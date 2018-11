Volkswagen T-Roc, arriva il diesel che mancava: il 1.6 Tdi da 115cv brillante ed efficiente dai consumi parsimoniosi

VERONA – Ventimila T-Roc non possono bastare. Il primo crossover compatto di Volkswagen (4,23 metri di lunghezza) ha debuttato in Italia alla fine di gennaio con tre motori, due a benzina ed un diesel non meno che “importante”, cioè il 2.0 litri offerto solo come 4Motion. I numeri, già importanti, ottenuti in dieci mesi confortano la filiale nazionale del colosso tedesco. Che adesso lancia la nuova motorizzazione (per la T-Roc) Tdi: il millesei da 115 cavalli. Il diesel che mancava.

L'unità è già disponibile su altri modelli della gamma (tipo la Tiguan), la cui disponibilità ha contribuito a incentivarne i volumi. I numeri della T-Roc in Italia evidenziano, fanno sapere dal quartier generale di Verona, che non c'è stato alcun effetto cannibalizzante su Polo e su Golf. Una buona notizia per il costruttore. Che scommette sul propulsore a gasolio per aumentare ulteriormente le vendite. Perché in Italia, seppur in calo, il diesel piace ancora.

Un interesse giustificato nel caso del Tdi da 1.6 litri perché è un motore razionale, accreditato anche di consumi contenuti che scendono fino a 4,4 l/100 chilometri nel ciclo misto. È omologato secondo la norma Euro 6d Temp nel nuovo ciclo Wltp anche grazie al catalizzatore Scr. Dispone di uno spunto sufficiente per concedersi qualche manovra “azzardata”. La coppia di 250 Nm (disponibile da 1.750 giri) garantisce una certa tranquillità nelle accelerazioni (quella da 0 a 100 avviene in 10,9 secondi). I 187 km/h di velocità massima sono largamente sufficienti per gli usi convenzionali che i clienti di questo modello ne devono fare abitualmente.

La dotazione di serie è importante ed include sia lo schermo da 8 pollici sia il rilevatore di stanchezza, il Front Assist, il Lane Assist evoluto e l'Adaptive Cruise Control. Anche i cerchi in lega da 17'' e la carrozzeria bicolor (quattro tinte per il tetto) sono standard. Il prezzo di questa variante nell'allestimento Style (l'altro è l'Advanced) parte da 27.150 euro (l'entry level della gamma ne costa 23.100). Il cambio è solo manuale ed a sei rapporti e la trazione esclusivamente anteriore. Esteticamente riuscita, la Volkswagen T-Rocc offre cinque posti (il passeggero che occupa la seduta centrale non viaggia comodissimo, come in quasi tutte le auto) ed un bagagliaio tra i più capaci del segmento (445 litri).