Xpeng G6, la ciliegina sulla torta: il Suv-coupé ha tre versioni, potenza di quasi 500 cv e l’autonomia sfiora i 600 km

Per l’arrivo in Italia XPeng completa la sua gamma di auto elettriche. Così accanto alla berlina P7 e al Suv G9 ecco il suv coupé G6, l’auto che dal prossimo autunno potremo acquistare anche da noi. E le prospettive sono buone: questo Suv-coupé elettrico completamente smart, si colloca nel segmento di auto più venduto al mondo, quello della Tesla Y per intenderci. «XPeng gioca la carta Italia - spiega Jos van den Bergh, capo della comunicazione in Europa - con questo Suv coupé realizzato grazie all'innovativa piattaforma Sepa 2.0 con architettura a 800V, alla più avanzata tecnologia software, all'elevato grado di spazio e comfort e alla dotazione di serie senza compromessi». Insomma la XPeng G6 arriva nella Penisola con tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante tra gli autobilisti che scelgono la mobilità elettrica. Il confronto con la Tesla Y è inevitabile, ma per reggere alle prestazioni la G6 dovrebbe dimagrire più o meno di 200 chilogrammi. Comunque secondo XPeng c’è spazio nella crescita complessiva del mercato che sarà marcata quando anche in Italia avremo una rete di ricarica completa.

E intanto si punta tutto sulla qualità e sulla tecnologia. Secondo i dati forniti da XPeng la G6 dispone di ricarica ultrarapida (fino a 280 kW). Sarà disponibile con due pacchi batteria (66 e 87,5 kWh), il maggiore dei quali garantisce un'autonomia massima Wltp di 570 km. Il Suv-coupé G6 ha la trazione posteriore di serie, ma la batteria più capace può essere abbinata alla trazione integrale. Le configurazioni disponibili sono tre: tutte raggiungono una velocità massima di 200 km/h. Ma vediamo i dati delle singole versioni: la RWD Standard Range sviluppa 190 kW (258 cv) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi; la RWD Long Range sviluppa 210 kW (286 cv) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi; la AWD (quella che abbiamo provato percorrendo circa cento chilometri da Utrecht alla parco di Lepeleburg, e che ha offerto performance entusiasmanti) sviluppa 350 kW (476 cv) e 660 Nm. I due motori elettrici assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Ed ecco i dati sulle ricariche forniti da XPeng. La versione RWD Standard Range può ricaricarsi velocemente fino a 215 kW, mentre le versioni RWD Long Range e AWD Performance possono utilizzare sistemi da 280 kW. La ricarica in una stazione pubblica o privata è possibile con 11 kW (trifase).

Ma veniamo sensazioni di guida di questo vero e proprio salotto hi-tech che XPeng ha sistemato in una lunghezza di 4,75 metri, e in una larghezza di 1,92 metri. Trattandosi di un coupé l’altezza non supera l’1,65 metri ma grazie a un passo di 2,89 metri, c’è un ampio spazio interno per le gambe e per la testa. Ma quello che colpisce di più nell’abitacolo sono i materiali: la qualità e le finiture sono quelle di un’auto di altissima gamma.

Il sistema di infotainment è completo e comprende il meglio della di XPeng. L’impianto per la G6 si basa sull'ultima versione del sistema operativo Xmart OS di XPeng e offre, di serie, tutte le funzioni di comfort e i sistemi di assistenza alla guida XPilot. Le informazioni di guida più importanti si trovano di fronte al conducente su un display da 10,2 pollici. Tutte le altre funzionalità su uno schermo centrale da 14,96 pollici ad alta risoluzione. Ed ecco le dotazioni.

Tutte le versioni di XPeng G6 montano un ricco pacchetto di serie per la guida piacevole e sicura. I cerchi sono in lega da 20 pollici; ampio tetto panoramico in vetro, sedili multiregolabili, riscaldabili e rivestiti in ecopelle su tutto il perimetro, sedili anteriori ventilati, volante riscaldabile, 4 porte Usb, due punti di ricarica a induzione da 50W per smartphone, un impianto audio da 960W con 18 altoparlanti e un'ampia libreria di app per musica, video, intrattenimento e social media. Un’efficiente pompa di calore permette di migliorare le prestazioni elettriche in inverno e massimizzare l'autonomia. In optional si può avere il gancio traino a comando elettrico e una serie di colori esterni diversi dall’Arctic White, e precisamente Graphite Grey, Midnight Black, Silver Frost o il colore di lancio Fiery Orange. Per gli interni si può scegliere tra il nero e il grigio diamante. Il prezzo in Italia non è ancora definito. La versione dovrebbe essere inferiore a 42.700 euro. Lo sforzo, evidentemente, è quello di farla rientrare nel range degli ecoincentivi.