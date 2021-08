Wrangler, la migliore degli 80 anni di storia. Alla guida della plug-in 4xe: efficienza, prestazioni e versatilità al top

SAUZE D’OULX - Per raggiungere i 2.100 metri di Sportinia ci si arrampica su uno sterrato bello tosto ai piedi dello skilift. Tre chilometri di montagna aspra, da Sauze d’Oulx alla vetta, con tronchi spezzati, buche e piccoli guadi. Affrontare questo percorso con una Jeep è comunque divertente, ma farlo con la nuova Wrangler 4xe regala emozioni speciali. Perché la natura estrema si può “vivere” in modo ecologico: quel tracciato l’abbiamo fatto in modalità completamente elettrica, nel silenzio e senza inquinare. E’ questo il messaggio trasmesso dall’icona americana che si è convertita alla sostenibilità sposando la tecnologia ibrida plug-in, come prima avevano già fatto Renegade e Compass. Un modello simbolo di off-road “duro e puro” può adattarsi egregiamente alla eco-mobilità. “Entro il 2030 – spiega Antonella Bruno, responsabile del brand per l’area Emea – l’intera gamma Jeep avrà almeno una variante full-electric”. La Wrangler a emissioni zero per ora è un prototipo, ma il futuro è scritto, per affrontare in modo sempre più intelligente anche le aree urbane.

L’evoluzione tecnologica oggi è firmata dalla formula plug-in (ricaricabile alla spina) che rende la nuova Wrangler la più efficiente e versatile di sempre. La versione elettrificata è quella a passo lungo (4,88 metri per 1,90 di larghezza e di altezza) a 4 porte. Si può scegliere il tetto in pannelli removibili o una capote in tela. La Wrangler 4xe plug-in hybrid ha due motogeneratori elettrici, un pacco batteria da 400 volt (96 celle, 17 kWh) sotto ai sedili posteriori, un motore turbo a benzina da 2 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. Le perfomance sono di assoluto rilievo: accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga 380 Cv di potenza massima combinata e una coppia di 637 Nm. La trazione 4x4 in modalità “pure electric” offre un controllo sorprendente anche ai bassi regimi e una capacità di guado fino a 76 cm. L’autonomia è di oltre 50 km nella guida a zero emissioni, quanto basta per l’uso quotidiano in città o nei percorsi hard. Selezionando la modalità di massima rigenerazione Max Regen si aumenta la carica in modalità di veleggiamento. L’indicatore dello stato batterie è in alto, a centro plancia, a sinistra dello sterzo troviamo i pulsanti E-Selec delle tre modalità di guida elettrificata. Hybrid è la predefinita e ottimizza la coppia del motore benzina con quella generata dagli elettrici; Electric è per viaggiare a zero emissioni; E-Save dà priorità al motore benzina risparmiando la batteria per utilizzi successivi.

Immutata la vocazione “Trail Rated” della Wrangler che, a seconda degli allestimenti, prevede due sistemi di trazione integrale on demand: Selec-Trac o Rock-Trac (la più estrema per la Rubicon) e in aggiunta bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. L’innesto delle “ridotte” (quattro opzioni) aiuta nelle situazioni più impegnative. Inoltre il Selec Speed Control consente di controllare in fuoristrada la velocità del veicolo impostata in automatico sia in salita sia nelle pendenze massime. La tecnologia 4xe rende il maxi fuoristrada anche parco nei consumi: circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida, con emissioni di CO2 inferiori del 70% rispetto alla versione a benzina. Per ricaricare la nuova Wrangler 4xe con easyWallbox servono meno di tre ore a 7,4 kWh.

La gamma prevede allestimenti Sahara, Rubicon e “80° Anniversario”. Di serie il sistema Uconnect Nav da 8,4” con touchscreen e una connettività completa grazie all’integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Il display TFT da 7” è specifico delle versioni 4xe con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalità elettrica e ibrida). Sul fronte sicurezza, oltre ai più avanzati sistemi Adas, controllo elettronico della stabilità con antiribaltamento e park assist anteriore e posteriore. Il listino, incentivi a parte, spazia dai 69.550 euro della Sahara ai 71.050 della Rubicon ai 71.900 della “80° Anniversario”.