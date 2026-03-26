Zeekr X: la prova del Suv elettrico al debutto in Italia. Agile,confortevole e assicura 446 km di autonomia

Primi chilometri sulle strade italiane per Zeekr, neonato brand cinese del Gruppo Geely che ha annunciato lo sbarco commerciale nella Penisola a fine febbraio. Arriva con tre modelli a zero emissioni, con l'ambizione di rendere la fascia premium più accessibile nei segmenti chiave. Fondato nel 2021, Zeekr ha consegnato circa 700.000 veicoli a livello globale dall’avvio delle operazioni. Il marchio cinese opera nei centri di ricerca e sviluppo a Ningbo, Hangzhou, Shanghai e Göteborg, dove ha sede anche Zeekr Technology Europe. Il polo ingegneristico europeo che ha sviluppato la piattaforma SEA - Sustainable Experience Architecture, la stessa di Volvo EX30 - dove poggiano tutti i modelli della gamma Zeekr oggi presente in Italia: Il Suv compatto Zeekr X, quello di taglia media Zeekr 7X e la shooting-brake Zeekr 001 designata come ammiraglia.

Sulle strade attorno a Roma abbiamo provato la Zeekr X, con i suoi 443 cm di lunghezza buoni per marciare agilmente in città come per viaggiare comodi nel tempo libero. La vocazione prevalentemente urbana viene sottolineata dai 362 litri di capienza minima del bagagliaio, come dal taglio del pacco batterie NMC da 69 kWh. È in grado di assicurare 446 km di autonomia massima sulla versione Long Range RWD da 200 kW / 272 Cv, protagonista del nostro test drive. Versione baricentro di una gamma composta dalla entry-level Zeekr X Core RWD, anch’essa da 272 Cv, ma con pacco batterie LFP da 49 kWh per 330 km di percorrenza. Il vertice è occupato dalla Privilege AWD da 315 kW/428 Cv, l’autonomia massima scende a 425 come il tempo sullo sprint 0-100 km/h, coperto in 3,8 secondi.

L’abitacolo della Zeekr X mostra una buona qualità dei rivestimenti presenti su plancia, pannelli porta e sedili, in tessuto nella parte centrale ed in pelle sui fianchetti. La strumentazione passa per il display da 8,8” che compare dietro il volante, l’infotainment e la maggior parte delle funzioni di bordo dall’ampio display da 14,6”. I vani portaoggetti sono limitati al tunnel centrale, assente il vano davanti al passeggero anteriore.

Su strada, la Long Range Rwd da 272 Cv mostra un comportamento atipico rispetto alla maggior parte delle elettriche, nell’erogazione decisa ma sempre progressiva dei 343 Nm di coppia sulle ruote posteriori. Se il prezzo da pagare è un’accelerazione buona (5,6 secondi 0-100 km/h), ma non tale da incollare la schiena al sedile, il vantaggio sta nella progressione che resta consistente anche in allungo. L’assetto, e la vocazione di questa versione, restano orientate al comfort, data l’efficacia nell’assorbimento contrapposta ad una certa morbidezza in appoggio che restituisce qualche oscillazione in curva e sugli avvallamenti. I consumi sono da rivedere in un test drive più approfondito, anche se il muro dei 400 km reali, con una gestione molto attenta, è apparso alla portata. Il prezzo di Zeekr X parte da 39.100 euro, la Rwd Long Range avuta in prova da 44.100 euro.