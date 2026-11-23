Xpeng allarga la propria offerta europea verso l’alto con la G9L, l’ammiraglia elettrica a tre file di sedili presentata al Salone di Parigi e ordinabile in Europa dal 12 ottobre. È stata provata sulle strade costiere attorno a Cascais, nella versione a trazione integrale. La L del nome sta per luxury, un posizionamento che si riflette su prezzi e dotazioni. Dopo una prima produzione di prova nello stabilimento Magna di Graz, la G9L diventerà il quarto Xpeng costruito in Europa.

Design esterni e interni Con 5,12 metri di lunghezza, 2 di larghezza e 1,79 di altezza, la G9L si colloca tra i Suv di grandi dimensioni, e il passo di 3,10 metri permette configurazioni a sei o a sette posti. All’esterno spiccano i fari Dlp, in grado di proiettare grafiche e indicazioni sull’asfalto, le portiere a comando elettrico e le pedane laterali che escono automaticamente, mentre sul retro uno spoiler sospeso e una doppia fascia luminosa completano il disegno. In abitacolo i sedili delle prime due file sono in pelle Nappa, riscaldati, ventilati e massaggianti, mentre le tendine elettriche coprono 270 gradi della cabina. Al silenzio contribuiscono vetri acustici, pneumatici Michelin specifici e un sistema di cancellazione del rumore stradale. A bordo trovano posto anche un frigorifero da 12,5 litri, caldo e freddo, e un bagagliaio da 367 litri con tutti i posti occupati, a cui si aggiungono 65 litri sotto il cofano anteriore.

Tecnologia e infotainment La plancia ospita un display centrale da 17,3 pollici e un quadro strumenti da 8,8 pollici, affiancati da un head-up display a realtà aumentata. I passeggeri posteriori dispongono di uno schermo da 21,4 pollici a soffitto e di un pannello di controllo dedicato, mentre l’impianto audio conta 23 altoparlanti. L’assistente vocale riconosce chi parla in sei zone diverse dell’abitacolo e la navigazione Google Maps è integrata nel sistema, come già sulla L03. Il retrovisore interno è digitale. I sedili anteriori adottano una tecnologia che, attraverso sensori, adatta il sostegno alla corporatura. Sul fronte della sicurezza la G9L conta fino a dieci airbag e un’architettura ridondante su freni, propulsione, comunicazione e sblocco delle porte, sviluppata con 192 crash test e oltre 6,7 milioni di chilometri di prove in 26 Paesi. Di serie c’è anche l’assistenza alla guida di livello 2 con parcheggio automatico; il sistema Ngp basato sul modello Vla 2.0 arriverà dal 2027 con aggiornamenti a distanza, compatibilmente con le normative locali.

Motorizzazione La versione provata ha due motori per 430 kW e 695 Nm complessivi, accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e dichiara 553 km di autonomia Wltp. La piattaforma a 800 volt accetta fino a 540 kW in corrente continua e consente di passare dal 10 all’80% di carica in circa 12 minuti. Le sospensioni pneumatiche portano l’altezza da terra fino a 216 mm, con un guado massimo di 700 mm. Le ruote posteriori sterzanti girano in senso opposto alle anteriori alle basse velocità e nello stesso senso a quelle più alte: il raggio di sterzata scende a 5,5 metri in manovra e i cambi di corsia guadagnano stabilità. Lo spazio di frenata dichiarato da 100 a 0 km/h è di 35,1 metri. Il gancio elettrico traina fino a due tonnellate e una presa esterna alimenta dispositivi fino a 6 kW.

Impressioni di guida Il concetto di lusso emerge in ogni ambito, dai materiali alla tecnologia, dal comfort all’intrattenimento. I sedili adattivi variano effettivamente il sostegno in base alla postura di guida e la ventilazione si regola secondo la temperatura rilevata. L’abitacolo è silenzioso e, nelle manovre, lo sterzo posteriore rende l’auto molto più agile di quanto lascino pensare le dimensioni. La guidabilità è precisa, l’auto parcheggia da sola e gli Adas si escludono in fretta. La quantità di funzioni può sembrare complessa al primo contatto, ma la vettura si adatta progressivamente alle abitudini di chi la usa. Il limite per il mercato italiano sono gli ingombri, che la rendono più indicata per famiglie e lunghi viaggi che per la città.

Allestimenti e prezzi La gamma europea si articola in tre versioni: la RWD Long Range Ultra a sette posti, che con 591 km Wltp e 21,1 kWh ogni 100 km offre la maggiore autonomia e accelera da 0 a 100 in 7 secondi, e la AWD Performance Ultra, a sei o sette posti. Sulla sei posti è di serie il pacchetto Premium Cockpit, con sedile passeggero zero gravity e tendine elettriche per la seconda fila. Le tinte esterne sono quattro, tra cui il verde Waving Green, con due disegni di cerchi da 21 pollici e interni neri o arancio. Il listino italiano non è ancora noto: nei mercati esteri la G9L costa tra 74.600 e 85.600 euro, a seconda della trazione e del numero di posti.