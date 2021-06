Wrangler 4xe, le emozioni del fuoristrada anche senza inquinare. Al volante del nuovo gioiello green di Jeep

TORINO - Ma chi l'ha detto che per gustarsi il miglior percorso fuoristrada si debba inquinare? Non è più così: con la nuova Wrangler 4xe ci si diverte e l'intero tragitto (nel caso del primo test 3 km di montagna vera da Sauze d'Oulx ai duemila metri di Sportinia) si può percorrere a emissioni zero. Nel silenzio totalmente ecologico. L'icona Jeep ha seguito Renegade e Compass sulla strada dell'elettrificazione e la formula plug-in la rende più versatile ed efficiente. Addirittura migliore nel suo repertorio preferito: la gestione dell'off-road.La versione elettrificata è quella a passo lungo (4,88 metri per 1,90 di larghezza e 1,90 anche di altezza), con carrozzeria a 4 porte., tetto in pannelli removibili o capote in tela.

La Wrangler 4xe plug-in hybrid ha due motogeneratori elettrici, un pacco batteria da 400 volt (96 celle, 17 kWh) sotto ai sedili posteriori, un motore turbocompresso a benzina da 2 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. E vanta perfomance di assoluto rilievo: accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga 380 Cv di potenza massima combinata e una coppia di 637 Nm. La trazione 4x4 in modalità “pure electric” offre un controllo inedito e sorprendente anche ai bassi regimi e una capacità di guado fino a 76 cm. L'autonomia è di oltre 50 km nella guida a zero emissioni, quanto basta per l’uso quotidiano in città o nei percorsi hard. E basta selezionare la modalità di massima rigenerazione Max Regen per aumentare la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento. L'indicatore dello stato batterie è in alto al centro della plancia. Sempre in plancia, a sinistra dello sterzo, sono alloggiati i pulsanti E-Selec delle tre modalità di guida elettrificata. Hybrid è quella predefinita che integra e ottimizza la coppia del motore benzina con quella generata dai motori elettrici; Electric per viaggiare a zero emissioni; E-Save che dà priorità al motore benzina risparmiando la batteria per utilizzi successivi.

Tutto questo mantenendo la nota vocazione "Trail Rated" della Wrangler che, a seconda degli allestimenti, prevede due sistemi di trazione integrale on demand: Selec-Trac o Rock-Trac (la più estrema per la Rubicon), e in aggiunta bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. L'innesto delle "ridotte" (quattro opzioni) aiuta nelle situazioni più impegnative. Inoltre il Selec Speed Control, che sostituisce i sistemi Hill-ascent e Hill-descent, consente di controllare in fuoristrada la velocità del veicolo impostata in modo automatico sia sia in salita sia in discesa. Da notare che la tecnologia 4xe, rende il maxi fuoristrada anche parco nei consumi che sono di circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida. Per ricaricare la nuova Wrangler 4xe con easyWallbox servono meno di tre ore a 7,4 kWh.

La gamma prevede tre livelli di allestimento: Sahara, Rubicon e l’edizione celebrativa "80° Anniversario". Sono 10 le livree disponibili, lo spazio di carico è immutato, da 533 a oltre mille litri. La dotazione di serie comprende Uconnect Nav da 8,4” con touchscreen, una connettività completa (Apple CarPlay e Android Auto più Uconnect Services). Il display TFT da 7 pollici è specifico delle versioni 4xe con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia.Sul fronte sicurezza, la nuova Jeep prevede i più avanzati sistemi Adas, compresi Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore, controllo elettronico della stabilità con sistema antiribaltamento, park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter. A richiesta Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon).

La gamma della Wrangler alla spina – senza considerare gli incentivi - parte dai 69.550 euro della Sahara, la Rubicon costa 71.050 euro, la “80esimo Anniversario” 71.900 euro. Numerose le offerte di noleggio e finanziamento offerte da Leasys e FCA Bank. Esteticamente, la Wrangler 4xe mantiene il design iconico delle versioni termiche con le tradizionali linee scolpite, i passaruota trapezoidali, la griglia a 7 feritoie e i gruppi ottici circolari (Led di serie). La Rubicon sfoggia lo sticker nero esclusivo al centro del cofano e il gancio di traino posteriore. La presa per la ricarica è protetta da uno sportellino sul parafango anteriore sinistro.