente che può sfruttare anche i partici tasti fisici posti sia sul volante che sulla console centrale.

La Corolla Cross arriva sul mercato con due motorizzazioni entrambe full hybrid con il propulsore a benzina abbinato a un motore elettrico e la trasmissione automatica epicicloidale e-CVT divenuto un vero simbolo di Toyota. Alla base troviamo il 1.8 da 140 Cv, per poi salire con il 2.0 da 178 Cv. La prima motorizzazione consente uno 0-100 km/h coperto in circa 10 secondi che scende a 8 per la versione più potente. Quest’ultima può essere dotata anche della trazione integrale AWD-i sfruttando un secondo motore elettrico che aziona l’asse posteriore.

Inoltre la modalità di guida Snow Extra consente di migliorare motricità e aderenza anche sui fondi più scivolosi. Al volante della variante più potente e dotata della trazione integrale, la Corolla Cross si mostra un’auto estremamente concreta. Nel traffico romano, il motore elettrico offre lo spunto giusto per districarsi tra semafori e incroci. Il sistema ibrido è ben tarato tanto che il passaggio tra elettrico e termico non si percepisce affatto. In modalità di guida Eco si sente la frenata rigenerativa che aiuta a ricaricare la batteria.

Uscendo dalla città in direzione del lago di Bracciano, sfruttiamo la modalità Power che garantisce ulteriore brio alla vettura. Anche nei tratti più guidati la Corolla Cross si mostra sincera nelle sue reazioni grazie a sterzo e sospensioni ben equilibrate, quest’ultime in grado di contenere bene il rollio in curva. Il comfort di marcia è anche più elevato grazie all’uso di pannelli fonoassorbenti in grado di attutire il rumore e isolare l’abitacolo.

A sorprendere è stata sicuramente la sua efficienza. Al termine della nostra prova, di circa 90 km, affrontata sia in contesti urbani che extraurbani, attraversando anche un tratto a scorrimento veloce, la Toyota ha registrato un consumo di circa 5 litri per percorrere 100 km. Un dato più che lusinghiero considerando la stazza da C-Suv della Toyota.



Già ordinabile, la Corolla Cross è offerta a partire da 37.450 Euro. Inoltre, per la prima volta, è prevista anche la versione GR Sport. Il Suv, per l’occasione, diventa ancora più aggressivo adottando un assetto ribassato di 10 millimetri, una taratura specifica di sterzo e ammortizzatori oltre all’aggiunta della modalità di guida Sport. Offerta a 47.500 Euro, la GR Sport visivamente si distingue per un frontale ridisegnato, con paraurti dotato di splitter e griglia specifica, oltre ai cerchi da 19”.