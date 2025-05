Volkswagen, una folla di sport utility: ecco la Tayron. Si posiziona al di sotto del Touareg, può ospitare sette persone

VERONA - La nuova Tayron rappresenta la più recente evoluzione della ricca offerta con cui Volkswagen presidia a tutto campo il settore dei Suv, dai modelli compatti come la T-Cross, la “cugina” Taigo con i connotati da coupé e la leggermente più grande T-Roc, mentre a tenere alta la bandiera nel segmento dei D-Suv provvede la Tiguan, sopra la quale si posiziona la Touareg. Proprio tra questi due modelli si colloca – con la lunghezza di 4.792 mm (106 in meno dell’ammiraglia) – la nuova arrivata, che non nasconde l’ambizione di inserirsi nella fascia alta del mercato.

Traguardo credibile, almeno a giudicare dalla vettura che abbiamo provato lungo un articolato percorso tra le colline votate alla produzione del Prosecco e che si è rivelata all’altezza delle aspettative. Brillante e piacevole alla guida, sempre equilibrata, disponibile con motorizzazioni in grado di soddisfare un ampio ventaglio di preferenze, sfoggia un look di lineare eleganza che contribuisce a enfatizzarne la presenza su strada ed è impreziosito da alcuni dettagli raffinati come l’illuminazione dei loghi anteriore e posteriore. Esemplare l’abitacolo per abitabilità, qualità delle finiture e attenzione al benessere degli occupanti, che possono essere anche sette con la terza fila di sedili, un’opzione non prevista però – a causa dei maggiori ingombri della componente elettrica – per la versione ibrida plug-in. Una soluzione che condiziona ovviamente la capacità di carico, che parte dai 345 litri con 7 persone a bordo agli 850 disponibili fino agli schienali della seconda fila di sedili i quali, una volta abbattuti, regalano ai bagagli un volume di ben 1.905 litri.

A proposito dei sedili, la tecnologia ergo Active Plus ottimizza il comfort con i programmi di massaggio e la possibilità di riscaldare separatamente la seduta e i fianchi. In tema di connettività e infomobilità, il quadro strumenti digitale da 10 pollici è supportato dell’head-up display mentre l’assistente vocale Chat GPT facilita la gestione delle funzioni, affidata allo schermo centrale del sistema di infotainment che può essere da 12,9 o da 15 pollici. Il pilota può scegliere la modalità di guida più adatta tra Comfort, Eco, Sport e Individual alle quali, ma sono per le versioni a trazione integrale, si aggiungono Offroad e Snow. Sei le opzioni disponibili – battezzate Joy, Nature, Energetic, Minimal, Me e Inactive – per creare l’atmosfera nell’abitacolo.

Tra i dispositivi di assistenza alla guida che si appoggiano a una rete di 5 radar (3 anteriori e 2 posteriori) e a una telecamera con angolo di 120 gradi non mancano il Cruise control (anche predittivo), l’assistenza alla guida in colonna e il mantenimento adattivo della corsia di marcia che interviene opportunamente sullo sterzo quando rileva il rischio di superare la linea bianca senza aver attivato gli indicatori i direzione. Non va dimenticata l’assistenza al parcheggio Pro, che consente di effettuare la manovra anche a distanza gestendo l’operazione tramite lo smartphone, il quale consente anche – grazie alla funzione Memory – di ripetere automaticamente manovre salvate in precedenza. Quanto alle motorizzazioni, il nuovo Suv Volkswagen offre un 2.0 turbodiesel declinato nelle varianti da 150 e 193 cv, quest’ultima con trazione integrale 4Motion, abbinate a un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Stessa trasmissione per la propulsione mild hybrid affidata al benzina 1.5 eTSI da 150 cv. Due i livelli di potenza – 204 e 272 cv – previsti invece per le versioni ibride plug-in. La componente termica è sempre il 4 cilindri 1.5 Tsi evo2 turbo a benzina, ma declinato nelle potenze di 150 e 177 cv, alle quali va ovviamente aggiunto il contributo della componente elettrica.

Da sottolineare la possibilità di ricaricare la batteria sia in corrente alternata (da box domestici o da colonnine pubbliche da 11 kW), sia – come le vetture “full electric” – da una colonnina di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. L’autonomia elettrica può arrivare a 126 km per l’allestimento base Life da 204 cv, mentre oscilla tra i 114 e i 121 km per la versione Elegance e tra i 112 e i 119 per la più “sportiva” R-Line. Il tutto a prezzi compresi tra 45.900 e 60.850 euro.