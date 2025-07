Volvo EX30 Cross Country: il Crossover elettrico dalla città passa all’offroad

GÖTEBORG – Quando si associa la denominazione Cross Country al marchio Volvo si pensa subito alle varianti offroad dei modelli più iconici della Casa svedese. Lo è stato per la V70, la vettura del brand scandinavo che portò al debutto tale nomenclatura nel 1997, e lo è anche per la nuova EX30: la prima elettrica di Casa Volvo ad adottare questo nome. Il Crossover ha quindi ricevuto le dovute accortezze per consentire di essere tanto agile in città quanto reattivo nella guida in fuoristrada.

La EX30 Cross Country si differenzia dalla versione più “cittadina” già dal primo sguardo. Innanzitutto l’assetto rialzato di circa 20 millimetri le dona un aspetto decisamente più propenso per affrontare i tratti in offroad. Non mancano le protezioni sul sottoscocca, oltre ai passaruota e i paraurti in plastica nera al fine di consentire di percorrere i tratti sterrati con maggior disinvoltura.

Bella anche la calandra nera in cui è stata disegnata la mappa tipografica della catena montuosa Kabnekaise nella Svezia artica, oltre alle sue coordinate, che fa da contraltare alla protezione in plastica nera sul portellone del bagagliaio. A impreziosire il tuto ci pensano i cerchi da 19” con disegno specifico, mentre con il pacchetto Cross Country Experience si possono avere gli pneumatici all-terrain da 18” e il portapacchi a cestello.

L’abitacolo conserva la medesima impostazione della versione standard. Estremamente pulito e razionale, al centro del cruscotto troviamo esclusivamente il display touch screen da 12,3” che raggruppa tutte le informazioni necessarie della vettura oltre a gestire il sistema di infotainment basato su Google Automotive. L’attenta cura nel dettaglio ha consentito ai tecnici Volvo di eliminare gli altoparlanti nelle portiere, allargando così lo spazio a disposizione, che sono stati sostituti dalla soundbar sulla plancia.

Potendo contare su un passo di 2,65 metri, lo spazio a bordo della EX30 non manca di certo. Inoltre sia i sedili anteriori che il divano posteriore offre il giusto comfort, marcato anche dall’ottima qualità delle finiture oltre che dalla perfetta insonorizzazione a bordo. Numerosi anche i cassetti di stivaggio nell’abitacolo, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico che varia da 318 litri fino a 904 litri reclinando i sedili posteriori.

A spingere la EX30 Cross Country ci pensano due motori, uno su ogni asse, in grado di offrire una potenza totale di 315 kW (428 Cv) e 543 Nm di coppia che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi e una velocità massima autolimitata di 180 km/h. La batteria da 69 kWh, oltre a garantire un’autonomia fino a 436 km, può essere ricaricata dal 10 all’80% in 26 minuti in corrente continua, fino a 153 kW, non manca la possibilità di caricarla in corrente alternata a 22 kW.

Oltre allo scatto fulmineo, la variante Cross Country della EX30 si fa apprezzare soprattutto per la sua agilità. Tra le suggestive strade che costeggiano la costa ovest svedese, la Volvo si comporta egregiamente tra le curve nonostante la massa di oltre 1.900 kg. Il merito è sicuramente dovuto alla pronta risposta dell’acceleratore oltre che di una lunghezza di soli 4,23 metri. A sorprendere è anche lo sterzo ben calibrato che ci permette affrontare anche i tornanti più stretti con disinvoltura.

Data l’impostazione della vettura, l’assetto è stato leggermente ammorbidito con molle meno rigide dell’8% sull’asse anteriore e del 13% sul posteriore. Inoltre, sfruttando la trazione integrale, la Volvo si destreggia anche nei fondi a bassa aderenza. Altro punto a favore è il freno ben modulabile e regolabile su tre livelli di rigenerazione che, al termine della nostra prova, ci ha permesso di raggiungere un consumo di 19,6 kWh per 100 km. Già ordinabile nei concessionari Volvo, la EX30 Cross Country è offerta a partire da 54.400 Euro.