Volkswagen Golf Full Hybrid: consumi ridotti e una nuova anima elettrificata

NIZZA - Dopo anni trascorsi a puntare soprattutto sulle motorizzazioni diesel e sulle soluzioni mild hybrid, Volkswagen entra finalmente nel mondo delle full hybrid. A inaugurare questa nuova fase sono due modelli di grande importanza per la casa tedesca: Golf e T-Roc, che accolgono un inedito sistema ibrido sviluppato per combinare la fluidità della trazione elettrica con l'autonomia di un motore a benzina, senza la necessità di collegarsi a una presa di corrente. Abbiamo provato la nuova Volkswagen Golf 1.5 Hybrid da 170 cv sulle strade della Costa Azzurra, per scoprire come si comporta il primo full hybrid di Wolfsburg e quali vantaggi offre rispetto alle altre motorizzazioni della gamma.

La novità è particolarmente interessante perché Volkswagen ha scelto un'architettura tecnica differente rispetto al sistema mild hybrid eTSI già conosciuto. Il cuore del progetto è il quattro cilindri 1.5 TSI evo2, sviluppato per lavorare in abbinamento a due motori elettrici. Il primo svolge la funzione di generatore e motorino di avviamento, mentre il secondo è incaricato di trasmettere il moto alle ruote anteriori. Il tutto è integrato in un modulo che comprende anche un cambio a rapporto singolo e una frizione elettroidraulica che permette di collegare o disaccoppiare il motore termico dalla trasmissione.

Nella versione più potente, oggetto della nostra prova, il 1.5 TSI eroga 150 cv e 250 Nm di coppia. Assieme al motore elettrico, la potenza complessiva del sistema è di 170 cv con una coppia di 310 Nm. In alternativa è disponibile una variante da 136 cv e 288 Nm, pensata per privilegiare ulteriormente l'efficienza. In entrambi i casi l'alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio NMC da 1,6 kWh lordi, composta da 84 celle prismatiche e posizionata sotto il divano posteriore. L'accumulatore viene ricaricato esclusivamente durante la marcia, attraverso il recupero dell'energia in frenata oppure grazie al generatore azionato dal motore termico.

Il funzionamento del sistema è gestito completamente dall'elettronica, che alterna tre modalità principali. Alle basse velocità, fino a circa 60 km/h, la Golf può muoversi esclusivamente in elettrico, a condizione che la carica della batteria e la richiesta di potenza lo consentano. Quando serve maggiore energia, il quattro cilindri si accende e lavora in serie, senza essere collegato alle ruote, azionando il generatore che alimenta il motore elettrico di trazione. Nei trasferimenti a velocità più elevate, invece, la frizione si chiude e il 1.5 TSI viene collegato direttamente alla trasmissione lavorando in parallelo con l'unità elettrica. Quest'ultima interviene come supporto nelle accelerazioni e nelle riprese, assicurando una maggiore disponibilità di coppia.

Una soluzione articolata dal punto di vista tecnico, ma che nella quotidianità non richiede alcuna particolare attenzione da parte del conducente. Basta mettersi al volante e lasciare che il sistema scelga autonomamente la modalità più efficiente. La prima impressione è proprio quella di una vettura estremamente semplice da utilizzare. Nelle partenze e nella marcia cittadina la Golf si muove prevalentemente in elettrico, offrendo un'erogazione progressiva e silenziosa. Anche quando il motore termico si avvia per alimentare il generatore, il passaggio è generalmente poco percepibile, con vibrazioni contenute e senza interruzioni nella spinta.

Guidando con un'andatura regolare, la componente elettrica riesce a svolgere un ruolo importante rendendo la compatta tedesca particolarmente gradevole nel traffico. La sensazione è quella di avere a disposizione una vettura elettrica che non necessita di ricariche esterne e che può contare sul motore a benzina per affrontare qualsiasi trasferimento. La fluidità rappresenta uno dei principali punti di forza di questa nuova motorizzazione, anche se non mancano alcuni aspetti da affinare.

Quando si richiede un'accelerazione più decisa, infatti, il sistema può manifestare una certa indecisione. In alcune situazioni di ripresa abbiamo avvertito un leggero ritardo tra l'avviamento del motore termico e la disponibilità della massima potenza. Una volta completata questa fase, la spinta diventa invece convincente e permette alla Golf di affrontare i sorpassi con disinvoltura. Le prestazioni dichiarate confermano il carattere brillante della versione da 170 cv, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e di raggiungere una velocità massima autolimitata di 180 km/h.

Anche la rumorosità merita qualche considerazione. Nella guida normale il quattro cilindri rimane discreto, ma quando viene richiesta tutta la potenza disponibile il regime del motore può aumentare senza un rapporto diretto con la velocità della vettura. In queste circostanze riaffiora, seppur in maniera meno marcata rispetto ad altri sistemi full hybrid, il cosiddetto effetto scooter. La presenza del turbocompressore e la possibilità di collegare meccanicamente il motore termico alle ruote contribuiscono comunque a rendere il fenomeno meno evidente nella maggior parte delle situazioni.

Dal punto di vista dinamico, la Golf Hybrid conserva le qualità che da sempre caratterizzano la compatta di Wolfsburg. Il telaio si dimostra equilibrato, lo sterzo preciso e l'auto mantiene una buona agilità anche nei tratti più tortuosi della Costa Azzurra. La taratura delle sospensioni privilegia il comfort senza compromettere la stabilità, mentre l'impianto frenante offre una risposta ben modulabile. Buona e poco invasiva la gestione della frenata rigenerativa.

Sono tre i profili di guida disponibili, Eco, Comfort e Sport, oltre a quella personalizzabile denominata Individual. Queste modificano la risposta del sistema. Ad esempio in modalità Eco la potenza viene limitata al 70% e viene disattivata la funzione boost, mentre Sport privilegia una disponibilità più immediata delle prestazioni.

La nuova motorizzazione non modifica l'impostazione dell'abitacolo, che riprende quella delle altre Golf. La plancia è dominata dal display centrale dell'infotainment da 12,9 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,2 pollici, mentre il ritorno ai comandi fisici sul volante migliora l'ergonomia rispetto alle prime versioni della compatta. L'ambiente rimane moderno e tecnologico, con una buona disponibilità di spazio per i passeggeri e finiture complessivamente curate.

A parità di dimensioni esterne, la Golf è lunga 4,28 metri, la differenza più importante riguarda il vano di carico. La presenza della batteria sotto il divano posteriore e il conseguente riposizionamento del serbatoio comportano infatti una riduzione della capacità del bagagliaio, che passa dai 381 litri delle altre motorizzazioni ai 273 litri della Full Hybrid.

Volkswagen dichiara per la Golf Hybrid da 170 cv una percorrenza nel ciclo combinato WLTP compresa tra 4,6 e 5,1 l/100 km, a seconda dell'allestimento. Durante il nostro primo test, articolato su circa 100 chilometri tra città, strade statali e alcuni tratti autostradali, abbiamo rilevato una media di 5,6 l/100 km. Si tratta di valori incoraggianti per una prima presa di contatto e vicini al dato dichiarato.

La nuova Volkswagen Golf Full Hybrid è disponibile in due livelli di potenza e diversi allestimenti. La variante da 136 cv parte da 35.300 euro nella versione Life, mentre per la più potente da 170 cv, proposta negli allestimenti Style e R-Line, il listino parte da 39.950 euro. In occasione del lancio sono previste anche promozioni commerciali che portano il prezzo d'ingresso della Life Hybrid a 31.500 euro.