Volvo ES90, al volante dell'ammiraglia di software elettrica con una sicurezza totale

NIZZA In un mondo di Suv e ruote alte, un’ammiraglia ha ancora senso e secondo la Volvo ha la forma della ES90, erede di una nobile tradizione che però rivede la ricetta classica con la propulsione esclusivamente elettrica, la carrozzeria fastback – quella che una volta chiamavamo due volumi e mezzo – e la presenza del portellone.

La nuova ES90 è basata sulla piattaforma SPA2, la stessa della EX90, ed è lunga 5 metri, larga 1 e 92 e alta 1 e 55 con un’aerodinamica di ottimo livello (cx di 0,25). Ma è il passo di 3,10 metri a determinare un’abitabilità enorme per chi siede dietro con un bagagliaio da 446 litri che può salire a 1.427 abbattendo lo schienale posteriore 40/20/40. In pratica, una limousine da famiglia, anche per l’eleganza degli interni, dotata però di una tecnologia degna di un aeroplano visto che la ES90 è un autentico veicolo definito da software con un’architettura elettronica basata su tre potenti unità di calcolo tra cui quella dedicata alla sicurezza basata su un doppio processore NVIDIA AGX Orin da oltre 500 TOPS. Inoltre ci sono gli algoritmi ad intelligenza artificiale che elaborano i dati provenienti da cloud e dai sensori di bordo, tra cui un LIDAR, un occhio capace di vedere esseri ed oggetti di fronte alla vettura, anche al buio, fino a una distanza di 250 metri.

A questi, si aggiungono i sensori infrarossi e radar che monitorano all’interno lo stato del guidatore, la postura degli occupanti e la presenza dei bambini attraverso il loro respiro e, nel caso, la segnala al genitore e avvia il climatizzatore. Di alto livello anche la parte infotelematica, con uno schermo verticale a sfioramento da 14,5” che gira su sistema operativo Android, così come l’ascolto in auto grazie ad un impianto da oltre 1.600 Watt e 25 altoparlanti. La ES90 è infine campionessa di sostenibilità poiché le pelli sono sintetiche, i legni certificati e la scocca è costruita in alluminio al 29% riciclato, acciaio al 18% e i polimeri al 16% inoltre ha una patente per la l’impronta di CO2 e un passaporto di tracciabilità per tutte le materie prime utilizzate per la batteria. La ES90 è inoltre la prima Volvo con architettura elettrica a 800 Volt e si ricarica fino a 350 KW facendosi bastare 22 minuti per il classico passaggio 10-80% e 10 minuti per riempirsi d’energia sufficiente per percorrere 300 chilometri. La versione con batteria da 92 kWh ha il solo motore posteriore da 245 kW e ha un’autonomia di almeno 554 km, mentre ve ne sono due con batteria da 106 kWh, entrambi bimotore: una da 330 kW e l’altra da 500 kW con uno 0-100 km/h in 4 secondi.

La ES90 è un vero e proprio animale da autostrada per la sua grande silenziosità e l’efficacia delle sue sospensioni pneumatiche a controllo elettronico mentre in città le dimensioni e soprattutto il passo e la ridotta visibilità posteriore non aiutano, risulta quindi prezioso il raffinato sistema di visione perimetrica. Nota di merito anche per i consumi: 16-18 kWh/100 km per la versione da 245 kW sono un bel risultato. I prezzi: si parte da 75mila fino ad un massimo di 98mila euro.