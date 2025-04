Toyota Hilux non ha confini, sa correre e lavorare. Al volante della versione mild hybrid a 48 Volt

ÜRGÜP - Mezzo da lavoro o da divertimento? La sintesi è un pick-up come il Toyota Hilux, una delle colonne storiche del marchio giapponese sin dal 1968 e uno dei simboli, con ben 27 milioni di unità vendute in tutto il mondo e una fama di robustezza che ha pochi eguali. Ebbene, la casa giapponese ora fornisce l’Hilux di un sistema mild-hybrid a 48 Volt e aggiunge la versione GR Sport II che esalta il palmares di un modello capace di essere anche un’auto da corsa e portare nella bacheca di Nagoya quattro edizioni delle Dakar e tre titoli mondiali Rally-Raid.



L’elettrificazione leggera è una novità assoluta per l’inventore dell’ibrido e permette alla versione con il diesel 2.8 da 204 cv e 500 Nm di tagliare del 5% i consumi e le emissioni di CO2 (-12 g/km) lasciando in gamma anche l’altro 4 cilindri a gasolio, il 2,4 litri da 150 cv e 400 Nm che è disponibile solo con cambio automatico a 6 rapporti mentre l’unità più grande può montare anche una trasmissione meccanica, richiesta da alcuni clienti per utilizzi particolari di questo tipo di veicolo che unisce la possibilità di caricare una tonnellata, di trainare 3,5 tonnellate e di arrivare praticamente ovunque grazie alla sua struttura (carrozzeria separata dal telaio a traverse e longheroni) e al suo sistema di trazione 4x4 con riduttore e due differenziali bloccabili.

Proprio per questo, Toyota ha curato con particolare attenzione il sistema mild-hybrid dell’Hilux composto, come in altre applicazioni simili, di uno starter/generatore più potente (12 kW) che recupera energia in rilascio e fornisce 65 Nm di coppia allo spunto, ma ha utilizzato una cinghia particolarmente resistente (anima in materiale aramidico e esterno rivestito in cotone) dotata di tenditore a doppio braccio e ha sistemato la batteria al litio da 0,2 kWh all’interno dell’abitacolo così da conservare le ottime capacità di guado del veicolo (700 mm).

Inoltre il mild-hybrid permette di abbassare il regime del minimo (da 720 a 600 giri/min) e di gestire al meglio lo stop&start nelle ripartenze in salita selezionando due diverse modalità di intervento. Ci sono lievi interventi migliorativi ai sistemi di assistenza alla guida, dotati di capacità di riconoscimento superiori, e alla parte telematica grazie al nuovo sistema con schermo da 8” che offre la navigazione online compresa per 4 anni, Android Auto e Carplay wireless e la possibilità di connettersi con il veicolo in remoto.

C’è poi l’inedito Multi-Terrain Select che permette di scegliere sei diversi modalità per altrettanti tipi di terreno (Sand, Mud, Rock, Dirt, Deep Snow e Auto). Più profonde le modifiche per la versione GR Sport II, a cominciare dal paraurti e dal profilo che prolunga la cabina migliorando l’aerodinamica. Ci sono nuovi cerchi un assetto completamente diverso grazie alle carreggiate più larghe (+135 mm anteriore e +155 mm posteriore) che danno al veicolo una postura ancora più imponente e grintosa con un’altezza da terra cresciuta a 323 mm (+13 mm) che aumenta anche l’angolo d’attacco da 29 a 30 gradi. Ci sono inoltre bracci anteriori più lunghi di 70 mm, un assale posteriore a sezione quadra, nuovi ammortizzatori monotubo di diametro maggiore e spostati, insieme alle molle verso l’esterno, a barre di torsione tubolari più leggere. I freni posteriori sono a disco e all’interno si possono apprezzare sedili in pelle scamosciata nero, modanature diverse, marchio GR, strumentazione sportiva e volante che reca dietro alla corona le levette per la selezione dei rapporti al cambio.

Provata sugli altopiani della Cappadocia, la nuova Hilux conferma le buone doti del suo motore e la capacità nell’arrampicarsi dappertutto con facilità disarmante, ma soprattutto l’efficacia delle sue sospensioni anche sui fondi più accidentati affrontati in velocità. La GR Sport II fa valere il suo assetto più rigido sull’asciutto offrendo una precisione di sterzo maggiore e un rollio meno marcato. La nuova gamma Hilux comprende gli allestimenti Comfort, Lounge, Executive e Invincible e parte da 34.300 euro (IVA esclusa), la mild-hybrid da 44.300 euro mentre per la GR Sport II ci vogliono 51.800.