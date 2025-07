Volvo CX60 plug-in Hybrid: il Suv bestseller scandinavo si aggiorna

GÖTEBORG – La Volvo più venduta di sempre si rinnova. Con le oltre 2,7 milioni di unità vendute, dal 2008 ad oggi, la XC60 ha superato di gran lunga l’iconica 240. Nonostante il sempre più affollato mercato dei SUV premium il successo del marchio Volvo non accenna a diminuire tanto che, solamente lo scorso anno, è stata l’ibrida plug-in più acquistata in Europa. La XC60, grazie al Model Year 2026, è pronta ad affrontare nuove sfide portando tante migliorie senza snaturare i suoi punti di forza.

Ci siamo recati direttamente a Göteborg per scoprire la ricetta del successo di Casa Volvo. Ad accoglierci, oltre all’estate scandinava con il suo sole di mezzanotte, la nuova XC60 plug-in Hybrid. A parità di dimensioni, 4,71 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza, il Suv della Volvo presenta piccoli accorgimenti estetici. Lo stile scandinavo, con la sua linea elegante e slanciata, resta un caposaldo ma presenta dei piccoli aggiornamenti che ne rinfrescano lo stile.

Davanti spicca la nuova calandra, dotata di griglia a sviluppo obliquo con i listelli che si intersecano in corrispondenza del logo, come visto già sulla sorella maggiore XC90, oltre a un paraurti ridisegnato per rendere più marcata la vista del frontale e avere maggior efficienza aerodinamica. Non mancano i cerchi in lega ridisegnati, che variano da 18” fino a 22”, e le luci posteriori più scure che le donano un aspetto più moderno. Infine entrano a listino nuove colorazioni della carrozzeria.

Salendo a bordo si nota la prima grande differenza. Al centro della plancia troviamo il nuovo sistema di infotainment gestibile attraverso il display touch screen da 11,2” a sviluppo verticale. A distinguersi è soprattutto per la facilità di utilizzo, grazie all’interfaccia Google, associato alla velocità di calcolo della nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon. Non manca il quadro strumenti da 12,3” associato all’head-up display.

Sfruttando un passo di 2,87 metri, lo spazio a bordo non manca di certo. Inoltre la XC60 presenta nuovi materiali, oltre ad un ottimo assemblaggio e un tunnel centrale rinnovato. Sensibilmente migliorata l’insonorizzazione e, a richiesta, si possono avere i finestrini in vetro laminato. Comode le sedute, sia per chi accomoda davanti che per chi si siede sul divano posteriore. Il bagagliaio resta sicuramente uno dei punti di forza della XC60 che, nella versione plug-in, parte da 468 litri fino a raggiungere i 1.395 litri abbattendo i sedili posteriori.

Invariata la parte meccanica. La XC60 è disponibile esclusivamente a trazione integrale, ibrida e con un motore 2.0 benzina a doppia sovralimentazione, turbo e compressore volumetrico, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Tre le versioni: una mild-hybrid da 250 Cv e due plug-in da 349 o 455 Cv complessivi. Proprio al volante di quest’ultima abbiamo scoperto i suggestivi paesaggi svedesi.

Partendo da Göteborg ci siamo diretti alla volta della costa ovest della Svezia. Passando dal traffico cittadino, attraversano le verdi colline svedesi, fino a giungere sul mare della cittadina di Hälleviksstrand. Un viaggio che ha messo in evidenza le peculiarità della Volvo. Scattante nel traffico, grazie ai 145 Cv forniti dal motore elettrico che agisce sull’asse posteriore, la CX60 riesce a percorrere fino a 80 km in modalità a zero emissioni potendo sfruttare una batteria da 14,7 kWh che si ricarica in tre ore sfruttando i 6,4 kW in corrente alternata.

Usciti dalla città Il Suv della Volvo si dimostra un valido alleato nell’affrontare le lunghe distanze. I sedili morbidi e contenitivi supportano al meglio le ore trascorse in auto. Ad affiancare l’ottimo comfort di marcia ci pensano le sospensioni ben calibrate, opzionalmente disponibili anche quelle pneumatiche, e lo sterzo sempre consistente. Non per ultimo la spinta del propulsore a benzina con i suoi 310 Cv. Il tutto si traduce in consumi contenuti, basti pensare che al termine della nostra prova abbiamo registrano un positivo 4,4 litri per compiere 100 km.

Come da tradizione, anche l’ultima nata in Casa Volvo adotta numerosi sistemi di assistenza alla guida sia attivi che passivi. Già disponibile all’acquisto, la CX60 è offerta a partire da 63.600 Euro, mentre per la versione in prova occorrono almeno 74.000 Euro.