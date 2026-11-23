Xpeng porta in Europa la L03, il Suv coupé con cui il costruttore di Canton debutta per la prima volta in contemporanea in Europa e in Cina, in 65 mercati nello stesso giorno. Presentata a Monaco di Baviera il 16 luglio, l’abbiamo provata in Portogallo, lungo le strade costiere intorno a Cascais, nella versione Power X con range extender. Fondata nel 2014 e quotata a New York e Hong Kong, Xpeng si definisce un’azienda tecnologica prima che una casa automobilistica: sviluppa internamente software di guida assistita, sistema operativo e chip per l’intelligenza artificiale, con oltre il 40% dei 31.000 dipendenti impegnato in ricerca e sviluppo, e applica lo stesso approccio a robotaxi, al robot umanoide Iron e, attraverso Aridge, ai veicoli volanti. Il gruppo è presente in 65 Paesi con 1.134 punti vendita, ha consegnato oltre 1,2 milioni di veicoli, di cui più di 61.000 in Europa, e collabora con Volkswagen dal 2023. Le auto destinate al mercato europeo sono prodotte in Austria.

Design esterni e interni Lunga 4,65 metri, larga 1,92 e alta 1,60, la L03 porta la firma di JuanMa Lopez, ex responsabile del design esterno Ferrari. La linea del tetto scende verso una coda fastback, mentre portiere senza cornice e finestrini a filo della carrozzeria contribuiscono a un coefficiente aerodinamico dichiarato di 0,228. I fari anteriori sono sottili e al posteriore una fascia luminosa rossa attraversa tutta la coda. All’interno il tetto panoramico in vetro è trattato per isolare dal calore e i sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e massaggianti. Lo spazio di carico conta su un bagagliaio da 539 litri, un vano sotto il cofano anteriore e 37 portaoggetti, tra cui un cassetto da 10 litri sotto il divano posteriore.

Tecnologia e infotainment Il posto guida è organizzato attorno a uno schermo centrale da 15,6 pollici e a un head-up display da 26,8 pollici, con un impianto audio da 20 altoparlanti. Il navigatore integra Google Maps direttamente nel sistema, senza passare dallo smartphone. La guida assistita è gestita da tre chip Turing progettati da Xpeng, con una potenza di calcolo dichiarata di 2.250 Tops. Al debutto europeo la L03 offre l’assistenza di livello 2 Xpilot Assist e un parcheggio automatico che entra da solo sia di muso sia in retromarcia e memorizza i posti scelti dall’utente. Il sistema Ngp, basato sul modello Vla 2.0, arriverà in Europa progressivamente dal 2027 con aggiornamenti a distanza e, secondo Xpeng, sarà in grado di gestire autostrade, città e vie strette; alcune funzioni variano da mercato a mercato.

Motorizzazione La gamma prevede una versione solo elettrica e la Power X con range extender. In quest’ultima le ruote sono sempre mosse dalla parte elettrica, mentre il motore a benzina non è collegato alla trasmissione e lavora come generatore, ricaricando la batteria quando necessario. Xpeng chiama il sistema Kunpeng e affida a un software di intelligenza artificiale la gestione delle due fonti di energia. L’autonomia complessiva dichiarata supera i 1.000 km Wltp, di cui 215 in elettrico e circa 800 con il generatore, con consumi inferiori a 5,8 litri ogni 100 km, emissioni sotto i 30 g/km di CO2 e uno 0-100 km/h in 6,8 secondi. Per la ricarica i clienti possono contare su circa 2,7 milioni di punti in 31 Paesi, e con il gancio a richiesta la L03 traina fino a 1.500 kg.

Impressioni di guida La L03 si guida con naturalezza e resta comoda anche sulle percorrenze più lunghe. I tasti fisici sono quasi assenti, ma i comandi si imparano in fretta e gli Adas si disattivano con pochi passaggi. Con la gestione intelligente dell’autonomia è l’auto a decidere come combinare batteria e generatore; in alternativa si può fissare una percentuale di carica che il motore termico mantiene costante. L’insonorizzazione è curata: quando il generatore si avvia non si percepiscono vibrazioni e l’unico indizio è la scritta sul cruscotto. I consumi sono il dato più convincente: su circa 145 km, oltre 100 dei quali in elettrico, il computer di bordo ha indicato una media di 6,7 kWh e 2,2 litri ogni 100 km. Positivo anche il giudizio su design e finiture interne.

Allestimenti e prezzi La Power X è proposta con cerchi da 18 o 20 pollici. Le tinte esterne sono sei, dal viola Phantom Purple al nero della Black Edition, che ha cerchi da 20 pollici dedicati, e gli interni sono disponibili in grigio chiaro o grigio scuro. Sulla versione Ultra si può aggiungere un pacchetto con copripinze dei freni gialli. Il listino italiano non è ancora stato comunicato: nei mercati esteri la L03 elettrica parte da 34.990 euro in Francia e da 35.600 in Germania, mentre la Power X costa 38.490 euro in Belgio, 38.600 in Germania e 39.600 in Austria.