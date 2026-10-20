Zeekr 7X e 7GT, la mobilità elettrica: il Raccordo Anulare come Le Mans, oltre 4.100 km in 24 ore

ROMA - Ventiquattro ore di guida, oltre 4.100 chilometri percorsi complessivamente e soste di ricarica contenute in poco più di un’ora e mezza per vettura. Sono i numeri della 24 Heures du GRA, la prova organizzata da Zeekr tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre per dimostrare le potenzialità della mobilità elettrica anche sulle lunghe distanze. Protagoniste dell’iniziativa sono state la 7X e la 7GT, entrambe nella versione Long Range a trazione posteriore, chiamate ad affrontare il traffico reale del Grande Raccordo Anulare di Roma senza mai abbandonare l’anello stradale.

Partite alle 17 di domenica, le due vetture hanno concluso la prova esattamente 24 ore più tardi, totalizzando 4.158,5 chilometri, equivalenti a oltre 62 giri del raccordo che circonda la Capitale. Nel dettaglio, la Zeekr 7X ha percorso 2.059,8 chilometri, con una velocità media di 98 km/h, mentre la 7GT ha raggiunto quota 2.098,7 chilometri, mantenendo una media di 99 km/h. Un risultato ottenuto su strade aperte al traffico, affrontando condizioni di circolazione differenti nell’arco di un’intera giornata.

Al di là della distanza complessiva, sono soprattutto i consumi e i tempi di ricarica a offrire indicazioni interessanti. Il Suv 7X ha registrato una media di 21,2 kWh/100 km, mentre la Gran Turismo 7GT si è fermata a 18,8 kWh/100 km. La carrozzeria più bassa e filante di quest’ultima contribuisce a spiegare il risultato migliore in termini di efficienza, consentendole anche di completare una distanza leggermente superiore rispetto alla sorella a ruote alte.

La prova, naturalmente, non può essere considerata una rappresentazione universale dei consumi delle auto elettriche, poiché i risultati dipendono dalle condizioni di utilizzo, dal percorso e dallo stile di guida. Offre però un riferimento concreto sulle possibilità di affrontare percorrenze particolarmente impegnative con vetture a batteria, spostando il confronto dalle autonomie dichiarate ai dati raccolti su strada.

Un elemento centrale della 24 Heures du GRA è stato il tempo necessario per recuperare energia. Le due Zeekr hanno effettuato complessivamente 14 sessioni di ricarica, sette per ciascuna vettura, comprese quelle conclusive, affidandosi all’infrastruttura ultrarapida IPlanet di Pisana Interna, lungo il Grande Raccordo Anulare. Le colonnine utilizzate raggiungevano una potenza massima di 300 kW.

La 7X ha trascorso complessivamente 100 minuti in ricarica, mentre per la 7GT sono stati necessari 109 minuti. Considerando le dodici sessioni complete, le due vetture hanno recuperato mediamente 68,4 kWh in 15 minuti e 50 secondi, con picchi di potenza prossimi al limite delle infrastrutture utilizzate. Entrambi i modelli, nelle versioni Long Range RWD, sono progettati per accettare fino a 420 kW in corrente continua, quando sono disponibili colonnine compatibili e le condizioni operative lo consentono. Il tempo dichiarato per passare dal 10 all’80% della batteria è di 16 minuti.

La rapidità delle operazioni si accompagna a costi energetici quantificabili. Durante la prova sono stati erogati complessivamente 862,88 kWh, di cui 405,96 kWh destinati alla 7X e 456,92 kWh alla 7GT. Applicando la tariffa di 0,52 euro/kWh prevista dall’abbonamento IPlanet Plus, la spesa totale è stata di 448,70 euro: 211,10 euro per il SUV e 237,60 euro per la Gran Turismo. La media aritmetica è quindi di circa 224 euro per vettura, a fronte di oltre 2.000 chilometri percorsi.

Senza abbonamento, con una tariffa di 0,74 euro/kWh, il costo complessivo sarebbe salito a 638,53 euro. La differenza evidenzia quanto le condizioni economiche delle infrastrutture pubbliche possano incidere sulla spesa di viaggio.

Le protagoniste della prova condividono una base tecnica comune, ma rispondono a esigenze differenti. La Zeekr 7X è un Suv lungo 4,79 metri, con batteria da 100 kWh e autonomia omologata fino a 615 chilometri nel ciclo WLTP. Il motore elettrico posteriore sviluppa 310 kW, equivalenti a 421 cv, consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 6 secondi e di raggiungere una velocità massima dichiarata di 210 km/h. Il prezzo di listino della versione Long Range RWD parte da 58.000 euro.

La Zeekr 7GT, lunga 4,82 metri e caratterizzata da una silhouette più bassa, adotta la stessa batteria e il medesimo propulsore da 421 cv. L’autonomia WLTP dichiarata sale a 655 chilometri, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,3 secondi. Anche in questo caso la velocità massima è di 210 km/h, con un prezzo di partenza di 54.500 euro per la versione Long Range RWD.

Con la 24 Heures du GRA, Zeekr ha scelto di mettere alla prova autonomia, consumi, velocità di ricarica e costi in uno scenario lontano dalle tradizionali condizioni di laboratorio. I numeri raccolti mostrano come le vetture elettriche possano affrontare percorrenze elevate anche con un utilizzo continuativo, a condizione di poter contare su infrastrutture adeguate e su una gestione efficiente delle soste.

La sfida ha offerto quindi elementi concreti per valutare il potenziale di questa tecnologia. Con oltre 2.000 chilometri percorsi da ciascuna vettura e meno di due ore complessive dedicate alla ricarica, la prova del Grande Raccordo Anulare contribuisce a ridimensionare l’idea che l’auto elettrica sia adatta esclusivamente agli spostamenti urbani.