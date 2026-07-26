Volkswagen Golf GTI Edition 50: la migliore GTI di sempre celebra mezzo secolo di una leggenda

VERONA - Ci sono automobili che diventano semplicemente modelli di successo e altre che riescono a trasformarsi in vere e proprie icone. La Volkswagen Golf GTI appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Dal 1976 a oggi ha dato vita al segmento delle hot hatch, coniugando prestazioni sportive e praticità quotidiana in una formula rimasta sorprendentemente attuale attraverso otto generazioni e oltre 2,5 milioni di esemplari prodotti. Per festeggiare questo importante traguardo, la Casa di Wolfsburg ha presentato la nuova Golf GTI Edition 50, una versione celebrativa che rappresenta l'apice assoluto dell'evoluzione della specie. È infatti la Golf GTI di serie più potente e veloce mai realizzata.

Il cuore della Edition 50 è l'ultima evoluzione del quattro cilindri turbo benzina 2.0 TSI EA888, portato a sviluppare 325 cv e 420 Nm di coppia massima disponibili tra 2.000 e 5.500 giri. Rispetto alla Golf GTI tradizionale il guadagno è di ben 60 cv, mentre il vantaggio sulla già performante Clubsport è di 25 cv. La trasmissione resta affidata esclusivamente al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione anteriore, una scelta che conferma la filosofia originaria della GTI, mentre la velocità massima sale a 270 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 5,3 secondi. Numeri che la avvicinano a vetture di categoria superiore pur mantenendo intatta l'identità della compatta sportiva Volkswagen.

La vera evoluzione, tuttavia, non riguarda soltanto il motore. Gli ingegneri Volkswagen hanno lavorato in maniera approfondita sul telaio, affinando ogni elemento per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. La Edition 50 è infatti l'unica GTI a offrire di serie le sospensioni adattive DCC, che regolano costantemente la risposta di ciascun ammortizzatore adattandosi sia alle condizioni dell'asfalto che allo stile di guida. Attraverso le modalità Eco, Comfort, Sport, Individual e Special è possibile modificare il carattere della vettura, ma è proprio quest'ultima a rappresentare la vera firma del modello.

La modalità Special nasce infatti dall'esperienza maturata sul Nordschleife del Nürburgring e non punta semplicemente a irrigidire l'assetto. Al contrario, mantiene una certa capacità di assorbimento delle asperità per affrontare al meglio le sconnessioni del celebre circuito tedesco, intervenendo contemporaneamente sulla risposta del motore, dello sterzo e del cambio. È una configurazione sviluppata per consentire alla vettura di sfruttare tutto il proprio potenziale anche nelle situazioni più impegnative.

Proprio sul Nürburgring la Golf GTI Edition 50 ha scritto una nuova pagina della propria storia. Equipaggiata con il Performance Pack, opzionale e affidata al pilota e collaudatore Benjamin Leuchter, ha completato i 20,8 chilometri della Nordschleife in 7'44"523, diventando la vettura di serie a trazione anteriore più veloce mai scesa in pista sull'Inferno Verde.

Il Performance Pack include cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, pneumatici Bridgestone Potenza Race semi-slick sviluppati appositamente, impianto di scarico alleggerito Volkswagen R con terminali in titanio, assetto ribassato di ulteriori 5 millimetri e una revisione completa della geometria delle sospensioni con campanatura anteriore portata a due gradi negativi. L'intervento consente inoltre di ridurre il peso complessivo della vettura di circa 25 chilogrammi, migliorando ulteriormente precisione e rapidità nei cambi di direzione.

Alla guida sulle strade della Valpolicella, trai vigneti e tornanti, emerge subito quanto questo lavoro abbia trasformato il comportamento della GTI Edition 50. L'avantreno appare estremamente preciso e comunica sempre ciò che sta accadendo sotto le ruote, mentre il differenziale elettronico riesce a gestire efficacemente i 420 Nm disponibili, limitando il sottosterzo anche nelle accelerazioni più decise in uscita di curva. Lo sterzo è rapido e diretto, il cambio DSG continua a rappresentare uno dei migliori automatici sportivi disponibili sul mercato e il motore convince soprattutto per la progressione continua, con una spinta piena già dai bassi regimi che rimane costante fino alla zona alta del contagiri.

Nonostante l'indole decisamente più corsaiola, la Golf GTI Edition 50 non rinuncia alla versatilità che da sempre rappresenta uno dei suoi punti di forza. Selezionando la modalità Comfort le sospensioni riescono infatti ad assorbire efficacemente le irregolarità dell'asfalto, rendendo la vettura perfettamente sfruttabile anche nell'utilizzo quotidiano. È proprio questo equilibrio tra prestazioni elevate e facilità di utilizzo ad aver reso la sigla GTI un punto di riferimento negli ultimi cinquant'anni e la Edition 50 sembra interpretarlo nel modo migliore.

Anche il design celebra la storia della GTI senza cadere negli eccessi. I paraurti derivano dalla Clubsport, mentre i dettagli specifici comprendono i loghi GTI 50 sullo spoiler e all'interno degli specchietti, i terminali di scarico neri, il tetto in contrasto e i cerchi Queenstown da 19 pollici con finiture dedicate. Tra le tinte disponibili spiccano le esclusive Tornado Red, omaggio alla Golf GTI Mk2, e Dark Moss Green metallizzato, sviluppata appositamente per questa versione celebrativa.

L'abitacolo prosegue lo stesso percorso evolutivo, reinterpretando alcuni elementi storici della GTI in chiave moderna. Tornano così i celebri rivestimenti a quadri dei sedili, ora affiancati da inserti in ArtVelours Eco, cinture di sicurezza rosse, battitacco dedicati, pedaliera con dettagli rossi e il logo GTI 50 presente sul volante sportivo. Al centro della plancia trova posto il nuovo sistema infotainment da 12,9 pollici introdotto con il recente aggiornamento della Golf, più veloce e intuitivo rispetto al passato.

Il prezzo di partenza è fissato a 54.700 euro, mentre il Performance Pack richiede un supplemento di 4.320 euro, portando il listino della configurazione più estrema a poco più di 59.000 euro. Una cifra certamente importante, ma giustificata da una dotazione particolarmente ricca, da contenuti tecnici di altissimo livello e soprattutto da un'esclusività destinata probabilmente a renderla una delle Golf GTI più ricercate degli ultimi anni.