Corolla Cross, al volante del Suv che mancava in casa Toyota. Spaziosa e confortevole, sorprende per l'agilità

Era tempo per Toyota Corolla di guardare in alto. E meglio non poteva avvenire che con la nuova Corolla Cross. Denominazione che palesa l'inedita versione Sport Utility Vehicle. Una variante che va ad arricchire una gamma particolarmente ricca nel segmento SUV della casa giapponese, ponendosi al centro tra la più compatta C-HR e la maggiore RAV4. Ma il punto centrale rimane lo stesso, al di là delle variabili dimensionali e di design: la scelta ibrida.

Nello specifico la nuova Toyota Corolla Cross porta al debutto la quinta generazione del complesso full-hybrid nipponico. Un sistema ovviamente più efficiente, ma anche più leggero. Basti pensare che solo la batteria agli ioni di litio, posizionata sotto la seduta posteriore, pesa ora il 14% in meno, ma ha allo stesso tempo il 14% di capacità in più. Ciò significa una maggiore autonomia in elettrico, sebbene il dato ufficiale non sia stato dichiarato. Trattandosi comunque di un sistema di tipo full, saremo al massimo nell'ordine di un paio di km, forse qualcosa di più (o di meno). Certo è che in una situazione di traffico molto intenso, caratterizzato da numerose ripartenze, consente all'elettrico di dare maggiore apporto, diminuendo i consumi di benzina. E a tal proposito la formazione messa in campo da Toyota si compone di due unità: una da 1,8 litri e una da 2,0. La prima al momento non sarà disponibile sul nostro mercato, arrivando solo nella primavera del 2023, ha una potenza complessiva di 140 CV. La seconda invece, offerta anche in versione a quattro ruote motrici, ha una potenza di sistema di 197 cavalli. La conformazione 4WD si completa con la presenza sull'asse posteriore di un motore elettrico dedicato: ha 40 CV e 84 Nm di coppia motrice. A dirigere i lavori la consueta trasmissione e-CVT.

Formalmente l'aspetto esteriore è piuttosto lineare e razionale, con la sezione anteriore similare ai modelli più recenti di casa Toyota. L'auto è lunga nell'intorno dei 4,5 metri e risulta quindi sufficientemente compatta come segmento C. A bordo presenzia il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, la cui visuale può essere modificata secondo menù dedicati. Mentre nella porzione superiore e centrale della plancia si colloca lo schermo touch da 10,5 pollici. Da qui si ha accesso a tutte le funzionalità del sistema d'infotainment Toyota Smart Connect. Sistema che conta sia di Apple CarPlay (wireless) che di Android Auto (solo via cavo). Mentre la questione volumi si risolve alla voce bagagliaio: il vano ha una capacità di 425 litri sulla vettura a due ruote motrici e di 390 su quella a quattro ruote motrici. Capacità che naturalmente sale quando si abbatte la seconda fila di sedili.

In tema di sistemi, anche tutti i dispositivi di assistenza alla guida di Corolla Cross sono stati implementati e migliorati, garantendo di fatto una guida assistita di livello 2. Che possiamo affermare saper compiere il suo dovere lungo i tratti autostradali, quelli dove può affermare tutto il suo potenziale.

Su strada il nuovo SUV giapponese alimenta il suo status di passista confortevole. Una vettura che in qualche modo sposa la dimensione famigliare. Morbida senza galleggiare, l'assetto copia bene l'asfalto, assorbendo e attutendo i colpi derivati dal passaggio sul manto stradale. Ma sebbene la componente elettrica sia più protagonista che in passato, assicurando accelerazioni più fluide e lineari, la tipica sensazione di frizione che slitta non è sparita completamente, soprattutto quando si affonda con decisione sul pedale del gas. Una situazione tipica delle fasi di sorpasso. In questo caso l'unità termica entra con decisione, non tanto per la spinta, ma soprattutto per la rumorosità percepita a bordo. E di fatto va a vanificare il parziale lavoro dell'unità elettrica alimentando proprio la sensazione di cui sopra.

La nuova Toyota Corolla Cross farà il suo debutto questo mese. L'auto viene offerta in due allestimenti, Trend e il più lussuoso Lounge, entrambi riccamente equipaggiati (come da tradizione Toyota). Il primo parte da 38.000 euro, il secondo da 41.000. Per passare dalle due alle quattro ruote motrici è necessario aggiungere altri 2.500 euro. Ma nel corso della fase di lancio, per tutti coloro che aderiranno al finanziamento Toyota Easy, c'è uno “sconto” di 3.500 euro.